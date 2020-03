Dịch Covid-19 (nCoV)

Theo hãng Reuters, ngày 29/3, New Zealand đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến coronavirus mới. Cùng ngày, New Zealand cũng công bố thêm 63 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 514 trường hợp, ông Ashley Bloomfield, Tổng giám đốc cơ quan y tế thuộc Bộ Y tế New Zealand cho biết.

Cũng theo ông Bloomfield, bệnh nhân mới qua đời là một cụ bà 70 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh cúm trước đó. Bà đã phải nằm viện 2,3 ngày trước khi được phát hiện nhiễm Covid-19, hiện đã có 21 nhân viên y tế điều trị cho cụ bà này được yêu cầu tự cách ly trong vòng 14 ngày.

"Có một khoảng thời gian nhân viên y tế điều trị cho cụ bà này chỉ sử dụng thiết bị bảo vệ phù hợp với bệnh cúm, chứ không phải cho Covid-19", ông Bloomfield cho biết.



Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern cho biết người già là đối tượng có nguy cơ biến chứng cao nhất nếu nhiễm Covid-19, vì vậy bà yêu cầu mọi người cần tuân thủ biện pháp "cách ly xã hội" để tự bảo vệ bản thân.

New Zealand đã tiến hành phong tỏa đất nước để chống lại sự bùng phát của coronavirus chủng mới trong tuần này. Tất cả các cửa hàng không kinh doanh nhu yếu phẩm đều đã được lệnh đóng cửa và người dân phải ở nhà ít nhất 4 tuần.

Nguồn: Reuters, ABC