Ngân hàng hỗ trợ phụ huynh giải "bài toán" học phí

Khi học phí khiến phụ huynh "có điều kiện" cũng băn khoăn



"Gia đình tôi có 2 cháu đang học trường quốc tế tại Hà Nội. Điều kiện gia đình hiện tại có thể cân đối được về tài chính nhưng tôi cũng khá băn khoăn khi cháu thứ ba bắt đầu lên lớp 1. Với tình hình kinh tế đang suy thoái bây giờ, để đảm bảo cả ba cháu cùng hưởng một điều kiện giáo dục thì gia đình tôi buộc phải tính toán kỹ hơn về vấn đề chọn trường cho con", chị Hoàng Hương Giang (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Đối diện với tình hình suy thoái kinh tế hậu Covid – 19, nhiều gia đình bắt buộc phải thắt chặt chi tiêu vì các nguồn thu nhập đều giảm hoặc bị thu hẹp. Tuy nhiên, học phí là hạng mục chiếm tỷ lệ chi tiêu khá cao và khó cắt bỏ trong tổng chi phí dành cho hộ gia đình. Đây cũng là một gánh nặng tương đối lớn đối với phần lớn hộ gia đình. Để giải "bài toán" học phí, nhiều gia đình buộc phải chuyển trường, hoặc thay đổi định hướng giáo dục hoặc cậy nhờ sự hỗ trợ từ người thân cũng như tìm các nguồn vay ưu đãi để đầu tư cho con.

Nhiều bậc phụ huynh luôn băn khoăn khi chọn trường cho con

Nắm bắt được nhu cầu thực tế đó, nhiều ngân hàng đã tung ra các gói tín dụng cá nhân dành cho mục đích phục vụ giáo dục đào tạo. Trong đó Ngân hàng TMCP Bắc Á là một đơn vị có nhiều sản phẩm, chương trình hấp dẫn như: ưu đãi giảm học phí khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế; chiết khấu học phí và tặng thiết bị học tập; gói vay tín chấp…dành riêng cho phụ huynh, học sinh thuộc Hệ thống trường TH School. Các chương trình, sản phẩm này thể hiện sự đồng hành của BAC A BANK với phụ huynh TH School nói riêng nhưng cũng là một tín hiệu xanh về việc các tổ chức tài chính luôn đồng hành cùng khách hàng trong cuộc sống đặc biệt là hướng tới đầu tư cho thế hệ tương lai.



"Lợi nhuận kép" dành cho phụ huynh và học sinh

Chị Hoàng Hương Giang sau khi tìm hiểu và cân nhắc đã chuyển các con sang trường TH School trong năm học vừa qua. Chị chia sẻ rất hài lòng với quyết định này vì "Các cháu lớn vẫn tiếp tục được theo học Chương trình quốc tế (Cambridge) như trường cũ với các thầy cô bản xứ mà không sợ bị gián đoạn. Bạn út được học cùng anh chị như mong muốn của gia đình. Bố mẹ cũng hài lòng vì được hưởng nhiều ưu đãi học phí từ các chương trình kết hợp với BAC A BANK nên vấn đề tài chính cũng dễ chịu hơn". Các phụ huynh khác khi đến với TH School đa phần đều đồng tình rằng sự đồng hành của BAC A BANK giúp họ yên tâm hơn khi quyết định đầu tư cho con theo định hướng giáo dục quốc tế.

Các hoạt động nâng cao thể chất luôn được TH School chú trọng để cân bằng cùng các bộ môn văn hóa

"Tại Hệ thống Trường TH School, các con theo học chương trình mang tính toàn cầu nhưng vẫn được lĩnh hội văn hóa dân tộc qua chương trình Việt Nam học lại được lớn lên ngay bên cạnh gia đình mà không phải đi du học quá sớm. Đây là một hành trình lâu dài cần nền tảng tài chính vững. Chúng tôi chia sẻ mong muốn chính đáng này và cam kết đồng hành cùng phụ huynh học sinh TH School với chiến lược mang tính lâu dài", đại diện BAC A BANK chia sẻ về cam kết đồng hành của Ngân hàng này với phụ huynh TH School.



Là ngân hàng theo đuổi định hướng tư vấn đầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực phát triển bền vững từ năm 1994, BAC A BANK là đơn vị tư vấn đầu tư của Hệ thống Trường TH School với mong muốn góp phần mang đến cho các thế hệ học sinh Việt Nam một môi trường giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, đậm đà bản sắc Việt, chắp cánh cho giấc mơ sánh vai cường quốc năm châu, trở thành các công dân toàn cầu của thế hệ tương lai. Thể hiện quyết tâm đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, BAC A BANK đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình, sản phẩm dành riêng cho học sinh, phụ huynh của Hệ thống Trường TH School một cách khá toàn diện và đa dạng.

Có thể kể đến Sản phẩm tín dụng cá nhân Dream School cho khách hàng cá nhân vay tín chấp để đóng học phí lên tới 100% trong suốt thời gian theo học tại TH School, với lãi suất cho vay ưu đãi, thời gian vay linh hoạt.

Bên cạnh đó, các khách hàng thân thiết của BAC A BANK còn được hưởng Chương trình ưu đãi dành riêng cho con/ cháu ruột, có mong muốn nhập học tại một trong các cơ sở của TH School. Các ưu đãi áp dụng cho tất cả cấp học tại 03 cơ sở của TH School gồm TH School Chùa Bộc, TH School Hòa Lạc (Hà Nội) và TH School Vinh. Các ưu đãi bao gồm: miễn phí các dịch vụ học đường (xe bus, ăn trưa), hoặc tặng các thiết bị học tập như Máy tính xách tay, Máy tính bảng hoặc trừ trực tiếp vào học phí lên tới 60 triệu đồng.

Đặc biệt, phụ huynh TH School sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard để thanh toán học phí và các khoản phí khác cho con em mình, được đăng ký trả góp miễn lãi với kỳ hạn linh hoạt và phí chuyển đổi cạnh tranh bậc nhất thị trường. Khách hàng được hoàn 1% giá trị số tiền, thể hiện nỗ lực của cả ngân hàng và nhà trường trong việc đồng hành, chia sẻ tài chính cùng phụ huynh và gia đình.

Ưu đãi áp dụng đối với các giao dịch chỉ từ 10.000.000 VND trở lên và hỗ trợ đa kênh thanh toán, mang đến cho khách hàng nhiều tiện lợi vì có thể giao dịch ở bất kì nơi đâu một cách nhanh chóng - tiện lợi - an toàn. Song song với đó, phụ huynh khi đăng ký trả góp học phí TH School qua Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard sẽ nhận thêm nhiều tiện ích vượt trội cùng chính sách giảm giá, miễn & ưu đãi phí, tích điểm đổi quà, hoàn tiền đặc quyền… tuỳ thuộc dòng thẻ sở hữu.

Với "hệ sinh thái" chương trình, sản phẩm tiện lợi như vậy, BAC A BANK thật sự mang tới "lợi ích kép" dành cho phụ huynh, học sinh khi vừa tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn về mặt tài chính vừa được học tập, phát triển trong một môi trường giáo dục chất lượng cao như TH School.

Hệ thống trường TH School được xây dựng theo mô hình liên thông dành cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi, có cơ sở nội trú và bán trú cho mọi đối tượng học sinh. TH School tiên phong đưa các chương trình quốc tế đã áp dụng thành công ở hầu hết các hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa Việt Nam học để khuyến khích tư duy toàn cầu ở mỗi học sinh trong khi vẫn luôn trân quý, nâng niu bản sắc dân tộc. Đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm trên thế giới luôn mong muốn truyền cảm hứng và thử thách học sinh để các em có thể làm chủ tương lai bằng việc kết hợp một nền giáo dục tiên tiến của thế giới và tinh hoa của giáo dục Việt Nam qua mô hình 80/20. Trong đó, 80% chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các em học chương trình quốc tế chuẩn Cambridge từ cấp mầm non cho đến hết cấp Trung học phổ thông như Chương trình IPC, IGCSE, A Level...