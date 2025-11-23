Những bữa ăn nhận từ cửa xe đặc biệt nhất cuộc đời

Những ngày qua, mưa lũ dồn dập khiến nhiều tỉnh miền Trung bị chia cắt, giao thông tê liệt, đời sống đảo lộn hoàn toàn. Đến ngày 21/11, nước bắt đầu rút, song hàng loạt tuyến đường vẫn trong tình trạng bị sạt lở, ngập sâu. Nhiều đoàn xe cứu trợ tiếp tục đổ về với gạo, mì tôm, nước uống, quần áo… chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 22/11, tại quốc lộ 1A đoạn qua hầm đường bộ Đèo Cả (Khánh Hòa), hàng dài xe tải, xe container và xe khách không di chuyển được, do đèo bị đóng, nước ngập sâu.

Tình trạng tắc nghẽn kéo dài hàng giờ, thậm chí xuyên đêm. Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh khiến nhiều người xúc động hơn cả chính là sự xuất hiện của những người dân địa phương, lái xe máy, chở theo từng hộp cơm nóng, ổ bánh mì, bánh bao, chai nước được trao tận tay tài xế, những hành khách ngồi trong xe.

Clip: Người dân địa phương chạy xe máy, tới gõ cửa từng xe, hỏi han, gửi bánh, nước. (Clip: Di Anh)

Sao mà đáng yêu, thân thương đến lạ.

Ngay trong mưa, người dân Khánh Hòa chạy xe máy mang theo cơm, bánh bao, nước suối, nước tăng lực… chia thành từng phần nhỏ, rồi gõ cửa từng cabin xe để gửi.

Có những ngôi nhà thậm chí còn nấu nồi cơm lớn, mời cánh tài xế vào nhà dùng bữa để lấy lại sức. Những câu hỏi han giản dị: “Chú đói chưa?”, “Mệt lắm không?”, “Có cần thêm nước không?” … khiến nhiều tài xế nghẹn lời vì xúc động.

Từng phần cơm, bánh bao còn nóng hổi.

Một tài xế chia sẻ: “Đợi lâu, bụng đói cồn cào, nhưng khi thấy bà con đội mưa mang đồ ra phát thì bao mệt mỏi như tan hết. Chỉ là ổ bánh mì thôi nhưng quý vô cùng”.

Giữa mưa lũ, những hành động giản dị ấy lại trở thành điểm sáng. Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách đùm lá rách hơn” được thể hiện rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết. Những bữa ăn ấm nóng ngay bên quốc lộ không chỉ giúp mọi người cầm cự mà còn truyền đi cảm giác an yên giữa lúc thiên tai bủa vây.

Khi loạt hình ảnh này được chia sẻ lên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự xúc động. Nhiều netizen viết:

- “Tính ra người Việt mình thiếu gì thì thiếu… chứ không thiếu tình yêu thương.”

- “Xin trân quý hành động kịp thời. Một miếng khi đói bằng cả gói khi no.”

- “Bà con mình nấu cơm mời tài xế, thật nhân ái. Mong mọi người đều bình an.”

- "Không gì bằng tình đoàn kết dân tộc. Chúc các bác tài vạn dặm bình an.”

- “Thật ấm lòng, hãnh diện khi là người Việt Nam.”

Trong những ngày mưa lũ còn chưa dứt hẳn, chính những nghĩa cử đời thường này đã khiến người ta tin rằng, giữa gian khó, tình người luôn là thứ giúp chúng ta đi tiếp.