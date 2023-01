Ngất ngây với vẻ đẹp lai của nàng Mon trong phim bách hợp gây sốt 'GAP the Series'

Thời điểm hiện tại, GAP the Series đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự chú ý nhất. Dự án phim này tạo ra sức hút nhờ có nhiều cảnh quay táo bạo. Hơn nữa, nhan sắc của cặp đôi nữ chính Sam - Mon quả thực đang khiến các fan chết mê chết mệt.

Trong phim, người thủ vai Mon là Becky Armstrong. Cô sinh ngày 5/12/2002, là một ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu. Mẹ của Becky Armstrong là người Thái, tuy nhiên cha của cô lại là người Anh. Chính vì thế, mỹ nhân 21 tuổi mang vẻ đẹp lai cực kỳ độc đáo.

Becky Armstrong đóng vai Fon trong phim Yêu thầm - nguồn: Channel 3

Cảnh phim cực kỳ "cuốn" của Becky Armstrong trong Yêu thầm - nguồn: Channel 3

Có thể bạn chưa biết, nhưng GAP the Series chính là bộ phim đầu tiên mà Becky Armstrong được đóng vai chính. Trước đó, cô tham gia 2 dự án phim là Chuyện của Tharn và Type 2: Mối tình 7 năm (TharnType 2: 7 years of love) và Yêu thầm (Secret crush on you) nhưng chỉ đảm nhận vai phụ.

Becky Armstrong chụp ảnh cùng hai diễn viên chính trong phim Chuyện của Tharn và Type 2: Mối tình 7 năm - nguồn: Triple 8ight Entertainment

Không chỉ trên phim mà ở ngoài đời, Becky Armstrong cũng nhiều lần khiến các fan "phát sốt" vì vẻ đẹp của mình. Trên kênh Instagram cá nhân với hơn 948.000 người theo dõi, mỹ nhân trẻ sinh năm 2002 thường xuyên đăng tải những tấm hình hậu trường phim hoặc ảnh đời thường.

Một vài hình ảnh đời thường của Becky Armstrong

Tấm lưng gợi cảm "vạn người mê" của Becky Armstrong - nguồn: Instagram diễn viên

Không chỉ xinh đẹp mà Becky Armstrong còn có gu thời trang ấn tượng - nguồn: Instagram diễn viên

Nữ diễn viên mặc đồ theo nhiều phong cách khác nhau - nguồn: Instagram diễn viên

Với những gì đã thể hiện trong GAP the Series, sự nghiệp của Becky Armstrong hứa hẹn sẽ bứt phá mạnh mẽ - nguồn: Instagram diễn viên

Vẻ đẹp mỹ miều của Becky Armstrong - nguồn: Instagram diễn viên