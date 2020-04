Bé "khỉ con" Sa đã khỏe lại sau trận ốm sốt, vui vẻ ăn cơm tấm sườn bì cùng mẹ Quỳnh Trần trong vlog mới

Mới đây, rất nhiều fan hâm mộ đã tỏ ra lo lắng khi bà mẹ triệu view Quỳnh Trần JP thông báo trên vlog số 541 rằng bé Sa bị ốm sốt gần 40 độ, thậm chí lên cơn co giật phải nhập viện. Đang thời điểm dịch corona diễn biến phức tạp nên mọi người đều rất thương Sa, rất may Quỳnh Trần chia sẻ rằng Sa chỉ bị cảm sốt bình thường do thời tiết thay đổi đột ngột.

Tối nay trong vlog số 542, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì lại thấy "khỉ con" Sa xuất hiện bên cạnh mẹ. Cậu nhóc 4 tuổi vẫn nghịch ngợm như thường, còn chào mọi người bằng tiếng Việt vô cùng dễ thương.

Tuy vẫn hơi nhợt nhạt sau trận ốm, nhưng Sa vẫn hoạt bát và ăn uống vô cùng ngon miệng. Quỳnh Trần tiết lộ, cơm tấm Sài Gòn là món Sa rất thích ăn, nên cô đã kỳ công chuẩn bị nguyên liệu từ tối hôm trước để làm một bữa cho Sa tẩm bổ.

Bà mẹ 8X đã biến tấu món cơm tấm với lớp trứng rán hình mặt cười ngộ nghĩnh, ngoài ra sườn bì chả cũng được tẩm ướp, chế biến khá ngon mắt. Toàn bộ quá trình nấu nướng được Quỳnh Trần hướng dẫn tỉ mỉ đầu vlog như thói quen, sau đó trình bày đẹp đẽ rồi mang ra ăn cùng bé Sa.

Sa vẫn "đốn tim" fan hâm mộ bằng những biểu cảm và hành động đáng yêu.

Sa tự giác ngồi cạnh mẹ ăn cơm rất ngoan, liên tục gọi "mami" và trò chuyện bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Việt với giọng điệu siêu cute, ai nghe cũng tan chảy, chẳng còn biết Quỳnh Trần ngồi cạnh nói gì nữa! Chú khỉ con 4 tuổi còn khiến mẹ Quỳnh suýt mắc nghẹn khi nhăn nhó hỏi "Mẹ đang nói cái gì thế?". Có vẻ như Sa đã biết nhiều thứ lắm rồi, lại còn lanh lợi quá mức cho phép, hứa hẹn sau này vlog của Quỳnh Trần sẽ càng ngày càng "mặn" cho mà xem.



Đang ăn Sa bỗng dứng dậy, hóa ra cậu nhóc ăn cơm rớt tùm lum đầy quần!

Con trai Quỳnh Trần còn khiến mọi người cười lăn vì cơm dính cả vào chân.

Liên tục than thở "Tôi mệt nó ghê" nhưng Quỳnh Trần cũng không nhịn nổi sức hút của cậu quý tử cute.