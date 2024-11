Ngắm nụ cười em bé vùng cao trong dự án "Nối vòng tay ấm"

BTC "Nối vòng tay ấm" cùng các đơn vị trao quà và chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh tại trường tiểu học Túc Duyên, Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nhân

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Niềm tin vàng thăm hỏi các em tại Trường PTDTBT TH số 1 xã Sán Chải. Ảnh: Hoàng Nhân Trong ngày 7-8/11, đại diện PNJ cùng BTC "Nối vòng tay ấm" và các đơn vị đồng hành đã có mặt tại nhiều điểm trường bị ảnh hưởng hậu thiên tai, bão lũ. Với tổng nguồn lực thực hiện dự án là 4,1 tỉ đồng (bao gồm hiện kim và hiện vật), chương trình tiếp tục nâng bước các em trở lại trường học. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Thanh Niên cùng PNJ và Quỹ Niềm Tin Vàng đồng khởi xướng và tổ chức.

Cụ thể, Quỹ niềm tin vàng trao tặng kinh phí tu sửa lại trường, mua mới dụng cụ học tập, balo, áo ấm, chăn nệm và hỗ trợ thêm cho các em học sinh tại 3 trường học thuộc tỉnh Lào Cai gồm: Trường PTDTBT TH số 1 xã Sán Chải; Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai; Trường PTDTBT TH Suối Thầu, thị xã Sa Pa với tổng trị giá 1 tỷ 308 triệu đồng; trao bảng hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh trị giá 60 triệu đồng; trao tặng 30 phần quà và học bổng ý nghĩa cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai.

Chương trình "Nối vòng tay ấm" hiện đang hỗ trợ cho 8 trường học thuộc 5 tỉnh: Thái Nguyên (Trường tiểu học Túc Duyên); Lạng Sơn (Trường PTDTBT Tiểu học 2 xã Hữu Kiên - Điểm trường thôn Co Hương & Pá Phào; Trường Mầm non Xã Hữu Kiên - Điểm trường Thôn Suối Mạ và Thôn Co Hương); Cao Bằng (Trường TH&THCS Đức Hạnh); Lào Cai (Trường PTDTBT TH số 1 xã Sán Chải; Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Thẩn; Trường PTDTBT Tiểu học Suối Thầu); Yên Bái (Trường tiểu học Trần Phú).

Nụ cười em bé vùng cao

Tại Lào Cai, dù đã trải qua 2 tháng sau cơn bão nhưng nhiều hạng mục của Trường PTDT bán trú tiểu học số 1 xã Sán Chải bị thiệt hại vẫn chưa được khắc phục như khu vực cảnh quan trước cổng, khu nhà bán trú có nguy cơ sạt lở khiến các em học sinh thiếu chỗ chơi, chỗ ở.

Nụ cười của các em học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học số 1 xã Sán Chải đã trở lại sau trận mưa lũ lịch sử. Ảnh: Hoàng Nhân

Ông Nguyễn Xuân Chung, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mưa lũ do bão số 3 khiến nhà trường bị thiệt hại một số hạng mục như khu vực cảnh quan phía trước; những khu tiểu cảnh, khu vực nhà bán trú của học sinh cũng bị sạt lở 1 phòng, hiện không thể ở được.

Tình nguyện viên ân cần động viên các em học sinh huyện Si Ma Cai. Ảnh: Hoàng Nhân

Theo ông Chung, 100% học sinh trong trường là người dân tộc Mông, điều kiện kinh tế của gia đình các em cũng hết sức khó khăn. Dù được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nhưng một số gia đình vẫn đi làm ăn xa, các em phải ở nhà với ông bà, người thân nên rất vất vả.

Các giáo viên trong trường cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua khiến nhà của nhiều gia đình học sinh trong trường bị ngập, sạt lở. Nỗi sợ về trận mưa lũ lịch sử cũng ám ảnh tâm lý các em học sinh. Tuy nhiên, trải qua thời gian cùng với sự động viên của thầy cô, các em cũng đã dần quên đi, nụ cười đã trở lại.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Niềm Tin Vàng, chia sẻ niềm vui khi nhìn thấy các cháu học sinh sau đợt thiên tai đã ổn định tinh thần, hòa nhập trở lại. Điều đó cho thấy sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, địa phương, sự động viên, đóng góp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân để chung sức khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Tình nguyện viên "Nối vòng tay ấm" trao áo ấm cho các em tại PTDTBT Tiểu học 2 xã Hữu Kiên - Tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Nhân

"Chúng tôi luôn kiên định với sứ mệnh hỗ trợ cải thiện điều kiện và môi trường sống cho phụ nữ và trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn, xây dựng một nền tảng phát triển lâu dài cho cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi đã cùng kết nối với nhiều đơn vị, doanh nghiệp triển khai dự án Nối Vòng Tay Ấm nhằm hỗ trợ trẻ em về khía cạnh giáo dục" - Bà Cao Thị Ngọc Dung chia sẻ.

Hành trình "Nối vòng tay ấm" tiếp tục lan rộng

Hành trình "Nối vòng tay ấm" tiếp tục mở rộng và lan tỏa đến các "mặt trời bé con" vùng cao tại các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng. Mỗi cá nhân tham gia dự án đều hiểu rằng mọi nỗ lực từ cộng đồng không chỉ giúp các em tiếp tục hành trình tri thức, mà còn là bước quan trọng trong việc khôi phục tâm lý sau thiên tai, hướng tới tương lai tươi sáng.

Em bé vùng cao được tặng balo mới, em đội lên đầu, đón nắng rạng rỡ và tung tăng cười tươi trên đường đi học về. Ảnh: Hoàng Nhân

Tại các điểm trường vùng cao, tiết học nay thêm rộn ràng tiếng cười niềm vui. Sau giờ học, hình ảnh các em cười tít mắt, đội balo trên đầu đón nắng và chạy ù về nhà khoe quà mới với bạn bè, mẹ cha đã khiến nhiều giáo viên địa phương xúc động khôn nguôi.

Và chính nụ cười của các em là tia nắng ấm áp cho những người thực hiện Dự án "Nối vòng tay ấm" thêm vững tin, tiếp tục tỏa lan những giá trị tốt đẹp và nhân văn đến cộng đồng và xã hội.

Nhiều em Trường PTDT bán trú tiểu học số 1 xã Sán Chải háo hức mang balo và sách vở mới về nhà ngay sau buổi học Ảnh: Hoàng Nhân

"Nối vòng tay ấm" là một minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt. Từ những khoản đóng góp hiện kim, đến việc quyên góp vật phẩm, hỗ trợ nhân lực, tất cả góp phần tạo nên một sức mạnh tổng hợp, lan tỏa yêu thương đến mọi miền đất nước vì một Việt Nam vững mạnh.