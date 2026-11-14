Cách Song Hye Kyo lên đồ đi du lịch: Toàn đồ cơ bản nhưng vẫn sang xịn bất ngờ

Mới đây, Song Hye Kyo đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường trong chuyến du lịch Bangkok và ngay lập tức khiến hội tín đồ thời trang đứng ngồi không yên vì gu ăn mặc quá đỗi cuốn hút. Đối diện với thời tiết nóng bức đặc trưng của Thái Lan, mỹ nhân họ Song không hề cố gắng phối hợp những trang phục cầu kỳ hay rườm rà. Thay vào đó, cô ưu tiên các thiết kế cơ bản, thoải mái và tối giản để toát lên khí chất thanh lịch, tự nhiên nhất. Cùng giải mã loạt công thức phối đồ của Song Hye Kyo tại Bangkok để tìm ra những gợi ý mặc đẹp cực kỳ dễ ứng dụng cho tủ đồ hàng ngày.

Set đồ chấm bi đen: Thoải mái cho chuyến bay dài mà vẫn đầy tính thời trang

Yếu tố tiên quyết của trang phục đi du lịch chính là sự thoải mái và tiện lợi. Lần này, Song Hye Kyo lựa chọn một set đồ chấm bi màu đen làm trang phục ra sân bay. Việc diện đồ theo set đồng bộ giúp cô tiết kiệm tối đa thời gian suy nghĩ cách phối hợp, đồng thời họa tiết chấm bi nhỏ nhắn cũng khéo léo phá vỡ sự đơn điệu vốn có của gam màu đen tuyền. Bản thân thiết kế này đã mang lại tổng thể chỉn chu, không cần tốn công mix-match cầu kỳ giữa áo và quần.

Chỉ cần kết hợp thêm một đôi giày đơn giản cùng túi xách gọn nhẹ là đã đảm bảo được sự dễ chịu khi di chuyển đường dài mà vẫn giữ nguyên vẻ gọn gàng, thanh thoát. Với những ai không muốn mang vác quá nhiều hành lý khi đi chơi xa, việc đầu tư một bộ trang phục dáng suông có điểm nhấn tinh tế như Song Hye Kyo là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Công thức áo xám và quần jeans ống đứng: Chuẩn mực của sự trẻ trung, năng động

Khi dạo bước trên đường phố Bangkok, Song Hye Kyo chuyển sang phong cách đời thường phóng khoáng hơn với áo thun màu xám phối cùng quần jeans ống đứng sáng màu, hoàn thiện tổng thể bằng đôi giày sneaker trắng AUTRY Medalist. Chỉ với vài món đồ quen thuộc, nữ diễn viên đã dễ dàng tạo nên diện mạo trẻ trung và đầy khí chất. Chìa khóa của bộ trang phục này nằm ở sự cân bằng giữa màu sắc và phom dáng. Sắc xám trung tính nhã nhặn khi đi cùng quần jeans xanh nhạt sẽ mang lại cảm giác mát mắt, nhẹ nhàng hơn hẳn.

Bên cạnh đó, phom quần ống đứng còn giúp che khuyết điểm và tôn lên đường nét đôi chân hiệu quả, tránh cảm giác gò bó như các dáng quần ôm sát. Đôi giày trắng đóng vai trò kết nối bảng màu tươi sáng cho cả set đồ, đồng thời cực kỳ lý tưởng cho những lịch trình phải đi bộ nhiều. Nếu muốn tái hiện phong cách thường nhật của Song Hye Kyo, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu từ bộ ba kinh điển gồm áo xám, quần jeans sáng màu và giày trắng.

Nâng tầm đồ cơ bản bằng áo blazer và trench coat

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Song Hye Kyo xuất hiện với bản phối áo xám và quần jeans. Trong quá khứ, cô từng nhiều lần khoác thêm áo blazer hoặc áo trench coat bên ngoài để biến hóa công thức quen thuộc này theo nhiều sắc thái khác nhau. Đây cũng là một mẹo phối đồ cực kỳ hữu ích cho tủ quần áo hàng ngày. Khi đã cố định lớp trang phục bên trong là áo thun và quần jeans, bạn chỉ cần thay đổi áo khoác ngoài là đã có thể chuyển đổi linh hoạt từ phong cách năng động sang vẻ ngoài chỉn chu, tri thức.

Áo blazer giúp tạo phom dáng sắc sảo, khiến tổng thể trông có thần thái hơn, trong khi áo trench coat lại mang đến nét phóng khoáng, lãng mạn và rất phù hợp để đối phó với sự chênh lệch nhiệt độ sáng tối khi đi du lịch. Thay vì liên tục mua sắm quần áo mới, việc tận dụng các món đồ cơ bản sẵn có và biến tấu cùng áo khoác sẽ giúp bạn tạo ra vô số bản phối ấn tượng.

Túi kẹp nách Bottega Veneta Nodo: Điểm nhấn đắt giá nâng tầm khí chất

Bên cạnh trang phục tối giản, phụ kiện chính là yếu tố quyết định giúp nâng tầm đẳng cấp cho tổng thể diện mạo. Mẫu túi Bottega Veneta Nodo Shoulder Bag được chế tác từ chất liệu da Nappa mềm mại với kỹ thuật đan Intrecciato piccolo trứ danh của nhà mốt Ý, kết hợp cùng chi tiết thắt nút tinh xảo ở phần quai đeo, tạo nên vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn có độ nhận diện rất cao. Thiết kế túi gồm một ngăn chính rộng rãi với khóa kéo chắc chắn và lớp lót da lộn sang trọng bên trong. Sự kết hợp giữa chất liệu da đen cùng phần cứng ánh kim màu vàng giúp chiếc túi dễ dàng hòa nhập với mọi trang phục đời thường, từ quần jeans, áo thun cơ bản cho đến áo blazer thanh lịch.

Nếu muốn những bộ cánh đơn giản của mình có thêm hơi thở xa xỉ và tinh tế, một chiếc túi kẹp nách có đường nét gọn gàng, tỉ mỉ như lựa chọn của Song Hye Kyo chắc chắn là khoản đầu tư hoàn hảo.

Theo TVBS