Ngắm mỹ nam này mới hiểu vì sao "đẹp trai cũng là 1 loại tài năng": Visual đỉnh cao chấp mọi góc máy

Ở làng giải trí Trung Quốc hiện tại, Tống Uy Long đang được biết đến như một trong những mỹ nam sở hữu visual ấn tượng nhất. Và ở bộ phim mới Thiên Hương, anh chàng một lần nữa mang đến bữa tiệc thị giác mãn nhãn. Quả thực, ngắm nhìn Tống Uy Long trong tạo hình cổ trang mới thấy câu nói "đẹp trai cũng là 1 loại tài năng" không hề sai chút nào.

Cận cảnh nhan sắc đỉnh nóc kịch trần của Tống Uy Long.

Việc bộ phim Thiên Hương không cà da quá mạnh càng làm nổi bật vẻ đẹp nam tính, rắn rỏi của anh chàng.

Gương mặt của Tống Uy Long có thể cân được cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại.

Mới đây trên Douban, có một bài viết khen nhan sắc của mỹ nam sinh năm 1999 thu hút sự chú ý. Người này viết rằng "Xem phim Thiên Hương mà cứ mỗi khi camera dí sát mặt Tống Uy Long là tôi lại bị sock visual. Ngũ quan đúng là quá đỉnh, chấp hết mọi góc máy". Phía bên dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra đồng tình khi để lại những lời bình luận có cánh:

- Nét đẹp trai nhìn rất chính khí, mà dáng người lại còn đỉnh quá cơ, lần nào xem cũng phải cảm thán.

- Lão Long hợp với đồ cổ trang dã man luôn ấy.

- Xem rồi, visual trong phim ổn áp lắm, thích nhất cảnh đánh võ của anh ấy, dứt khoát, gọn gàng mà lại có lực.

- Anh ấy hợp với kiểu phim thuần võ hiệp ngày xưa dã man, không biết bao giờ mới chịu đóng một bộ như vậy nữa.

- Anh ấy đúng là kiểu người cân đẹp cả cổ trang lẫn hiện đại luôn á!

- Long ca đánh võ đặc biệt đẹp trai luôn, đỉnh của đỉnh!

Cho những ai chưa biết, Thiên Hương là bộ phim ngôn tình cổ trang do Tống Uy Long và Cúc Tịnh Y đóng chính. Chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hương Bách Mị của tác giả Thập Tứ Lang, bộ phim mang đến câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Lôi Tu Viễn và Khương Lê Phi.

Hai người là đồng môn tại Học viện Sồ Phượng, đồng hành cùng nhau trên con đường tu luyện, từ những người xa lạ dần trở nên gắn bó rồi nảy sinh tình cảm. Dẫu vậy, họ đều mang trong mình những thân phận đặc biệt, gắn liền về sự tồn vong của tam giới.

Trong phim, Tống Uy Long đảm nhận vai nam chính Lôi Tu Viễn. Ngay từ những tập đầu tiên, anh đã gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc, mà còn là thân hình khỏe khoắn rắn rỏi phù hợp với thiết lập nhân vật. Thêm vào đó, Tống Uy Long cũng thể hiện đặc biệt tốt trong các phân cảnh chiến đấu nhờ nền tảng võ thuật vững vàng.

Một điều đáng chú ý nữa ở Thiên Hương, đó là cả Tống Uy Long lẫn Cúc Tịnh Y đều cho thấy sự tiến bộ về khả năng biểu cảm. Cặp đôi tạo phản ứng hóa học tốt, thể hiện tốt những gì được miêu tả trong nguyên tác, góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm.

Thu Phong

nguồn: Douban

bản dịch từ fanpage Tôi nói gì khi nói về Tống Uy Long