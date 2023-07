Ngập lụt tồi tệ nhất trong 45 năm qua ở Ấn Độ

Ngập lụt được mô tả là tồi tệ nhất trong 45 năm qua đã khiến nhiều trường học, văn phòng, công sở phải đóng cửa. Giao thông tê liệt khiến cuộc sống ở một trong những thành phố đông dân nhất thế giới bị đảo lộn.



Những con phố biến thành sông, nước ngập quá nửa bánh xe, giao thông gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều khu vực trung tâm New Delhi bị nhấn chìm trong nước lũ, nhiều văn phòng tư nhân và chính phủ, bao gồm cả trụ sở cảnh sát cũng bị ngập lụt. Các dịch vụ tàu điện ngầm chịu ảnh hưởng nặng nề.

Ông Deepak - Cư dân New Delhi, Ấn Độ nói: "Nước ngập như biển. Tôi có việc cần đến khu trung tâm nhưng phải hủy vì ngập quá tệ".

Nước sông Yamuna chảy qua New Delhi đã dâng cao trên mức nguy hiểm, nhấn chìm một số khu vực ở thủ đô, nơi sinh sống của ít nhất 20 triệu dân. Những hôm đầu tuần, giới chức đã sơ tán hàng trăm hộ dân vì nguy cơ lũ lụt. Mặc dù vậy, khi nước lụt tràn về, vẫn có nhiều người dân ở ngoại ô phải dọn đồ ra khỏi nhà, sống tạm trên đường phố. Người dân New Delhi cũng đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch do các nhà máy nước phải dừng hoạt động.

Ông Arvind Kejriwal - Thủ hiến Delhi, Ấn Độ cho biết: "Hiện tại, ba nhà máy nước sạch phải đóng cửa vì nước lụt tràn vào, chúng tôi phải chờ nước rút rồi mới đưa máy móc ra ngoài để xì khô hẳn rồi mới có thể vận hành lại được". Khoảng 25% nước sạch cung cấp cho Delhi sẽ ảnh hưởng vì tình trạng này. 4.500 cảnh sát đã được huy động để hỗ trợ người dân. Chính quyền địa phương đang kêu gọi các quan chức ứng phó thảm họa quốc gia và quân đội giúp đỡ trong công tác sửa chữa, khắc phục hậu quả sau đợt ngập lụt lịch sử này.