New York siết chặt quản lý dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Về phía người dân, sống trong các tòa nhà có căn hộ sử dụng làm dịch vụ cho thuê, họ cũng phàn nàn về nguy cơ tội phạm, tiếng ồn và các vấn đề vệ sinh. Việc có quá nhiều căn hộ được sử dụng vào mục đích cho thuê cũng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhà ở tại thành phố New York.



Chị Carson Brown - Người dân thành phố New York, Mỹ: "Trải nghiệm đến Airbnb bây giờ không giống như khi hệ thống mới bắt đầu hoạt động nữa. Tôi nghĩ rằng khách du lịch biết điều này và người dân địa phương cũng hiểu tác động mà Airbnb gây ra cho cộng đồng của họ. Những dịch vụ này hoàn toàn không bền vững".

Theo tính toán của công ty phân tích thị trường AirDNA, riêng với nền tảng Airbnb, trong 23.000 danh sách cho thuê tại thành phố New York có khoảng 7.500 căn hộ có thể phải ngừng dịch vụ do không đáp ứng tiêu chí để xin giấy phép của chính quyền. Khách du lịch và người dân thành phố đang có những phản ứng khác nhau.

Ông Brent Feathers - Khách du lịch từ bang Alabama, Mỹ: "Điều này thực sự vô nghĩa. Đây là một trong những điểm đến du lịch đông đúc nhất thế giới. Tôi đến từ Birmingham, bang Alabama khoảng 5 lần mỗi năm, vì vậy tôi luôn tìm kiếm các lựa chọn hợp lý. Giá phòng khách sạn bây giờ quá đắt".

Giá nhà ở và khách sạn ở thành phố New York được đánh giá là thuộc top cao nhất thế giới. Quy định mới sau khi đưa vào áp dụng có thể làm giá cả các dịch vụ lưu trú ngắn hạn tiếp tục tăng, đặc biệt trong bối cảnh các kỳ nghỉ lễ quan trọng cuối năm đang tới gần.

Theo phân tích, dù dịch vụ Airbnb đang bị hạn chế tại thành phố New York, nhưng những điểm cộng của các quy định mới là làm cho dịch vụ này an toàn hơn cho du khách và cũng giảm bớt áp lực lên thị trường nhà ở. Với một thành phố đang bị quá tải như New York, cũng đến lúc cần hài hòa giữa lợi ích kinh tế với các điều kiện về môi trường và sinh hoạt cho người dân.