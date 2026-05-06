Mỹ nhân đang bị 99,9% đàn ông từ chối: 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới, "đá bay" tổng giám đốc Ferrari và nhận về cái kết bất ngờ

Bộ phim truyền hình Mật Ngữ Kỷ về chủ đề ngoại tình trong hôn nhân, hành trình làm lại cuộc đời của 1 người phụ nữ hậu ly hôn, hiện nhận được sự chú ý và yêu thích của khán giả xứ Trung. Những ngày qua, tác phẩm này cũng tạo nên 1 trào lưu "test mắt nhìn đàn ông" viral khắp mạng xã hội.

Cụ thể, khi đưa hình ảnh nhân vật trong bộ phim là "chính thất" Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thủ vai và "tiểu tam" Lỗ Trinh Trinh do Lý Mộng thể hiện để chọn 1 trong 2, 99,9% đàn ông Trung Quốc đều chọn Lộ Trinh Trinh. Bài test này cũng nhanh chóng lan sang cư dân mạng Việt. Nhiều người đem đi hỏi nửa kia của mình và gương mặt được chọn cũng là "tiểu tam" Lộ Trinh Trinh.

99,9% đàn ông Trung Quốc khi được hỏi chọn Chu Châu hay Lý Mộng, họ đều chọn Lý Mộng - tức "tiểu tam" trong tác phẩm Mật Ngữ Kỷ. Ảnh: Sina.

Việc Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thủ vai bị 99,9% đàn ông từ chối gây sốc cho nhiều khán giả, đặc biệt là phái nữ. Theo nhiều người, sở dĩ Chu Châu bị cánh mày râu bỏ qua vì sở hữu gương mặt sắc sảo, lạnh lùng và khí chất sang trọng mang cảm giác áp chế, trên cơ họ. Trong khi đó, Lý Mộng lại sở hữu vẻ đẹp bình dị, nhẹ nhàng, dù không quá xinh nhưng lại trông mong manh cảm giác cần được che chở.

Vẻ đẹp "cao cấp" bị 99,9% đàn ông Trung Quốc từ chối của Chu Châu. Ảnh: Sina.

Nhan sắc của Lý Mộng - người đang được 99,9% đàn ông Trung Quốc lựa chọn. ẢnH: Sohu.

Sau khi bài test con mắt đàn ông bùng nổ ở cả MXH Việt Nam lẫn Trung Quốc, "pro5" của Chu Châu cũng được dân tình khắp nơi tìm kiếm. Tại showbiz Trung Quốc, Chu Châu vốn được mệnh danh là nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất. Không chỉ vậy, nhan sắc sang trọng và sắc sảo của cô cũng được cả thế giới công nhận.

Mỹ nhân có gia thế khủng, 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới

Chu Châu sinh năm 1984, vào showbiz từ năm 2005 sau khi tham gia cuộc thi VJ do MTV tổ chức và giành ngôi vị quán quân khu vực Bắc Kinh (Trung Quốc). Không lâu sau, Chu Châu lấn sân sang âm nhạc rồi phim ảnh. Vì vậy, Chu Châu được đánh giá là người đẹp đa tài ở Cbiz. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm như Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ, Câu Chuyện Hoa Hồng, Con Cái Kiều Gia...

Năm 2023, Chu Châu tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng (mùa có Chi Pu) và nhiều lần lao thẳng lên top đầu hotsearch vì quá xinh đẹp, khí chất. Ở Cbiz, cô nắm giữ kỷ lục là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn. Truyền thông xứ tỷ dân ca ngợi mỹ nhân này sở hữu khuôn mặt hoàn mỹ, má lúm đồng điếu "ăn tiền" càng nhìn càng cuốn, nét quý phái sang trọng từ cốt cách khó ai có thể bắt chước theo.

Minh tinh Cbiz sở hữu gương mặt đẹp không góc chết, khí chất sang trọng, quý phái hiếm có ở Trung Quốc. ẢnH: Sohu.

Chu Châu giữ kỹ lục là nữ diễn viên Trung Quốc có 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn. Ảnh: Sina.

Theo nhiều người, Chu Châu có thần thái vừa "điện ảnh", vừa trâm anh thế phiệt hiếm có giữa showbiz đều do xuất thân của cô. Nữ diễn viên này là 1 tiểu thư Bắc Kinh thực thụ. Ông nội Chu Châu là Chu Hư Chi - thiếu tướng quân đội có công khai quốc, và là người đặt nền móng cho lực lượng tên lửa phòng không hiện đại của Trung Quốc. Cha cô là Chu Tân Hán, chủ tịch và là người sáng lập hãng kem đầu tiên của Trung Quốc sau giải phóng. Về sau, cha Chu Châu phát triển hãng kem thành tập đoàn New World. Các chú bác của minh tinh nếu không phải là chính khách thì cũng nổi danh trong giới kinh doanh. "Gia đình Chu Châu giàu có, tài phú hơn người" , tờ Sohu miêu tả về tầm ảnh hưởng của gia đình nữ diễn viên 8X.

Có thể nói, từ khi sinh ra Chu Châu đã ngậm thìa vàng, "đứng trên đỉnh Rome". Với điều kiện vượt trội của gia đình, nữ diễn viên này được nuôi dạy theo chuẩn giới thượng lưu. Ngay từ bé, Chu Châu đã được giáo dục khắt khe, phải học nhiều loại nhạc cụ và tham gia các lớp đào tạo năng khiếu. Cô từng thi đỗ vào Đại học Công thương Bắc Kinh. Sau đó, Chu Châu sang Parsons - một trong những học viện thiết kế hàng đầu nước Mỹ để học thiết kế thời trang.

Dù vậy, Chu Châu chưa bao giờ dựa dẫm vào gia thế của mình để tiến thân. Trong nhiều năm đầu vào showbiz, cô không hé môi nửa lời về gốc gác danh giá "hồng tam đại" của mình, hay lợi dụng tiền bạc và quyền lực của gia đình để hưởng đặc quyền, dễ dàng thăng tiến trong ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt. Cô từng bước khẳng định bản thân qua các vai diễn. Ngoài ra, Chu Châu còn tích cực hoạt động vì cộng đồng, từng tham gia chiến dịch chống ung thư vú.

Nữ diễn viên có xuất thân danh gia vọng tộc. Ảnh: Sina.

"Đá bay" tổng tài Ferrari vì bị to tiếng và cái kết viên mãn bên 1 người đàn ông "bình thường nhưng không tầm thường"

Sở hữu nhan sắc đẹp không tưởng, học thức cao, gia thế khủng, Chu Châu được hàng tá đàn ông săn đón, trong đó hầu hết đều là người thành công và giàu có. Mối tình đầu tiên của Chu Châu là Lý Tuyền - nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, minh tinh này sớm rời bỏ Lý Tuyền vì đời tư của đối phương quá lộn xộn.

Sau khi chia tay Lý Tuyền, Chu Châu được thiếu gia Tần Phấn theo đuổi nhưng từ chối rồi chọn ra nước ngoài phát triển. Tại đây, cô được Lapo Elkann - tổng giám đốc Ferrari, chịu trách nhiệm quản lý quảng bá thương hiệu xe hơi Fiat, ngoài ra còn được biết đến là cháu trai của chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Juventus, Gianni Agnelli - theo đuổi mãnh liệt. Sau khi chính thức hẹn hò, cả hai từng tay trong tay sải bước trên thảm đỏ Cannes, làm bao giới tốn vô số giấy mực.

Thế nhưng, ngay khi phát hiện vị tỷ phú này có bản tính trăng hoa và cư xử thiếu tôn trọng, to tiếng với phụ nữ, Chu Châu lập tức đá Lapo Elkann không thương tiếc. Khi có phóng viên hỏi: Nhỡ có người cướp mất bạn trai thì sao?, Chu Châu bình thản buông 1 câu: "Nhường cho họ, đàn ông không thiếu". Thái độ yêu nhưng không lụy, đắm nhưng không chìm của Chu Châu khiến nhiều người phải học hỏi, tán thưởng cô có EQ cao, cá tính mạnh và sự độc lập quá đỉnh.

Chu Châu chẳng ngại bỏ doanh nhân nổi tiếng Lapo Elkann sau khi phát hiện vị tỷ phú này có bản tính trăng hoa và cư xử thiếu tôn trọng, to tiếng với phụ nữ. Ảnh: Ifeng.

Chính vì giữ vững ranh giới của mình, Chu Châu đã sàng lọc và chọn được 1 người bạn đời cực phẩm, tôn trọng và yêu chiều cô như bà hoàng vào tháng 3/2021. Theo tờ Sina, nửa kia của Chu Châu không phải đại gia, nhưng lại tinh hoa thực thụ. Ông xã nữ diễn viên tên Vương Quân Giai, kém nữ diễn viên 2 tuổi và là giảng viên bộ môn cưỡi ngựa tại Đại học Thanh Hoa. Bên cạnh đó, Vương Quân Giai còn kinh doanh thời trang, làm quản lý của 1 tiệm may vest cao cấp. Không chỉ sở hữu học vấn cao, Vương Quân Giai còn có ngoại hình cô cùng nổi bật không thua kém gì các ngôi sao trong showbiz. Anh được khen vô cùng lịch lãm và bảnh bao. Cặp đôi hiện có với nhau 1 cô con gái.

Có thể nói, Chu Châu là hình mẫu phụ nữ hiện đại lý tưởng được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Dù gia thế khủng, xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp, cô vẫn sống khiêm tốn, đơn giản và nói không với scandal.

Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên ông xã kém 2 tuổi. Ảnh: Sina

Nguồn: Sina, Sohu