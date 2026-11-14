Nếu những năm trước, mái tóc chuẩn Hàn phải đáp ứng tiêu chí suôn mượt, ép sát và phần đuôi uốn cúp nếp được tính toán kỹ lưỡng đến từng milimet, thì gió mùa đông năm nay đã đổi chiều. Nhìn vào tóc ngắn của IU, tóc lửng của Song Hye Kyo hay mái đầu xoăn cá tính của NANA, bạn sẽ thấy ngay các từ khóa lên ngôi: "tỉa layer", "xoăn tự nhiên" và "lộn xộn có chủ đích".

Mái tóc giờ đây không cần phải chải chuốt đến mức hoàn hảo không tì vết, việc để lại chút không khí bồng bềnh cùng những đường nét bất quy tắc mới thực sự là định cao của xu hướng. Dưới đây là 6 kiểu tóc từ tóc tém Pixie, Bob kiểu Pháp đến mái cánh bướm mà bạn nhất định phải "nằm lòng" trước khi ra salon.

Tóc tém Pixie uốn xoăn: Thêm gợn sóng để nhân đôi sự lãng mạn

Đằng sau gáy và hai bên tai vẫn được cắt tỉa gọn gàng sắc lẹm, nhưng phần đỉnh đầu lại giữ lại độ dài nhất định, dùng chính độ cong mềm mại của các lọn tóc để tạo form. Tóc Pixie của mùa thu đông năm nay đã rũ bỏ vẻ sắc lạnh, gai góc phảng phất nét tomboy, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, bồng bềnh và không hề bị ốp xẹp vào da đầu.

NANA - nữ diễn viên vừa tạo bão với những màn trình diễn táo bạo trong phim mới - chính là hệ tư tưởng hoàn hảo cho kiểu tóc này. Những lọn tóc uốn phồng không theo quy tắc mang hơi hướm retro giúp cô nàng vừa toát lên vẻ cá tính, lại vừa giữ trọn nét phóng khoáng, tùy hứng. Kiểu tóc này cực kỳ "nịnh" những ai có chất tóc tơ mỏng, dễ xẹp. Nếu sở hữu gò má cao, bạn chỉ cần nuôi dài phần tóc mai một chút là các đường nét khuôn mặt sẽ mềm mại ngay. Khi tạo kiểu cũng không cần sấy phồng rộp cả đầu, chỉ cần sấy khô chân tóc, dùng chút sáp vuốt nhẹ các lọn trên đỉnh và để phần đuôi vểnh tự do là đã đủ đẹp xuất sắc.

Tóc Bob kiểu Pháp: Đuôi tóc lộn xộn đầy nghệ thuật

Vẫn giữ độ dài lửng lơ giữa cằm và cổ, nhưng tóc Bob kiểu Pháp phiên bản 2026 đã được thổi thêm chút lười biếng, rũ bỏ hoàn toàn sự cứng nhắc của những lọn uốn xếp lớp ngay ngắn.

Đơn cử như IU, để chuẩn bị cho MV ca khúc mới, cô nàng đã quyết định "xuống tóc" sau gần một thập kỷ trung thành với mái tóc dài. Chiều dài tóc vừa chấm cằm, phần đuôi không hề được uốn cụp chỉn chu mà tận dụng những lọn xoăn tự nhiên để tạo ra sự lộn xộn cực kỳ thu hút.

Với kiểu Bob này, sóng tóc có thể bắt đầu ngay từ khu vực mang tai. Chân tóc không cần quá phồng, trong khi phần đuôi lại là sự đan xen nhịp nhàng giữa những lọn uốn cụp và vểnh ra ngoài. Kết hợp cùng một lớp mái thưa lộ trán, giao diện của bạn sẽ trở nên thanh thoát hơn hẳn. Việc chăm sóc cũng nhàn tênh: sau khi gội, bạn chỉ cần bóp chút kem dưỡng xoăn, dùng ngón tay nâng đuôi tóc từ dưới lên và sấy bằng loa sấy ở nhiệt độ thấp. Nếu ngại uốn hóa chất, một chiếc máy uốn giả cầm tay cũng dư sức giúp bạn đu trend thành công.

Hime Cut (Tóc công chúa) chuẩn Hàn: Đường nét mềm mại và hòa quyện hơn

Không muốn cắt ngắn nhưng lại đang chật vật với giai đoạn nuôi tóc lỡ cỡ? Hime Cut chính là cứu tinh giúp bạn làm mới khuôn mặt. Không còn là phiên bản cắt bằng chằn chặn, chia ranh giới rõ rệt và nặng nề như vài năm trước, Hime Cut 2026 đề cao sự kết nối mềm mại qua các lớp layer.

Song Hye Kyo từng gây chấn động Met Gala 2023 với kiểu Hime Cut sắc lẹm, nhưng ở các tạo hình gần đây, nữ diễn viên đã để các lớp cắt hòa quyện tự nhiên hơn, đường nét cũng nhu mì đi trông thấy. Với những ai có khuôn mặt dài, phần layer lửng nên dừng ở gò má để tăng độ bầu bĩnh cho hai bên. Ngược lại, hội mặt tròn hãy để layer kéo dài tới cằm nhằm ăn gian tỷ lệ khuôn mặt.

Điểm "ăn tiền" nhất của kiểu tóc này là khi bạn buộc phần tóc dài phía sau lên, những lọn tóc lơ thơ hai bên má sẽ ngay lập tức biến bạn thành một cô nàng tóc ngắn chính hiệu. Mua một kiểu tóc, diễn được hai phong cách là đây!

Mái cánh bướm (Butterfly Bangs): Thưa ở giữa, bồng bềnh hai bên

Thời gian gần đây, xu hướng mái tại Hàn Quốc đang bị "xâm chiếm" diện rộng bởi Butterfly Bangs. Đặc điểm nhận dạng của kiểu mái này là phần giữa được buông rủ tự nhiên lưa thưa, lượng tóc tập trung nhiều ở hai bên, dải xuống gò má và xương hàm, xòe ra ngoài hệt như đôi cánh bướm. Nó mỏng nhẹ hơn mái bằng nguyên thủy, nhưng lại che khuyết điểm tốt hơn mái thưa mỏng dính, cực kỳ lý tưởng cho những ai không quen việc để lộ hoàn toàn vầng trán.

Cô nàng Lisa cũng đã sớm "kết nạp" mái cánh bướm vào từ điển làm đẹp của mình. Phần tóc trước trán được tỉa mỏng vừa phải, hai bên được uốn cong chữ C ôm trọn lấy đuôi mắt. Style này không chỉ gọt giũa xương gò má cực đỉnh mà còn cân được mọi phong cách, từ trang phục street style hầm hố đến váy dạ hội kiêu sa. Khi sấy tóc, bạn chỉ cần dùng lược tròn lớn cuộn hai bên mái và sấy hất ra sau. Nếu gò má hơi rộng, hãy điều chỉnh để độ cong rơi ngay dưới gò má, hiệu ứng che chắn sẽ tự nhiên và hài hòa hơn.

Xoăn chữ S kinh điển: Lọn sóng buông lơi lười biếng

Gu uốn tóc dài năm nay đã thực sự chuyển mình, từ việc "uốn lọn nào vào lọn nấy" sang hệ "sóng gợn bẩm sinh".

Gaeul của nhóm IVE là một ví dụ mẫu mực cho dáng tóc này: rẽ ngôi giữa, không để mái, lọn xoăn chữ S nối tiếp nhau chạy dọc từ trên xuống dưới một cách tự nhiên. So với những nếp uốn nảy tưng tưng từ máy làm tóc thông thường, sóng chữ S phiên bản 2026 có khoảng cách giữa các lọn dài hơn, mang lại cảm giác lỏng lẻo, lười biếng. Nếu chuộng vẻ đẹp hoa lệ, lộng lẫy, hãy nhìn sang Jang Won-young. Lọn uốn của cô nàng to hơn, đường nét mượt mà hơn. Khi đi cùng màu nhuộm tông nâu, hiệu ứng 3D của các lọn tóc sẽ lập tức được đánh bật.

Dù bạn chọn size lọn xoăn nào, độ bóng khỏe vẫn là yếu tố sống còn. Sau khi sấy, đừng quên vuốt một chút dầu dưỡng nhẹ từ thân xuống đuôi tóc để lọn xoăn giữ được độ mềm mại. Nếu bỏ qua bước này, mái tóc uốn của bạn rất dễ rơi vào thảm cảnh khô xơ, bù xù.

Xoăn xù Hippie: Sự lộn xộn tạo nên chất nghệ

Tóc xoăn Hippie của mùa mới cũng có đôi chút khác biệt. Trưởng nhóm Soyeon của (G)I-DLE chính là đại diện tiêu biểu nhất. Lọn xoăn bắt đầu từ vị trí rất gần đỉnh đầu, uốn cụp - vểnh đan xen lộn xộn, tạo ra một tổng thể tự do và đầy phóng khoáng. Vẫn giữ được độ phồng đặc trưng, nhưng ở bước cuối cùng sau khi uốn, người thợ sẽ dùng tay cào tơi các lọn tóc để phá vỡ sự nặng nề của kiểu xoăn ruột gà truyền thống.

Với những nàng tóc dày, bí kíp là hãy tỉa layer dáng dài ở phần thân và đuôi trước khi uốn, tránh tình trạng gỡ lô ra đầu bị phồng to như cây nấm. Ngược lại, hội tóc mỏng không nên tỉa đuôi quá mỏng, nếu không phần dưới sẽ trông rất lơ thơ, xác xơ. Muốn dễ chăm sóc hàng ngày, hãy chọn size uốn vừa phải; còn nếu muốn "bật mode" cá tính thật mạnh, đừng ngần ngại yêu cầu thợ uốn những lọn sóng nhỏ từ tận chân tóc.

Lời kết trước khi "xuống kéo"

Mùa đông năm nay, dù định cắt hay uốn, bạn đều phải tự vạch ra câu trả lời rõ ràng trong đầu: Lớp layer ngắn nhất sẽ nằm ở đâu? Lọn xoăn đầu tiên bắt đầu từ độ cao nào? Phần đuôi tóc muốn giữ lại bao nhiêu độ dày? Đừng chỉ quăng một tấm ảnh tham khảo cho thợ làm tóc rồi phó mặc sự đời, bởi kết quả nhận lại rất có thể sẽ cách xa kỳ vọng của bạn cả ngàn cây số!

Theo TVBS