Ngành học đang "khát" nhân lực: 100% sinh viên ra trường có việc làm, thu nhập có thể chạm mốc 50 triệu đồng/tháng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ và hoạt động mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Thương mại điện tử (TMĐT) đang gia tăng nhanh chóng. Điều này được phản ánh rõ qua tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cũng như sức hút của ngành trong các mùa tuyển sinh đại học gần đây.

Theo Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Thương mại điện tử là ngành duy nhất của trường đạt tỷ lệ 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Kết quả này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh trong mùa tuyển sinh năm nay, khi bài toán lựa chọn ngành học gắn với cơ hội việc làm ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Ngành học cốt lõi trong kỷ nguyên số

Không chỉ ghi nhận tỷ lệ việc làm tuyệt đối sau tốt nghiệp, Thương mại điện tử còn là một trong những ngành có sức cạnh tranh cao tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2025, ngành này đạt 28,83 điểm, trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn trường.

Theo các chuyên gia, sức hút của ngành đến từ tốc độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế số. Cùng với sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử, bán hàng đa kênh, livestream bán hàng, quảng cáo số và thanh toán trực tuyến, doanh nghiệp ngày càng cần nguồn nhân lực có khả năng kết hợp giữa kiến thức kinh doanh và công nghệ.

Sinh viên theo học ngành Thương mại điện tử được đào tạo nhiều kỹ năng như quản trị kinh doanh trực tuyến, marketing số, phân tích dữ liệu khách hàng, vận hành sàn thương mại điện tử, quản lý chuỗi cung ứng số, logistics, thanh toán điện tử và ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động kinh doanh.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận nhiều vị trí như: chuyên viên vận hành sàn thương mại điện tử, chuyên viên Digital Marketing, quản lý gian hàng trực tuyến, chuyên viên phát triển kinh doanh, quản lý thương hiệu, phân tích dữ liệu khách hàng hay quản lý dự án chuyển đổi số.

Cơ hội việc làm không chỉ đến từ các doanh nghiệp thương mại điện tử mà còn mở rộng sang hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất, ngân hàng, logistics, công nghệ và các tập đoàn đa quốc gia.

Việc chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực cũng khiến nhu cầu tuyển dụng nhân lực TMĐT tiếp tục duy trì ở mức cao.

Thu nhập hấp dẫn người trẻ

Bên cạnh cơ hội việc làm rộng mở, mức thu nhập của ngành Thương mại điện tử cũng được đánh giá khá cạnh tranh so với nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, thu nhập phụ thuộc đáng kể vào năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc, doanh số mang lại cũng như số năm kinh nghiệm.

Đối với sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có dưới một năm kinh nghiệm, mức lương phổ biến dao động từ 7-10 triệu đồng/tháng, chủ yếu ở các vị trí thực tập sinh, nhân viên hỗ trợ vận hành hoặc cộng tác viên.

Sau khoảng 1-3 năm làm việc, khi đã làm chủ quy trình vận hành, triển khai chiến dịch quảng cáo hoặc quản lý gian hàng trực tuyến, mức thu nhập có thể tăng lên 11-18 triệu đồng/tháng.

Nhóm nhân sự có 3–5 năm kinh nghiệm thường đảm nhận vai trò chuyên viên cao cấp hoặc trưởng nhóm, phụ trách các dự án quy mô lớn với mức lương dao động 20-30 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, những người có trên 5 năm kinh nghiệm, đảm nhiệm vị trí quản lý vận hành, giám đốc thương mại điện tử hoặc quản lý kinh doanh tại các doanh nghiệp lớn có thể đạt mức thu nhập từ 35 triệu đồng đến trên 50 triệu đồng mỗi tháng.

Thậm chí, ở nhiều doanh nghiệp, thu nhập còn được bổ sung bằng các khoản thưởng theo doanh số, giúp mức lương thực tế cao hơn đáng kể.

Theo đánh giá, để đạt được mức thu nhập cao, nhân sự trong lĩnh vực này cần hội tụ nhiều yếu tố. Trước hết là năng lực chuyên môn và kỹ năng thực chiến như tối ưu quảng cáo trực tuyến, phân tích dữ liệu, quản lý hiệu quả các chiến dịch kinh doanh số và khả năng thích ứng với xu hướng thị trường.

Ngoài ra, trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh hoặc tiếng Trung, đang trở thành lợi thế lớn khi nhiều doanh nghiệp mở rộng hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.

Kinh nghiệm triển khai các dự án thực tế, khả năng tạo tăng trưởng doanh thu và vận hành các phiên livestream bán hàng hiệu quả cũng là những yếu tố được nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Bên cạnh đó, quy mô doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập. Các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp công nghệ hoặc các sàn thương mại điện tử lớn thường có chính sách lương thưởng hấp dẫn hơn so với doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Đáng chú ý, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động kinh doanh, những nhân sự thành thạo các công cụ công nghệ mới sẽ có nhiều cơ hội nâng cao năng suất làm việc cũng như cải thiện thu nhập.

Với nhu cầu nhân lực tiếp tục tăng cùng quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế, Thương mại điện tử được đánh giá là một trong những ngành học có triển vọng việc làm tích cực trong những năm tới. Tuy nhiên, để tận dụng tốt cơ hội này, sinh viên không chỉ cần nền tảng kiến thức chuyên môn mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và kinh nghiệm thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.