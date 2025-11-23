Ngắm cơ ngơi hàng nghìn tỷ của Tập đoàn Trung Thủy - gia đình chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo Huy Nguyễn, 14:48 23/11/2025 Chia sẻ Thích0 Phía sau hình ảnh kín tiếng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo là cơ ngơi bất động sản hàng chục nghìn tỷ đồng ở trung tâm TP.HCM của gia đình chồng – Tập đoàn Trung Thủy. Phụ nữ bận rộn chỉ cần “bộ đồ hoàng gia” này: Vương phi Kate và Vương hậu Letizia đã chứng minh rồi Đừng làm “con trâu cày” ở công sở: Làm chăm là tốt, nhưng phải có 3 cái “khôn” để không thiệt mình Những bữa ăn nhận từ cửa xe đặc biệt nhất cuộc đời Từng gây chú ý khi kết hôn cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, doanh nhân Nguyễn Trung Tín còn được biết đến là người kế thừa của Tập đoàn Trung Thủy (TTG) – doanh nghiệp sở hữu danh mục bất động sản cao cấp tại nhiều thành phố lớn, nhất là ở TP.HCM với loạt dự án giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: FBNV Thành lập năm 1985, Trung Thủy khởi đầu khởi đầu từ kinh doanh thủ công mỹ nghệ, sau đó phát triển thương hiệu Miss Áo Dài – biểu tượng thời trang cao cấp của Sài Gòn thời Đổi mới. Sau đó, công ty mở rộng sang bất động sản và dịch vụ cao cấp, đặt nền cho hệ sinh thái Lancaster sau này. Đáng chú ý, phần lớn dự án của Trung Thủy Group tập trung tại những khu vực đắc địa của thị trường bất động sản TP.HCM như Quận 1,4 cũ với tổng giá trị ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng. Ảnh: TTG Một trong những dấu mốc đầu tiên là tòa nhà Miss Áo Dài, xây dựng đầu những năm 2000. Đây là một trong những cao ốc văn phòng tư nhân đầu tiên do người Việt đầu tư giữa trung tâm TP.HCM, cùng thời với Sun Wah Tower (1998) và Saigon Centre (1996). Ảnh: TTG Tòa nhà tọa lạc tại 21 Nguyễn Trung Ngạn (Quận 1 cũ), cách cầu Ba Son chỉ khoảng 500m, gồm 15 tầng, nằm giữa lõi trung tâm Sài Gòn. Công trình vừa là trụ sở của Tập đoàn Trung Thủy, vừa đánh dấu bước ngoặt doanh nghiệp chuyển từ thời trang sang bất động sản. Theo các sàn giao dịch, giá thuê tại Miss Áo Dài Building hiện khoảng 25 USD/m²/tháng, tương đương Saigon Tower hay Me Linh Point Tower, và chỉ thấp hơn 15–20 % so với The Metropolitan hay Lim Tower, cho thấy tòa nhà vẫn duy trì sức cạnh tranh ổn định sau hơn hai thập kỷ vận hành. Ảnh: TTG Tiếp nối thành công, Trung Thủy Group phát triển Lancaster Lê Thánh Tôn - một trong những dự án căn hộ dịch vụ hạng sang đời đầu tại trung tâm TP.HCM, áp dụng mô hình ‘serviced apartment’ kiểu Singapore. Dự án ra mắt năm 2007, được xem là ‘đàn anh’ mở đường cho dòng căn hộ cao cấp giữa lòng Sài Gòn, trước cả The Marq hay Grand Marina Saigon. Tòa nhà tọa lạc tại 22 Bis Lê Thánh Tôn (Quận 1 cũ), gồm 24 tầng với 109 căn hộ hạng sang, vị trí đắc địa giữa khu “tứ giác kim cương” Đồng Khởi – Lê Lợi – Lý Tự Trọng – Lê Thánh Tôn, cách toà Miss Áo Dài chưa đến 300m. Ảnh: TTG Giá thuê tại đây hiện dao động 2.500 – 5.000 USD/tháng, tương đương các dự án quốc tế như InterContinental Residences Saigon (2.900 – 4.800 USD) hay Sedona Suites (3.800 – 4.000 USD). Ảnh: TTG Không dừng lại ở đó, mới đây nhất Trung Thuỷ Group tiếp tục phát triển Lancaster Legacy tại 230 Nguyễn Trãi (Quận 1 cũ), trên khu đất gần 8.500 m². Dự án gồm 3 tháp 38 tầng, 5 tầng hầm, tích hợp thương mại, văn phòng và gần 750 căn hộ cao cấp. Theo một môi giới khu vực, giá bán tại Lancaster Legacy (230 Nguyễn Trãi, Q.1) hiện dao động 220 – 300 triệu đồng/m², tùy vị trí. Với mức này, căn một phòng ngủ khoảng 47 m² có giá trên 12 tỷ đồng, cho thấy định vị cao cấp mà dự án hướng tới. Hiện Lancaster Legacy đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến bàn giao từ cuối năm 2025 đến 2026. Tuy nhiên, sau giai đoạn phát triển rực rỡ, một số dự án của Trung Thuỷ Group lại đối mặt với nhiều thách thức pháp lý. Đáng chú ý là dự án Lancaster Lincoln (428–430 Nguyễn Tất Thành, Q.4), đã hơn 7 năm bất động. Dự án gồm 3 tháp cao tầng trên diện tích hơn 8.000 m², từng được ví như “tòa tháp đôi Lancaster của bờ Tây Sài Gòn”. Dự án vướng pháp lý liên quan đến gần 1.300 m2 đất công do chủ đầu tư đã xây dựng tầng hầm khi chưa hoàn tất thủ tục. Hiện TP.HCM đang xem xét các phương án xử lý phần đất công để có thể tháo gỡ cho dự án, nhưng chưa có quyết định cho phép thi công trở lại toàn bộ công trình. Hiện toàn bộ thông tin và bảng hiệu dự án cũ tại cổng vào đã được gỡ bỏ, có bảo vệ túc trực, chờ hoàn tất thủ tục để tái khởi động trong giai đoạn tiếp theo. Theo Nhịp sống thị trường Copy link 11/23/2025 07:20 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://markettimes.vn/ngam-co-ngoi-hang-nghin-ty-cua-tap-doan-trung-thuy-gia-dinh-chong-hoa-hau-dang-thu-thao-97587.html Vợ của tổng tài hot nhất Cách Em 1 Milimet: Chủ homestay to đùng ở Phú Thọ, yêu 60 ngày cưới luôn! Chia sẻ Thích0 Hoa hậu Đặng Thu Thảo Doanh nhân Trung Tín