Ngẩn ngơ ngắm nét đẹp tựa cõi mơ ở Suối Giàng, Yên Bái với chi phí chỉ khoảng 2,5 triệu đồng

Suối Giàng là một xã vùng cao thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Suối Giàng nằm cách trung tâm huyện Văn Chấn khoảng 12 km về phía Bắc. Nơi đây có diện tích tự nhiên là 5.922 ha, gồm có 4 tộc người cùng cư trú tại đây đó là: người Mông, người Kinh, Dao, người Tày.

Trong 4 tộc người đó thì người Mông chiếm đến 98.5%, các dân tộc khác chỉ chiếm gần 2%. Chính vì thế các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông hiện vẫn còn lưu giữ bởi có chứa nhiều yếu tố cổ truyền độc đáo, thú vị.

Nhiệt độ trung bình thường sẽ thấp hơn khu vực huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ từ 80 độ C – 90 độ C, khí hậu ở đây có thể so sánh như ở Sa Pa, Đà Lạt.