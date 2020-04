Brittanya Karma

"NỮ HOÀNG TỰ TIN

Hey, thanks for checking in! My name is Brittanya Karma and this is my Youtube channel. If you read this, I hope you have a wonderful day!".

(Tạm dịch: Xin chào, cảm ơn vì đã ghé qua. Tôi là Brittany Karma và đây là kênh Youtube của tôi. Nếu đã đọc hết, tôi hi vọng bạn có một ngày tuyệt vời).

Karma rất dễ thương và có khả năng thu hút mọi người nhờ tài ăn nói.

Đó là lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy kích thích tò mò của nữ vlogger người Đức gốc Việt có nụ cười miệng rộng siêu ấn tượng - Brittanya Karma. Cô nàng mũm mĩm này có tên tiếng Việt là Phương Linh Nguyễn Trần, 28 tuổi, hiện tại đang sở hữu kênh YouTube mang tên mình với 225.000 lượt theo dõi, nổi tiếng khắp thế giới nhờ style hài hước và các quan điểm rất thẳng thắn về chủ đề body shaming.

Brittanya thường chỉ ngồi 1 chỗ và quay thẳng khuôn mặt mình để nói chuyện với mọi người, vể đủ mọi đề tài linh tinh trong cuộc sống theo đúng kiểu "buôn dưa" chuyện phiếm. Từ hướng dẫn cách trang điểm, làm đẹp, tư vấn tình cảm tại chỗ, troll bạn trai, rồi "nói xấu" một type phụ nữ điển hình nào đó... Brittanya đều khiến người xem cuốn theo phong thái đầy tự tin của cô. Video nào của nữ Youtuber gốc Việt cũng đảm bảo khán giả cười banh nóc!

Khi phụ nữ bảo "Em không giận", thì Karma sẽ cho bạn biết ý nghĩa thật của câu nói đó!

Giấc mơ của những người phụ nữ có máu Hoạn Thư.

Các fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là fan Việt đều nhận xét Brittanya rất có duyên, hài hước, và xem video của "nữ hoàng tự tin" không bao giờ chán vì thời lượng khá ngắn, mỗi video lại có vô số tình tiết bất ngờ cười ra nước mắt. Ngôn ngữ của Karma khá phong phú, thi thoảng hơi bậy nhưng lại khá duyên.

Đảm bảo cô nàng vui tính này sẽ không làm chị em thất vọng, lại còn truyền cảm hứng lạc quan cho mọi người trong những ngày ở nhà tránh dịch nữa đấy!

Chan La Cà

Cùng với Khoai Lang Thang và Fahoka Xê Dịch, anh chàng đẹp trai sinh năm 1991 có nickname ấn tượng này đã tạo nên "đế chế" hot boy làm vlog du lịch, sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo không kém sao hạng A nào. Chan La Cà tên thật là Hoàng Minh Tuấn, lớn lên ở mảnh đất cao nguyên Đắk Lắk.

Kênh YouTube của Chan La Cà hiện tại đã có gần 80k lượt đăng ký theo dõi, dù anh chàng chỉ mới bắt đầu làm vlog được hơn 1 năm. Giải thích về nickname lạ lùng của mình, Tuấn chia sẻ rằng nó được ghép bởi "Chan" - lấy từ tên "Jackie Chan" của nam diễn viên gạo cội Thành Long, và "La Cà" là sở thích to bự của anh chàng. Hơn nữa, đọc cũng khá bắt tai xuôi vần đấy chứ.

Chan La Cà khám phá An Giang - đi hái thốt nốt, ăn chuột đồng cùng lũ trẻ.

Chan La Cà ở Malaysia với những cảnh quay chân thực, cute.

Các vlog của Chan La Cà chủ yếu được quay tại những vùng đất xa xôi, mang đậm hơi thở cuộc sống như Mã Pì Lèng (Hà Giang), Sapa, Buôn Ma Thuột, Hội An, Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ)... Những khuôn hình do Chan quay rất đẹp, sinh động và mang đến cho khán giả cảm giác dễ chịu, thân thuộc như thể chính mình là người trải nghiệm.

Điểm cộng hút fan to đùng nữa là Chan La Cà rất điển trai, manly. Các chị em chỉ cần ngắm Chan thôi là nằm nhà cũng thấy yêu đời rồi!

Lý Tử Thất

Nhắc đến cái tên này, hẳn rất nhiều người sẽ nhớ ra ngay lập tức bởi "thánh nữ nấu ăn" đã quá nổi tiếng. Các video nấu ăn của Lý Tử Thất đều rất dài, nhưng nếu trót bấm vào xem đảm bảo khó rời mắt, bởi nữ Youtuber xinh đẹp này rất biết cách khiến người khác say mê từng thước phim của mình. Vlog của Lý Tử Thất hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn: đẹp, lãng mạn, nhẹ nhàng, sinh động, và cực kỳ ngon mắt.

Lý Tử Thất sinh năm 1990 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau khi được cộng đồng mạng khắp châu Á biết đến qua kênh Youtube Liziqi, cô bắt đầu được mệnh danh là "tiên nữ đồng quê" hay "thánh nữ nấu ăn". Trang cá nhân của Lý Tử Thất có hơn 10 triệu người theo dõi trên Weibo và khoảng 9,5 triệu lượt theo dõi trên YouTube.

Lý Tử Thất làm bánh ngọt, đồ ăn vặt để đưa bà đi picnic mùa xuân (Nguồn: Liziqi Channel)

Những bữa cơm ngon, bánh trái thơm ngọt do Lý Tử Thất sáng tạo từ rau củ vườn nhà (Nguồn: Liziqi Channel)

Mặc dù là cái tên không mới, nhưng Lý Tử Thất chưa bao giờ làm cư dân mạng thất vọng. Nếu bình thường không có nhiều thời gian để xem hết vlog của Lý Tử Thất, thì giờ đây 15 ngày tránh dịch cũng đủ để chị em tràn trề cảm hứng bếp núc từ "thánh nữ nấu ăn".

Nếu thích xem các video về nấu ăn, ẩm thực, chị em có thể tìm đến một số kênh Youtube nổi tiếng khác cũng hấp dẫn không kém Lý Tử Thất như Quỳnh Trần JP, Ẩm thực mẹ làm...

LaurDIY

Nghe có vẻ kênh YouTube này hơi "lạc quẻ" so với những gợi ý ở trên, nhưng chị em sẽ thấy đây là một cái tên hữu ích vô cùng cho chuỗi ngày ở nhà tránh dịch. Nếu không nghĩ ra việc gì làm để tiêu tốn thời gian một cách có ích, LaurDIY sẽ mang đến khá nhiều ý tưởng thú vị.

Chủ nhân kênh YouTube này là một cô gái trẻ người Mỹ tên Laura, đam mê thời trang, làm đẹp và các chú cún. Với 8,92 triệu lượt đăng ký theo dõi và thành tích khủng hơn 1,2 tỷ lượt xem sau 9 năm hoạt động trên YouTube, LaurDIY khiến phái đẹp khắp thế giới phát cuồng vì những video cực kỳ bổ ích cho cuộc sống thường nhật. Laura là một cô gái rất khéo tay, lại đa tài nên việc gì cô cũng làm được, từ nội trợ cho đến may vá, vẽ tranh, dọn phòng, trang trí nhà cửa...

Bạn không khéo tay nhưng muốn tự đan cho pet cưng một chiếc chăn thật đẹp? Bạn muốn tìm bí kíp dọn phòng vừa sạch vừa nhanh nhưng không đến mức quăng hết đi như style của "thánh nữ dọn nhà" Marie Kondo? Bạn muốn refresh lại tủ đồ nhưng không muốn tốn tiền shopping vô tội vạ? Laura sẽ có vô số ý tưởng tuyệt vời cho bạn đây, dù đôi khi cách làm có phần hơi "tưng tửng" và khó tin một chút, nhưng đảm bảo kết quả nhận về luôn đáng kinh ngạc, và Laura chỉ thích "xúi" các fan hâm mộ tận dụng những thứ có sẵn trong nhà và nguyên liệu rẻ tiền dễ kiếm thôi.

Đan chiếc chăn siêu xinh cho pet cưng bằng cánh tay của mình, chị em thử chưa?