Bộ truyện tranh Doraemon của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa bất tử, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả trên khắp thế giới. Câu chuyện xoay quanh chú mèo máy thông minh cùng những món bảo bối thần kỳ luôn mang đến sức hút vô hạn.

Xuất hiện trong Doraemon, Nobita thường được nhớ đến với hình ảnh một cậu bé hội tụ đủ mọi tính xấu: lười biếng, yếu đuối, vụng về và luôn về bét trong mọi cuộc đua... Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài thảm hại thường ngày ấy, Nobita lại nắm giữ vai trò tối quan trọng. Cậu không chỉ là nhân vật trung tâm kích hoạt mọi câu chuyện mà còn là thủ lĩnh tinh thần, là linh hồn định hình nên toàn bộ giá trị nhân văn của tác phẩm.

Người khởi tạo và chất xúc tác duy nhất cho mọi cuộc phiêu lưu

Nếu không có Nobita, thế giới của Doraemon sẽ trở thành một thế giới phẳng lặng và nhàm chán. Mọi chuyến du hành xuyên thời gian, không gian hay những cuộc phiêu lưu sinh tử ở truyện dài đều bắt nguồn từ chính sự bốc đồng, tò mò hoặc những rắc rối do Nobita tạo ra.

Chính mong muốn giữ lại một chú khủng long con, sự bất cẩn làm rơi bài tập vào mô hình vũ trụ, hay lòng trắc ẩn muốn cứu một chú chó hoang của Nobita đã mở ra cánh cửa dẫn nhóm bạn đến những nền văn minh xa xôi. Nobita chính là chất xúc tác tối cao. Sự thiếu sót và những nhu cầu ngây thơ của cậu nhóc bắt buộc Doraemon phải rút bảo bối ra khỏi túi thần kỳ, từ đó kích hoạt trí tưởng tượng vô hạn của tác giả và biến những điều không thể thành có thể.

Dù là người yếu thế nhất ở đời thường, Nobita lại chính là trung tâm gắn kết, biến các cá tính khác biệt thành một khối thống nhất không thể tách rời

Thủ lĩnh tinh thần kết nối những cá tính cực đoan

Nhóm bạn Doraemon gồm những mảnh ghép mang tính cách rất mạnh và đối lập: một Jaian độc đoán, một Suneo thực dụng, một Shizuka chỉn chu và một Doraemon lý trí. Điểm chung duy nhất và cũng là sợi dây liên kết vô hình giữ họ lại với nhau chính là Nobita.

Tất cả các thành viên đều có xu hướng xoay quanh Nobita. Jaian và Suneo cần Nobita làm đối tượng để thể hiện cái tôi, Shizuka cần Nobita để thể hiện sự quan tâm, và Doraemon ở bên Nobita vì sứ mệnh bảo vệ. Nhưng khi bước vào những thử thách lớn, chính sự vô tư, không toan tính và lòng tin tuyệt đối của Nobita vào tình bạn đã hóa giải mọi khoảng cách tầng lớp hay xung đột nội bộ. Cậu nhóc là cái rốn của vũ trụ thu nhỏ này, người khiến cho những kẻ hay bắt nạt như Jaian sẵn sàng xả thân bọc lót, và kẻ ích kỷ như Suneo chấp nhận cống hiến hết mình.

Tay súng thiện xạ và người hùng xoay chuyển cục diện trận chiến

Một nghịch lý thú vị trong xây dựng nhân vật của cố họa sĩ Fujiko F. Fujio là việc trao cho kẻ vụng về nhất những tài năng xuất chúng mang tính định đoạt. Nobita có thể đứng bét về học lực và thể thao, nhưng cậu lại là một thiên tài bắn súng bắn bách phát bách trúng và là bậc thầy chơi dây với tư duy không gian cực tốt.

Trong đời sống thường ngày, hai tài lẻ này bị coi là vô dụng và lỗi thời. Thế nhưng khi bước vào những cuộc chiến thực sự ở truyện dài, nơi công nghệ tương lai hay sức mạnh cơ bắp bị vô hiệu hóa, biệt tài bắn súng của Nobita lại trở thành thứ vũ khí tối tân nhất. Cậu nhóc đã không ít lần một mình đơn thương độc mã gánh vác trận chiến, hạ gục những tên trùm phản diện sừng sỏ nhất bằng sự điềm tĩnh và chính xác đến kinh ngạc. Khi cởi bỏ vẻ nhút nhát, Nobita thực sự lột xác thành một người hùng hành động kiên cường.

Nobita tuy vụng về nhưng lại dũng cảm lúc cần và có một tấm lòng nhân hậu

Tóm lại, vai trò thực sự của Nobita vượt lên trên ranh giới của một nhân vật chính thông thường. Cậu chính là đại diện cho phần con người không hoàn hảo bên trong mỗi độc giả, nhưng đồng thời cũng là minh chứng cho thấy lòng nhân hậu và sự chân thành có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

Sức mạnh lớn nhất của Nobita không nằm ở những món bảo bối mượn tạm từ Doraemon, mà nằm ở một trái tim biết đau trước nỗi buồn của người khác và biết dũng cảm đứng lên khi những người mình yêu thương gặp nguy hiểm. Thiếu đi Nobita, thế giới của Doraemon sẽ mất đi linh hồn chữa lành, bởi chính sự vươn lên từ những thất bại triền miên của cậu nhóc mới là thứ mang lại niềm tin và bài học quý giá nhất cho mọi thế hệ người đọc.