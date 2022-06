Ngành sữa Australia - cung cấp thực phẩm an toàn vì một thế giới khỏe mạnh

Nguồn ảnh: Internet

Là một trong những nước xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới, Australia được biết đến là nơi cung cấp sữa an toàn và bổ dưỡng hàng đầu nhờ môi trường sạch, hệ thống an toàn thực phẩm nghiêm ngặt.

Đại diện của Hiệp hội Dairy Australia – bà Catherine Taylor và Chuyên gia dinh dưỡng Anh Nguyễn đã có những chia sẻ về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm sữa Australia.

Thưa bà, là một quốc gia xuất khẩu sữa hàng đầu, điều gì khiến ngành công nghiệp sữa Australia khác biệt với những "cường quốc sữa" khác trên thế giới?

Australia có khả năng độc đáo trong việc đổi mới và điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi có một loạt các nhà sản xuất sữa lớn và nhỏ, với khả năng điều chỉnh quy trình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với nhu cầu thị trường. Phần lớn đàn bò, dê được chăn thả trực tiếp trên những đồng cỏ rộng lớn thay vì nuôi nhốt trong chuồng trại để đảm bảo chúng được sống hạnh phúc và khỏe mạnh trong môi trường tự nhiên, sạch sẽ.

Làm cách nào Australia có thể duy trì đồng bộ chất lượng nguồn sữa tại hàng ngàn trang trại?

Australia đáp ứng các yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm nhờ các hệ thống an toàn thực phẩm nghiêm ngặt hoạt động trên toàn bộ chuỗi cung ứng sữa. Chính phủ Australia cũng chịu trách nhiệm về một hệ thống quốc gia đánh giá và đăng ký các hóa chất nông nghiệp và thuốc thú y cũng như quy định các điều kiện sử dụng của chúng.

Vì sao giữa lúc nhiều nơi đặt lợi nhuận lên trên hết, ngành sữa Australia lại chú trọng phát triển bền vững?

Là một ngành đòi hỏi phải sử dụng đất, nước và động vật, ngành công nghiệp Sữa Australia không ngừng nỗ lực để đảm bảo một tương lai bền vững, phát triển song hành cùng với khách hàng.

Để làm được điều này, các nhà sản xuất sữa Australia cam kết "cung cấp thực phẩm bổ dưỡng cho một thế giới khỏe mạnh hơn". Với mô hình tiêu chuẩn phát triển bền vững trong sản xuất, chúng tôi đã thực hiện các cam kết sau:

+ Tăng cường khả năng kinh tế và sinh kế

+ Cung cấp dịch vụ chăm sóc và nuôi dưỡng tốt nhất cho động vật

+ Giảm tác động đến môi trường

+ Cải thiện phúc lợi của người lao động và cộng đồng

Bà có thể chia sẻ thêm các thành tựu nổi bật đã đạt được không?

Mỗi năm, chúng tôi báo cáo về tiến độ của mình và cải tiến các khung tiêu chuẩn để đảm bảo chúng tôi đang thực hiện đúng lời hứa của mình.

Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết tác động đến môi trường bằng các sáng kiến giảm phát thải khí mê-tan từ động vật và tăng khả năng tái chế của bao bì sữa.

Hiện tại 94% trang trại thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, 93% rác thải từ các bãi chôn lấp được chuyển đổi (so với 76% vào năm 2020). Ngành công nghiệp sữa cam kết giảm 30% cường độ phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và đã giảm được 25,5% kể từ 11/2020.

Kể từ năm 2012, không có trường hợp nào tồn dư hóa chất vượt tiêu chuẩn và số lượng sản phẩm bị thu hồi do ô nhiễm thực phẩm thấp. Đây là bằng chứng về tiêu chuẩn an toàn cao đối với thực phẩm từ sữa do Australia sản xuất.

Nhằm có những hiểu biết sâu sắc hơn về chất lượng sữa Australia, Chuyên gia dinh dưỡng Anh Nguyễn đã có thêm những chia sẻ dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của mình.

Chuyên gia đánh giá thế nào về chất lượng cũng như giá trị dinh dưỡng của sữa Australia?

Australia được nhìn nhận là một quốc gia có ngành sữa phát triển hàng đầu thế giới. Để làm được như vậy, Australia có những thế mạnh vượt trội như:

+ Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong cải tạo và lai giống.

+ Quy hoạch đất nông trại quy mô lớn và chính phủ Australia rất ủng hộ phát triển nông nghiệp bền vững.

+ Mô hình về các tiêu chuẩn phát triển bền vững trong sản xuất sữa và các chế phẩm từ sữa của Australia được công nhận bởi nhiều nước trên thế giới.

Ngoài sữa bò, Australia còn nổi tiếng với các loại sữa dê. Chuyên gia có thể cho biết sữa dê có những ưu điểm nào nổi bật đối với sức khỏe người dùng?

Nhiều nghiên cứu cho thấy sữa dê được xem là nguồn sữa tốt với nguồn đạm chất lượng chứa nhiều axit amin thiết yếu quan trọng như tryptophan, isoleucine, lysine, valine… cũng như chứa hàm lượng cao các vi khoáng như canxi và phốt pho.

Theo TS. Clark các phân tử chất béo trong sữa dê nhỏ hơn trong sữa bò nên sữa dê có thể dễ tiêu hóa, giúp tăng cân ổn định và thích hợp cho những đối tượng có hệ tiêu hoá nhạy cảm.

Sữa organic liệu có tốt hơn cho trẻ nhỏ, thưa chuyên gia?

Một báo cáo của các nhà khoa học tại Anh, Ba Lan và Hy Lạp cho thấy sữa hữu cơ có thể có một số thành phần cao hơn như chất béo omega-3, omega-6, vitamin E và sắt.

Tuy nhiên, khái niệm organic (hữu cơ) hiện nay thường bị lạm dụng trên rất nhiều thực phẩm gây hiểu nhầm như có nguyên liệu từ tự nhiên, hay thuần thực vật. Sữa hữu cơ nên được hiểu đúng là sữa được lấy từ động vật được nuôi dưỡng dưới tiêu chuẩn phát triển bền vững như: điều kiện chăm sóc, nguồn thức ăn, quản lý lượng thuốc kháng sinh và hormone nghiêm ngặt.

Nếu chọn loại sữa hữu cơ người tiêu dùng lên chọn các thương hiệu có logo được chứng nhận bởi các cơ quan hay tổ chức uy tin quản lý các tiêu chuẩn này.

Có thể thấy nhờ vào những ưu điểm vượt trội mà ông bà đã chia sẻ, ngành công nghiệp sữa Australia đã khẳng định vững chắc vị trí của mình trong ngành công nghiệp sữa của thế giới, không chỉ về chất lượng và giá trị dinh dưỡng mà còn là giá trị cho môi trường sống.

Cảm ơn ông bà vì những trao đổi hôm nay!

