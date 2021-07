Nếu tâm trạng “tụt dốc”, hãy làm ngay 7 việc “nhỏ nhưng có võ” này để vực dậy tinh thần, mạnh khỏe vượt qua dịch bệnh COVID-19

Trong nhiều mùa dịch COVID-19, có nhiều nguyên nhân khiến bạn cảm thấy stress, mệt mỏi hơn. Đó có thể là do bạn phải thường xuyên phải ở trong nhà, do sự khó khăn trong công việc, sự trì trệ trong kinh doanh, sự gián đoạn của các mối quan hệ, hay thậm chí là do phải thay đổi nhiều sở thích và mong muốn cá nhân. Thực tế, tình trạng căng thẳng kéo dài có hệ lụy nghiêm trọng đến cơ thể, có thể dẫn đến mất ngủ, tiểu đường, cao huyết áp, thậm chí là tim mạch.

Để vực lại tinh thần, mạnh khỏe vượt qua dịch bệnh, chị em nên nghĩ đến 7 biện pháp đơn giản dưới đây.

Tìm ra nguyên nhân gây căng thẳng cho chính mình Bạn không thể thư giãn tinh thần nếu không giải quyết hết những tác nhân khiến bạn bận tâm. Đừng hy vọng tự nó sẽ mất đi nếu bạn không sắp xếp lại trí óc mình. Việc bạn cần làm ngay lúc này là bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, giải quyết từ từ từng chuyện một và kiểm soát cảm xúc thật tốt, như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Thở sâu Khi cảm thấy tinh thần mình thực sự xuống dốc, hãy bình tĩnh ngồi xuống và thở sâu - cách thở này có thể làm tâm trí bạn thư giãn tức thì mà chỉ mất vài phút. Bạn hãy hít một hơi thật sâu, đảm bảo không khí len lỏi xuống tận vùng bụng, sau đó từ từ thở ra. Điều quan trọng là phải giữ được nhịp điệu đều đều, nhẹ nhàng. Hành động này sẽ gửi tín hiệu lên não giúp bạn thư giãn tinh thần lên nhiều đấy.

Xoa bóp cơ thể Để thư giãn tâm trí, điều đầu tiên bạn cần làm là thả lỏng cơ thể, và hãy nhờ ai đó massage đầu, tay chân và phần vai để cơ thể được thư giãn và bình tĩnh hơn. Xoa bóp không chỉ giải phóng căng thẳng trong cơ bắp và giảm đau nhức, mà còn làm giảm mức độ căng thẳng và mà còn khiến bạn cảm thấy thoải mái sau khi liệu trình kết thúc.

Tắm trong nước ấm Sau một ngày dài mệt mỏi, được thả mình trong làn nước ấm thật là một điều tuyệt vời. Tắm bằng nước ấm giúp làm giảm căng thẳng, xoa dịu cơ bắp nhức mỏi, cải thiện sức khỏe cũng như tình trạng da. Thêm vào nước tắm một chút tinh dầu hoặc sữa tắm, mùi chanh, mùi oải hương... sẽ giúp cơ thể thư giãn tối đa, lại cải thiện khả năng miễn dịch trong mùa dịch COVID-19.

Dành thời gian để đọc sách Chúng ta đang sống trong một thế giới của công nghệ, điện thoại di động và các chương trình giải trí trực tuyến... nhưng đôi lúc chúng sẽ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì nhàm chán. Vì vậy, đôi khi bạn nên dành ra một ngày xa rời công nghệ số, chọn cho mình một cuốn sách hay và nhâm nhi ly cà phê. Cuộc sống của bạn sẽ thảnh thơi đến không ngờ đấy!

Dành thời gian tập thể dục trong nhà Khi suy nghĩ quá nhiều, bạn nên hướng tất cả sự chú ý của mình vào một mục tiêu nhất định, dễ dàng đạt được như vận động cơ thể. Trong những ngày giãn cách xã hội, hãy xây dựng cho bản thân những kế hoạch tập luyện trong nhà như leo cầu thang, yoga... Biện pháp này không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn làm giải phóng chất endorphin – thứ gọi là "hormone vui vẻ" của cơ thể.