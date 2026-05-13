Ngày 14/5: 2 con giáp "vàng rơi trúng đầu", 1 con giáp coi chừng "xôi hỏng bỏng không"

Trong vòng quay của 12 con giáp, mỗi ngày trôi qua đều có người được vận may ưu ái, cũng có người tạm thời bị sao xấu ghé thăm. Ngày thứ Năm 14/5 không phải ngoại lệ. Đây là thời điểm chuyển giao giữa tuần, năng lượng dao động khá rõ, ai biết nắm bắt sẽ hái được "quả ngọt" bất ngờ, còn ai chủ quan thì dễ rơi vào thế bị động. Cùng xem ngày này, hai con giáp nào đang đứng top may mắn và một con giáp nào cần đặc biệt cẩn trọng.

HẠNG 1: TUỔI THÌN

Bước sang ngày 14/5, người tuổi Thìn như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Cả tuần đầu có thể đã trải qua vài chuyện lấn cấn, nhưng đến đúng ngày thứ Năm này, mọi nút thắt bỗng dưng được tháo gỡ nhẹ tênh. Trong công việc, tuổi Thìn rất dễ nhận được tin vui từ cấp trên hoặc đối tác cũ. Có thể là một lời đề nghị hợp tác mà bạn từng nghĩ đã chìm xuồng, cũng có thể là một khoản tiền tưởng khó đòi bỗng được chuyển về tài khoản. Cái hay của tuổi Thìn ngày này là không cần phải gồng mình thuyết phục ai, người ta tự khắc tin và muốn đồng hành.

Về đường tài lộc, đây là ngày tuổi Thìn nên mạnh dạn quyết định những việc mình còn đang lăn tăn. Nếu đang cân nhắc đầu tư nhỏ, mở thêm một kênh thu nhập phụ, hoặc đơn giản là chốt một đơn hàng lớn cho khách, hãy tin vào trực giác. Lưu ý nhỏ là tuổi Thìn nên ăn mặc tươm tất, gọn gàng khi ra ngoài trong ngày, vì rất có thể gặp được người mở ra cơ hội mới ở những nơi không ngờ tới như quán cà phê, sân bay, hay thậm chí là trong thang máy. Chuyện tình cảm cũng hanh thông, người độc thân dễ rung động trước một ánh nhìn lạ, còn người có đôi sẽ thấy nửa kia bỗng dưng dịu dàng hơn hẳn.

HẠNG 2: TUỔI NGỌ

Đứng ngay sau tuổi Thìn trong bảng xếp hạng may mắn ngày 14/5 là người tuổi Ngọ. Nếu tuổi Thìn thiên về sự nghiệp lớn thì tuổi Ngọ ngày này lại được "ưu ái" ở khoản tài chính cá nhân và các mối quan hệ. Một khoản tiền nhỏ nhưng đến đúng lúc, một món quà bất ngờ từ người thân, hoặc một dịp tụ họp giúp tinh thần phấn chấn hẳn lên – đó là những gì tuổi Ngọ có thể đón nhận trong ngày này.

Điều thú vị là tuổi Ngọ vốn năng động, hay đi đây đi đó, và đúng ngày 14/5 thì sự năng động ấy lại đẻ ra tiền. Một cuộc gặp tưởng chừng xã giao có thể dẫn đến một mối làm ăn dài hạn. Một cú điện thoại chốt vội trong giờ nghỉ trưa có khi lại mang về khoản hoa hồng kha khá. Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là đừng tiếc lời cảm ơn và đừng ngại chủ động hẹn gặp lại những người bạn cũ, vì quý nhân của ngày này nhiều khi chính là người mình lâu rồi chưa liên lạc. Một tách trà, một bữa cơm trưa nhẹ nhàng cũng đủ mở ra cánh cửa mới.

CON GIÁP CẦN ĐỀ PHÒNG: TUỔI DẬU

Ở phía bên kia bảng xếp hạng, người tuổi Dậu có lẽ là con giáp cần giữ tâm thế bình tĩnh nhất trong ngày 14/5. Không phải vì có chuyện gì quá lớn xảy ra, mà là vì những phiền toái nhỏ cứ liên tục xuất hiện khiến tinh thần dễ chùng xuống. Có thể là một hiểu lầm nho nhỏ với đồng nghiệp, một tin nhắn đọc không kỹ dẫn đến trễ hẹn, hoặc một khoản chi tiêu phát sinh ngoài dự tính.

Điều tuổi Dậu cần tránh nhất trong ngày này là tranh luận gay gắt, đặc biệt là trong các nhóm chat công việc hay với người thân trong gia đình. Lời nói ra lúc nóng giận rất dễ trở thành cái cớ cho mâu thuẫn kéo dài về sau. Tuổi Dậu cũng nên hạn chế ký kết giấy tờ quan trọng, cho vay mượn số tiền lớn, hoặc đưa ra cam kết dài hạn trong ngày 14/5. Nếu được, hãy lùi một, hai ngày để mọi việc sáng tỏ hơn. Một mẹo nhỏ là buổi tối hãy dành ra mười lăm phút đi bộ hoặc nghe nhạc nhẹ, năng lượng tiêu cực sẽ tản đi nhanh chóng. Đôi khi, cách hóa giải vận xui đơn giản nhất chính là chậm lại nửa nhịp.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.