Ngành Y tế TP HCM khuyến cáo người dân không nên mua test nhanh trên mạng

Đây là thông tin khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM tại buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP vào tối 16-7.

Theo bác sĩ Nam, việc sử dụng các loại test này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu kết quả cho âm tính giả. Do đó, ngành Y tế TP HCM khuyến cáo người dân không nên mua.



Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cung cấp thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: HẢI YẾN)

Cũng theo bác sĩ Nam, nếu người dân thực hiện tốt Chỉ thị 16 trong thời gian giãn cách, sẽ góp phần khống chế được dịch bệnh. Hiện nay, số ca tử vong tại TP có chiều hướng gia tăng do khả năng biến chứng của chủng dealta nhanh. Đa số tử vong ở người lớn tuổi có bệnh lý nền nhưng cũng có vài trường hợp xuất hiện ở nhóm trẻ hơn. Hiện tỷ lệ tử vong do Covid-19 của người bệnh tại TP HCM là 0,75% so với thế giới là 2%.

Về giải pháp tháo gỡ việc quá tải F0, F1 tại các khu cách ly, điều trị, bác sĩ Nam, cho biết số ca mắc Covid-19 tăng mạnh thời gian gần đây khiến các bệnh viện gặp tình trạng quá tải, lúng túng trong một số trường hợp điều chuyển bệnh nhận nặng lên bệnh viện tuyến trên. Một trong những lý do khác dẫn đến sự quá tải là cơ sở vật chất một số bệnh viện dã chiến chưa kịp đáp ứng điều trị bệnh nhân nặng do thời gian chuẩn bị ngắn.

TP đã cố gắng kéo giảm sự quá tải bằng cách thiết lập mô hình điều trị Covid-19 theo sơ đồ tháp 4 tầng. Trong đó, các bệnh nhân nặng, cần hồi sức sẽ được điều trị ở tầng 4, các tầng còn lại sẽ điều trị, cách ly bệnh nhân triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Bên cạnh đó, TP cũng mở rộng, chuyển đổi công năng nhiều bệnh viện dã chiến phục vụ công tác khám chữa, điều trị bệnh nhân nặng. Hiện tổng công suất của TP là 20.000 giường và sẽ nâng lên 50.000 giường trong thời gian tới.

Thời gian qua, TP cũng đã nhận được sự hỗ trợ nguồn nhân lực từ Bộ Y tế và các tỉnh thành với tổng số 10.000 cán bộ, nhân viên y tế cả nước. Hiện có khoảng 3.000 nhân viên y tế tăng cường đang cùng TP chống dịch. Ngoài ra, TP cũng huy động sinh viên ngành y và nhân lực tại chỗ từ cơ sở để tăng cường cho hoạt động phòng, chống Covid-19.

Về việc thí điểm cách ly F0 tại nhà với nhân viên y tế, theo bác sĩ Nam, đây là những người am hiểu về sức khỏe nên đã được triển khai ở những đối tượng này theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế TP trước đó.

Đối với các trường hợp cách ly F1 tại nhà thời gian đầu còn lúng túng khi thực hiện tại các địa phương, bác sĩ Nam lý giải là do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải luôn điều chỉnh cho phù hợp. Vấn đề này đã được cải thiện sau một thời gian thực hiện.

Trả lời về việc chỉ còn 6 ngày nữa TP sẽ kết thúc Chỉ thị 16, bác sĩ Nam cho biết ngành y tế đã thay đổi chiến thuật xét nghiệm để truy vết F0. Thay vì xét nghiệm dàn trải trên diện rộng như trước đây, lực lượng y tế sẽ tập trung tầm soát khu vực có nguy cơ rất cao.



"Số lượng ca mắc mới sẽ tiếp tục tăng, nhưng sau khi tầm soát liên tục thì chắc chắn giảm dần. Chúng tôi không chắc sẽ bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng những ngày cách ly xã hội còn lại. Tuy nhiên, phương án này cơ bản sẽ giúp TP kiểm soát được tình hình" - bác sĩ Nam chia sẻ.

Về việc đáp ứng oxy cho người bệnh Covid-19 tại các bệnh viện điều trị, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam cũng cho biết vừa qua ngành y tế cũng đã nhận được 3 bồn oxy cao áp, mỗi bồn 10 tấn. Thời gian tới sẽ đặt ở các bệnh viện dã chiến thuộc phường An Khánh, TP Thủ Đức và bệnh viện dã chiến thuộc khu Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Do đó, việc đáp ứng oxy cho người bệnh sẽ không thiếu.