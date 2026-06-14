Ngành học khát nhân lực

Số liệu từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho thấy, năm 2024, cứ 220 người Việt dùng smartphone thì có 1 người bị lừa đảo mất tiền. Hơn 659.000 vụ tấn công mạng xảy ra chỉ trong một năm, thiệt hại ước tính tới 18.900 tỷ đồng. Vậy mà người bảo vệ hệ thống cho 78 triệu người dùng Internet lại đang thiếu trầm trọng.

Hãy thử nhớ lại: bạn có bao giờ nhận được tin nhắn lạ giả mạo ngân hàng? Cuộc gọi "công an" đòi xác minh căn cước? Hay đường link "trúng thưởng" gửi qua Zalo? Tất cả những thứ đó đều là sản phẩm của tội phạm mạng và đang ngày càng trở nên tinh vi hơn, nguy hiểm hơn.

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, hơn 659.000 vụ tấn công mạng xảy ra chỉ trong một năm, tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm 2024 lên đến 18.900 tỷ đồng. Trung bình, cứ 220 người Việt dùng smartphone thì có 1 người bị lừa đảo mất tiền. Để dễ hình dung: đó là số tiền đủ xây hàng chục bệnh viện tuyến tỉnh. Mất đi chỉ vì những cú click nhầm, những tin nhắn giả mạo, những đường link bẫy người.

Không chỉ cá nhân, ngay cả những doanh nghiệp lớn cũng không thoát. Năm 2024, hàng loạt vụ tấn công mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc nhắm vào các công ty, doanh nghiệp... gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Đứng trước làn sóng tấn công ấy, lực lượng phòng thủ mỏng đến mức đáng lo. Hơn 20% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách về an ninh mạng và 35,56% đơn vị không có đủ nhân sự theo nhu cầu. Nói cách khác, cứ 5 tổ chức thì có 1 đơn vị hoàn toàn "trần trụi" trước hacker.

Theo dữ liệu từ Fortinet được công bố tại sự kiện Fortinet Accelerate 2025, tình trạng thiếu hụt chuyên gia an ninh mạng ở Việt Nam đang thể hiện rõ qua cơ cấu nhân sự của các tổ chức. Mặc dù bộ phận công nghệ thông tin (CNTT) nội bộ chiếm trung bình 7% tổng lao động, nhưng chỉ có 13% trong nhóm này tập trung vào an ninh mạng. Sự mất cân đối này lý giải vì sao nhân lực vẫn là rào cản lớn cho việc đảm bảo an toàn thông tin.

Và khoảng trống đó sẽ còn lớn hơn rất nhiều trong những năm tới. Dự báo được đưa ra tại Vietnam Security Summit 2025 cho thấy Việt Nam sẽ thiếu hụt 700.000 nhân sự chuyên trách về an ninh mạng.

Ngành học có mức lương top đầu ngành IT

Đây là điều nhiều người chưa biết: an toàn thông tin không chỉ là ngành "hot" theo kiểu thời thượng. Đây là ngành học đang trả lương cao nhất trong toàn bộ thị trường công nghệ thông tin Việt Nam.

Báo cáo thị trường IT Việt Nam mới nhất do TopDev thực hiện cho thấy ngành an ninh và bảo mật thông tin có mức lương cao nhất trong thị trường việc làm liên quan đến công nghệ thông tin, với mức lương hiện dao động khoảng 1.700 USD/tháng với ứng viên có level Senior trở lên.

Còn với người mới ra trường, mức lương trung bình ngành an ninh mạng tại Việt Nam dao động từ 15 đến 60 triệu đồng tùy vào vị trí và kinh nghiệm. Và tốc độ tăng lương thuộc hàng nhanh nhất thị trường: theo khảo sát, sau 1–3 năm, lương trung bình của một chuyên viên an ninh mạng Việt Nam có thể tăng gấp đôi hoặc hơn so với lúc mới tốt nghiệp.

Học ở đâu? Ra trường làm gì?

An toàn thông tin hiện được đào tạo ở nhiều trường đại học lớn như Học viện Kỹ thuật Mật mã, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông... Đây đều là những nơi có quan hệ hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp công nghệ và các cơ quan an ninh quốc gia.

Ra trường, kỹ sư an toàn thông tin có thể làm việc tại ngân hàng, công ty tài chính, tập đoàn công nghệ, cơ quan nhà nước, hoặc các công ty bảo mật chuyên dụng như Viettel Cyber Security, BKAV, CMC Cyber Security... Không thiếu lựa chọn để đi xa hơn, thị trường quốc tế luôn rộng cửa cho kỹ sư bảo mật người Việt.

Ngành học của thời đại

Điểm khác biệt lớn nhất của an toàn thông tin so với các ngành kỹ thuật khác là: nhu cầu không bao giờ giảm. Càng chuyển đổi số, càng nhiều dữ liệu, càng nhiều thiết bị kết nối Internet thì càng cần nhiều người bảo vệ chúng.

Các chuyên gia dự báo tội phạm mạng sẽ tiếp tục khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để tạo ra các nội dung giả mạo như giọng nói, video (deepfake) nhằm mục đích lừa đảo hoặc xâm nhập hệ thống, trong khi các thiết bị IoT và nền tảng blockchain cũng sẽ trở thành mục tiêu chính do những lỗ hổng bảo mật vẫn còn tồn tại.

Nói cách khác: thế giới càng thông minh, kẻ tấn công càng tinh vi — và người bảo vệ càng không thể thiếu. 700.000 chỗ trống đang chờ. Câu hỏi là ai sẽ là người lấp đầy khoảng trống đó.