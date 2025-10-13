Nếu thế gian chỉ còn bóng đêm thì mỹ nhân này là ánh sáng: Nhan sắc đỉnh body nuột, định nghĩa của 2 từ hoàn mỹ

Ở làng giải trí Trung Quốc, Cảnh Điềm là một trong những mỹ nhân nức tiếng. Xuyên suốt sự nghiệp, Cảnh Điềm nhiều lần khiến khán giả phát sốt trước nhan sắc đỉnh nóc kịch trần của mình.

Mới đây, loạt ảnh hồi trẻ của cô nàng được chia sẻ lại khiến ai xem đều phải xuýt xoa thán phục. Cô nàng không chỉ sở hữu gương mặt với những đường nét tinh xảo, mà còn có làn da trắng bóc, vóc dáng nuột nhà, đến cả mái tóc cũng là thứ mà hội chị em ao ước.

Không chỉ vậy, Cảnh Điềm ở tuổi đôi mươi còn mang theo khí chất đặc biệt, đó là dáng vẻ của một ngôi sao xen lẫn với vẻ trẻ trung, đơn thuần đặc trưng của người thiếu nữ. Ngắm nhìn cô, cư dân mạng không khỏi cảm thán chẳng phải tự dưng Cảnh Điềm được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh".

Netizen trầm trồ trước nhan sắc của Cảnh Điềm hồi trẻ:

- Chị này đẹp thật nha. Mặt đẹp dáng đẹp da đẹp tóc đẹp, xứng danh đại mỹ nhân., kể cả đứng với Trương Bá Chi cũng không hề lép vế. Mẹ mình xem phim trên tivi xuýt xoa ai mà đẻ được đứa con gái đẹp thế.

- Công nhận cô này đẹp dã man ấy.

- Bà ý đẹp mà có nét riêng ấy, không lẫn với ai.

- Nói chung không phải tự nhiên người ta gọi Cảnh Điềm là đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh đâu. Diễn xuất có thể lúc này lúc nọ chứ chưa bao giờ thấy cô này hết đẹp, kể cả bây giờ 37 rồi thì nét vẫn đẹp.

- Trước tui xem đoạn cut cảnh phim với Châu Nhuận Phát mà mê tạo hình thực sự.

Nói thêm về Cảnh Điềm, cô không phải một gương mặt thường được xướng tên ở các giải thưởng danh giá. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn có những vai diễn để ghi dấu ấn của riêng mình trong lòng khán giả, nổi bật nhất là Tư Đằng đóng cùng Trương Bân Bân.

Cảnh Điềm hiện tại cả nhan sắc lẫn vóc dáng đều không chê vào đâu được.

Thời gian gần đây, Cảnh Điềm vẫn hoạt động nghệ thuật khá năng nổ. Hồi năm ngoái, cô có phim Tứ Hải Trọng Minh đóng cùng Trương Lăng Hách được lên sóng nhưng không thành công như mong đợi. Đến năm nay, Tự Cẩm của cô và Trương Vãn Ý lại nhận phải những ý kiến trái chiều. Dẫu vậy, với dự án Xương Rồng Đốt Rương - nơi cô sẽ tái hợp Trương Bân Bân và đạo diễn Lý Mộc Qua, Cảnh Điềm hứa hẹn sẽ có cú lội ngược dòng sự nghiệp đáng chờ đợi.