Ngắm con đường bích họa quảng bá nét đẹp Việt Nam vừa ra mắt tại trung tâm TPHCM

Ngày 3/12, tại Trung tâm Bảo trợ – Dạy nghề và tạo việc làm TPHCM, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM tổ chức khánh thành công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp”.

Công trình do Đoàn Công an TPHCM phối hợp các đơn vị thực hiện, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025).

Đến dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng lãnh đạo Công an TPHCM, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành góp sức tạo nên công trình đầy tính thẩm mỹ trên.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Hoàng– Phó Giám đốc Công an TPHCM biểu dương, đánh giá cao công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp” - thành quả đầy tâm huyết vì thành phố xanh – sạch – đẹp của tuổi trẻ lực lượng Công an thành phố và các đơn vị.

Theo đại tá Mai Hoàng, trước tình trạng quảng cáo, rao vặt bẩn được treo, dán tại các trụ điện, bức tường dọc khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các quảng cáo có nội dung liên quan đến “ tín dụng đen”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an TPHCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa các quảng cáo sai quy định trên toàn thành phố.

Đại tá Mai Hoàng biểu dương thành quả các lực lượng thực hiện công trình bích họa. Ảnh: Ngô Tùng

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, Phó Giám đốc Công an TPHCM Mai Hoàng cùng đại diện các đơn vị khánh thành công trình. Ảnh: Quốc Thanh

Qua hơn 6 tháng thực hiện kế hoạch, các lực lượng đã bóc gỡ hơn 1,6 triệu sản phẩm quảng cáo sai quy định , lực lượng công an thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp dán, vẽ sản phẩm quảng cáo trái quy định. Đồng thời, từ thông tin trên các tờ quảng cáo liên quan đến cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định, đã truy xét, khởi tố 21 vụ với 54 bị can về các hành vi liên quan đến tín dụng đen.

Cũng theo lãnh đạo Công an thành phố, sau khi tiến hành bóc gỡ, xóa các sản phẩm quảng cáo trái phép, khôi phục lại mỹ quan đô thị; cấp ủy, chính quyền đã có nhiều biện pháp quản lý, giám sát không để các đối tượng tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định. Trong đó tiêu biểu có các hoạt động cải tạo, chỉnh trang không gian đô thị bằng chính các bức tranh bích họa.

Trước đây, những bức tường trên đoạn đường Võ Thị Sáu, thuộc địa bàn quận 3 loang lổ, chằng chịt quảng cáo “bẩn”. Sau khi được lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cùng nhân dân bóc xóa, phục hồi hiện trạng, đoạn đường này giờ đã khoác lên một “chiếc áo mới” tươi tắn, đầy sắc màu với hàng chục bức tranh vẽ phong cảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

“Đây chính là sản phẩm tiêu biểu, minh chứng cho sự nỗ lực, sáng tạo, tinh thần làm việc hăng say của các bạn đoàn viên thanh niên và sự phối hợp rất hiệu quả giữa Ban Thanh niên Công an thành phố cùng các cơ quan, đơn vị”, ông Mai Hoàng ghi nhận và tri ân sự chung tay góp sức hoàn thành công trình nghệ thuật này, góp phần đẩy lùi tình trạng quảng cáo sai quy định, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và chỉnh trang mỹ quan đô thị thành phố.

Các vị lãnh đạo bên một mảng tường bích họa vừa ra mắt.

Dịp này, T.Ư Đoàn và Công an TPHCM cũng dành tặng các phần quà gửi đến các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm TPHCM.

Theo Đoàn Công an TPHCM, thực hiện công trình, tuổi trẻ trong lực lượng đã phối hợp các đơn vị tiến hành khảo sát, phục hồi, thi công hàng chục mảng tường bích họa với nội dung là các thắng cảnh, phong cảnh quê hương 3 miền đất nước.

Thông qua các bức họa tươi đẹp, công trình góp phần quảng bá du lịch nước nhà, đồng thời xóa bỏ những mảng tường bong tróc, chằng chịt những vết tích tô vẽ, dán bẩn trước đó.

Một số hình ảnh quanh công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp":

Trước đây, những mảng đường này bị các đối tượng vẽ bậy, quảng cáo tín dụng đen, quảng cáo rao vặt sai quy định.

Sau khi lực lượng công an cùng người dân bóc gỡ sạch sẽ, các đơn vị đã hợp sức sơn vẽ các bức tranh phong cảnh để tạo không gian sắc màu, sinh động cho đô thị, tạo điểm nhấn cho phố phường và lan toả những cảm xúc tích cực trong xã hội. Ảnh: Ngô Tùng

Thay cho những bức tường nham nhở quảng cáo, rao vặt là những tác phẩm mỹ thuật ấn tượng chứa đựng hình ảnh, thông điệp tích cực, tươi tắn.

Các bạn sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM bên mảng tường đẹp do chính mình góp sức tạo nên. Ảnh: Quốc Thanh

