Tóc khỏe đẹp là niềm mơ ước của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, căng thẳng và di truyền có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mái tóc, gây ra tình trạng rụng tóc, tóc mỏng. May mắn thay, việc bổ sung các dưỡng chất phù hợp có thể giúp tóc chắc khỏe, hỗ trợ mọc tóc và giảm gãy rụng. Các chuyên gia sức khỏe và làm đẹp tại Beauty Scara (làm việc tại Mỹ) đã chia sẻ 8 loại vitamin được khuyên dùng để ngăn ngừa rụng tóc, bảo vệ tóc khỏi hư tổn, giúp tóc bóng khỏe, nhanh dài.

1. Protein

Protein là thành phần thiết yếu để cơ thể sản sinh ra mái tóc chắc khỏe. Thiếu protein, tóc sẽ trở nên yếu, dễ gãy rụng và mỏng đi. Vì vậy, việc bổ sung đủ protein trong chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với những ai mong muốn sở hữu "mái tóc dày dặn".

Chế độ ăn hàng ngày nên có những thực phẩm như trứng, thịt bò nạc, phô mai... Nếu không ăn đủ protein mỗi ngày, bạn có thể cân nhắc bổ sung protein qua dạng thực phẩm bổ sung.

2. Biotin

Biotin, hay còn gọi là vitamin B7, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất keratin - một loại protein cấu tạo nên tóc. Bổ sung biotin giúp tóc chắc khỏe hơn, giảm gãy rụng, đồng thời cải thiện kết cấu và độ dày của tóc. Biotin cũng hỗ trợ sức khỏe của da đầu và nang tóc, giúp "tăng cường sức khỏe tóc".

Biotin có nhiều trong lòng đỏ trứng, các loại hạt, các loại đậu, khoai lang, chuối, bông cải xanh... Hiện nay, ngoài thị trường cũng có nhiều loại biotin cho chị em lựa chọn.

3. Sắt

Sắt rất cần thiết cho việc sản xuất hồng cầu. Nếu thiếu sắt, cơ thể có thể bị thiếu máu, dẫn đến rụng tóc. Đủ lượng sắt sẽ đảm bảo nang tóc nhận đủ oxy cần thiết để tóc phát triển khỏe mạnh.

Sắt có nhiều trong động vật có vỏ như trai, sò, ốc..., rau bina, gan động vật, ngũ cốc nguyên hạt, thịt đỏ... Nhiều chị em dù ăn uống đầy đủ nhưng vẫn thiếu hụt sắt, lúc này nên bổ sung từ những viên uống, dung dịch bổ sung sắt. Tốt nhất chị em nên tìm sắt hữu cơ, cơ thể dễ hấp thụ hơn.

4. Vitamin B12

Vitamin B12 hỗ trợ quá trình sản xuất tế bào và sức khỏe da đầu, những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của mái tóc dày, chắc khỏe.

Bổ sung vitamin B12 giúp ngăn ngừa gãy rụng tóc, đồng thời cung cấp đủ oxy cho tóc phát triển khỏe mạnh, ngăn ngừa tóc mỏng. Thiếu hụt vitamin B12 có thể dẫn đến rụng tóc do ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của nang tóc.

5. Vitamin E

Vitamin E cải thiện lưu thông máu đến da đầu, giúp nang tóc nhận đủ dưỡng chất và oxy cần thiết để phát triển. Nó cũng giúp duy trì sức khỏe da đầu bằng cách giảm viêm và cân bằng lượng dầu, tạo môi trường tối ưu cho tóc phát triển. Các chuyên gia cho rằng vitamin này sẽ thúc đẩy tăng trưởng tóc.

6. Vitamin C

Vitamin C đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất collagen - một loại protein quan trọng giúp tăng cường sức mạnh cho sợi tóc. Collagen hỗ trợ cấu trúc của tóc, giúp tóc chắc khỏe và ít gãy rụng hơn. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ nang tóc khỏi tác hại của gốc tự do, nguyên nhân gây hư tổn và rụng tóc.

7. Omega-3

Omega-3 là loại axit béo thiết yếu có đặc tính chống viêm, giúp giảm viêm da đầu - một trong những nguyên nhân gây rụng tóc. Omega-3 cũng hỗ trợ sản xuất bã nhờn, giúp da đầu luôn được giữ ẩm, ngăn ngừa khô và bong tróc, đồng thời "tăng cường độ bóng" cho tóc.

8. Vitamin D

Vitamin D hỗ trợ các nang tóc, nơi sản sinh ra các sợi tóc mới, do đó đóng vai trò quan trọng trong việc mọc tóc. Thiếu vitamin D có thể dẫn đến tóc mỏng và rụng tóc do làm gián đoạn chu kỳ mọc tóc. Vitamin D cũng giúp tạo ra các nang tóc mới, kích thích sự phát triển của mái tóc khỏe mạnh.

(Ảnh minh họa: Internet)