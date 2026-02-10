Giữa loạt dự án phim Hoa ngữ đang trong quá trình ghi hình, Chiêu Dương Công Chúa hiện chưa phải cái tên tạo độ hot hay bùng nổ truyền thông. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường vừa được hé lộ lại cho thấy bộ phim này hoàn toàn xứng đáng được chú ý nhiều hơn.

Cụ thể, tay săn ảnh nổi tiếng của Cbiz Ninh Thái Thần đã đăng tải một cảnh leak từ phim trường Chiêu Dương Công Chúa. Đây là phân đoạn tương phùng giữa hai nhân vật chính Lý Thuật và Thẩm Hiếu, khi Lý Thuật lao vào vòng tay đối phương sau quãng thời gian xa cách.

Chiêu Dương Công Chúa do Lý Hoành Nghị và Khổng Tuyết Nhi đóng chính.

Dù chỉ là cảnh leak, phân đoạn này vẫn gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc cực kỳ duy mỹ, bố cục hài hòa và cảm xúc được truyền tải rất trọn vẹn. Khổng Tuyết Nhi xuất hiện với vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại, mang khí chất cổ trang rõ nét, trong khi Lý Hoành Nghị lại ghi điểm với ánh mắt si tình, để lộ một góc mềm yếu hiếm hoi của một nam nhân vốn kiên cường, mạnh mẽ. Khung hình mang đậm mỹ cảm phương Đông, khiến nhiều người liên tưởng đến câu nói quen thuộc: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu".

Cả hai có một cảnh quay dưới tuyết đẹp nao lòng, hứa hẹn mang tới rất nhiều cảm xúc cho khán giả.

Đáng nói hơn, một cảnh leak đã đẹp và khơi gợi cảm xúc đến như vậy, thì khi lên phim chính thức, với phần hậu kỳ được thực hiện trọn vẹn, phân đoạn này hứa hẹn sẽ càng ấn tượng hơn nữa.

Về nội dung, Chiêu Dương Công Chúa xoay quanh Lý Thuật, một công chúa lớn lên trong lãnh cung. Cô bị xem như con cờ trong cuộc chiến quyền lực, phải gả cho một người mình không yêu, sống cuộc đời nhiều cay đắng.

Màn kết hợp của cặp đôi nhan sắc này xứng đáng được mong chờ.

Thẩm Hiểu từng là kẻ bị nàng lợi dụng để trả thù phu quân, sau 3 năm đã trở thành thanh kiếm trong tay đế vương. Chàng có vai trò quan trọng trong kế hoạch thanh trừng các thế gia lũng đoạn quyền lực, một trong đó là họ Thôi, gia đình chồng của Lý Thuật.

Giữa bối cảnh tranh quyền đoạt lợi khốc liệt chốn triều đình, Lý Thuật và Thẩm Hiểu dần mở lòng với nhau. Thẩm Hiểu giúp Lý Thuật chữa lành trái tim vụn vỡ, để cô có thể mở lòng yêu và thực hiện những hoài bão của mình.