Ngành y tế lên tiếng về thông tin giảm béo bằng cấy vi sợi sinh học insulin

Ngày 18/7, đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tổ công tác đặc biệt của Sở đã phát hiện trên kênh Youtube của tài khoản mang tên “Vesta Center” có đăng tải clip giới thiệu công nghệ “giảm béo bằng cấy vi sợi sinh học Insulin”, clip quảng cáo này có biểu tượng HTV7 trong chuyên mục “Nhịp sống trẻ”.

Trên kênh kênh Youtube của tài khoản mang tên “Vesta Center” đăng tải clip giới thiệu ưu điểm của công nghệ giảm béo bằng cấy vi sợi sinh học insulin.

Bên cạnh đó, Sở Y tế còn ghi nhận các nội dung quảng cáo tại trang mạng xã hội Facebook và các poster, standee có nội dung “Vi sợi sinh học Insulin - Top 1 công nghệ hủy mỡ không xâm lấn -Chuyển giao độc quyền từ Tây ban Nha…”.

Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra cơ sở này tại địa chỉ số K8 Bis đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10 (TP Hồ Chí Minh). Đoàn kiểm tra ghi nhận tại đây có biển hiệu “Vesta Center” được đăng ký hoạt động bởi Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Olympus Việt Nam. Tại địa chỉ này có Phòng khám chuyên khoa Da liễu do Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động.

Qua kiểm tra cho thấy cơ sở này hoạt động tương tự mô hình cung cấp dịch vụ giảm béo của các cơ sở kinh doanh đã từng được Sở Y tế kiểm tra và xử lý trước đây. Cụ thể, bên cạnh đăng ký ngành nghề kinh doanh hoạt động phòng khám chuyên khoa da liễu, công ty này còn đăng ký ngành nghề chăm sóc da (loại hình không cần được ngành y tế thẩm định, cấp phép) có sử dụng các máy laser CO2, máy YAG-KTP, máy IPL (Intense Pulsed Light) trong điều trị các bệnh lý về da, nhưng thực tế dùng cho dịch vụ “giảm béo bằng công nghệ cao”.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận thấy việc quảng cáo dịch vụ cấy vi sợi sinh học insulin để giảm béo của phòng khám là trái phép và hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty và phòng khám tháo gỡ các nội dung quảng cáo tại chỗ và trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh làm rõ việc sử dụng công nghệ “vi sợi sinh học insulin để giảm béo” của phòng khám, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của phòng khám và sẽ tiếp tục thông tin công khai kết quả xử lý.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh lưu ý, người dân hãy cân nhắc kỹ và không vội vàng sử dụng dịch vụ “giảm béo không xâm lấn” được quảng cáo trên các trang mạng xã hội khi chưa kiểm chứng rõ tính pháp lý trong hoạt động của cơ sở.

Sở Y tế kêu gọi người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phép trên địa bàn thành phố hoặc các thông tin quảng cáo các dịch vụ về y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… có thể gọi ngay đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua app “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý theo quy định.

Trong lĩnh vực y tế, đối với hoạt động giảm béo, Bộ Y tế đã ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì”, theo đó nguyên tắc điều trị chung là: can thiệp lối sống là nền tảng đảm bảo duy trì giảm cân bền vững, an toàn bao gồm các biện pháp can thiệp dinh dưỡng, tập luyện thể lực, thay đổi hành vi, hỗ trợ tâm lý, điều trị bằng thuốc, phối hợp nhiều chuyên khoa.

Tài liệu hướng dẫn chưa ghi nhận việc sử dụng các máy Laser, RF trong điều trị giảm béo. Ngoài ra, trong lĩnh vực y học cổ truyền đã được Bộ Y tế cho phép triển khai danh mục kỹ thuật trong việc hỗ trợ giảm béo bên cạnh các hoạt động vận động, tiết chế, dinh dưỡng hợp lý trong suốt quá trình điều trị.

Đối với các tính năng hỗ trợ điều trị giảm béo của các máy Laser và RF, ngày 12/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4779/QĐ-BYT về việc ban hành nhóm danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật thực hiện quy trình chuyên môn. Theo đó, danh mục kỹ thuật “Phá hủy mô mỡ bằng laser diode” và “Phá hủy mô mỡ bằng radio frequency (RF)” là danh mục kỹ thuật của chuyên khoa da liễu, được xếp phân tuyến B (các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 1, 2).