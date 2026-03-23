Ngắm "Thiên nhai tứ mỹ" Nghiêm Khoan xắn tay áo làm vườn: Góc nghiêng cực phẩm, bí kíp chăm cây còn xịn hơn!

Thế hệ 8x, 9x, những người đã đi qua cả một thời thanh xuân u mê các bộ phim Hoa ngữ, chắc chắn không thể nào quên được cái tên Nghiêm Khoan - một mẩu của "Thiên nhai tứ mỹ" với góc nghiêng thần thánh vạn người mê. Trút bỏ hào quang rực rỡ của màn ảnh, nam thần năm nào giờ lại tìm thấy niềm vui bình dị giữa những chậu cây, luống hoa. Mới đây, nam thần màn ảnh đã khiến cộng đồng mạng trên Xiaohongshu rần rần khi khoe góc vườn mùa xuân rực rỡ cùng chất giọng trầm ấm đốn tim.

Thú thật, sau một ngày quay cuồng lo cơm nước cho con nhỏ, rồi lại lạch cạch gõ phím cày cuốc kịch bản bài vở đến hoa cả mắt, tối đến được ngắm một anh đẹp trai thong thả tưới hoa hồng, tỉa cành lá thì bao nhiêu mệt mỏi, áp lực công việc tự nhiên bay biến hết. Không chỉ khoe visual xịn xò, "nông dân" Nghiêm Khoan còn chia sẻ những kinh nghiệm chơi cây rất thực tế. Chị em cùng vào học lỏm vài chiêu để biến ban công nhà mình thành một góc nhỏ chữa lành nhé!

Mùa xuân đánh thức khu vườn, mọi thứ bắt đầu từ việc cắt tỉa

Mùa xuân luôn là khoảng thời gian bận rộn nhưng cũng ngập tràn hứng khởi nhất của những người chơi hệ cây cỏ. Trên trang cá nhân của mình, Nghiêm Khoan đã gửi một đoạn voice với chất giọng trầm ấm cực kỳ cuốn hút để chào hỏi những người bạn đồng điệu: "Mùa đông đằng đẵng chờ đợi đã qua, mùa xuân năm mới lại đến, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu". Nam diễn viên chia sẻ, công việc quan trọng nhất lúc này chính là dọn dẹp lại tàn dư của mùa cũ.

Những cành lá khô héo, khẳng khiu cần được mạnh tay cắt tỉa để dồn dinh dưỡng nuôi mầm mới. Việc cắt tỉa không chỉ giúp cây giữ được phom dáng gọn gàng mà còn kích thích nụ hoa bung nở đồng loạt. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đây là thời điểm vàng để bổ sung phân bón, cung cấp năng lượng cho cây đâm chồi nảy lộc. Nghe nam thần tỉ mỉ dặn dò chuyện bón phân, tưới nước mới thấy, làm vườn không chỉ cần đam mê mà còn rèn cho người ta sự kiên nhẫn và tĩnh tại đến lạ thường.

Bộ sưu tập hoa rực rỡ khiến ai cũng phải ghen tị

Góc ban công hay khu nhà kính nhỏ của Nghiêm Khoan không khác gì một tiệm hoa thu nhỏ với đủ các chủng loại đua nhau khoe sắc. Anh điểm danh những "nàng thơ" đang bung nở trong vườn nhà mình gồm có: Hoa hồng (nguyệt quý) yêu kiều, hoa đỗ quyên rực rỡ, thược dược (đại lệ hoa) vương giả, lan huệ (táo quân) thanh tao, cúc tú cầu (tú tuyến cúc) và chốt hạ là những đóa cẩm tú cầu tròn xoe, viên mãn.

Để trồng được ngần ấy loại hoa xứ lạnh và ôn đới nở rộ cùng một lúc đòi hỏi người trồng phải nắm rất rõ đặc tính sinh trưởng, nhu cầu ánh sáng và lượng nước của từng cây. Nhìn cách anh nâng niu từng cánh hoa hồng, xịt sương cho lá mới thấy sự tinh tế của người đàn ông yêu thiên nhiên. Chị em nào đang tính cải tạo lại ban công có thể tham khảo ngay list hoa này của Nghiêm Khoan, chỉ cần chọn 2-3 loại mix match với nhau là đã có một góc check-in uống trà chiều đẹp mê ly rồi.

Cây nhiệt đới: "Chân ái" cho những tâm hồn bận rộn mà vẫn mê sống ảo

Đâu chỉ trồng hoa, Nghiêm Khoan còn rủ rê mọi người gia nhập hội chơi cây nhiệt đới (nhiệt thực). Anh gọi nôm na đây là những loại cây "không cần bận tâm", ý chỉ sự dễ tính, sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi cao của chúng. Với hội chị em vừa phải quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái lại vừa phải chạy deadline công việc như chúng ta, quỹ thời gian rảnh rỗi đôi khi là một thứ xa xỉ.

Trồng những loại hoa đỏng đảnh lơ đễnh vài bữa là héo rũ, nhưng với cây nhiệt đới như trầu bà Nam Mỹ (Monstera), đa búp đỏ hay rành rành thì lại khác. Chúng chỉ cần một góc râm mát, dăm ba ngày tưới nước một lần là vẫn vươn lá xanh um, mang lại mảng xanh đầy sức sống cho không gian sống. Nam thần còn hào hứng kêu gọi những người bạn trên mạng hãy khoe những chậu cây nhiệt đới độc lạ của nhà mình để cùng nhau chiêm ngưỡng.

Cuộc sống hiện đại trôi qua vội vã, đôi khi chúng ta cần lắm những góc nhỏ xanh mát để thả lỏng tinh thần. Học theo Nghiêm Khoan, sắm vài chậu cây nhỏ xinh, sáng tưới nước, tối ngắm chồi non nhú lên, biết đâu bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình yên hơn rất nhiều đấy!