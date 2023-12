Nếu muốn làm giúp việc cho William và Kate, trước tiên ứng cử viên phải vượt qua một bài kiểm tra "thực sự kỳ lạ" liên quan tới... con ruồi

Chúng ta đều biết rằng tiêu chuẩn trong các cung điện hoàng gia cực kỳ cao và đi kèm với đó là những quy tắc nghiêm ngặt cần tuân thủ. Vậy nên, để có được một công việc trong gia đình hoàng gia nghe có vẻ là điều không hề dễ dàng.

Và hóa ra, có một bài kiểm tra "kỳ lạ" được đặt ra cho bất kỳ ai nộp đơn xin làm quản gia ở nhà của Vương phi Kate và Thân vương William. Mới đây, tờ The Mirror đã dẫn thông tin từ một bộ phim tài liệu về cuộc sống hoàng gia, cho thấy một góc nhìn rất khác về việc ứng tuyển vào làm việc cho hoàng gia.

Có một "bài kiểm tra kỳ lạ" mà ứng cử viên phải vượt qua để được làm việc trong đình Kate và William.

Theo Mirror, Kate và William không phải là những thành viên duy nhất của Vương thất Anh muốn tìm kiếm những người giúp việc có khả năng chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chẳng hạn, Vua Charles rất chú trọng về cách pha trà với nhiều bước khéo léo nên quản gia của ông cũng cần tinh tế trong khâu này. Điều đó có thể dễ dàng hiểu được, vì đây là thức uống yêu thích của nhiều người dân Vương quốc Anh và Vua Charles cũng không phải là ngoại lệ.

Bài kiểm tra để lựa chọn quản gia cho gia đình William và Kate đã được tiết lộ trong bộ phim tài liệu có tên "Sandringham: The Royals at Christmas". Trong đó, người đứng đầu bộ phận tuyển dụng nhân viên của Gia đình Hoàng gia (Royal Family), bà Tracey Waterman, đã giải thích chính xác yêu cầu dành cho ứng cử viên.

Bà Tracey giải thích rằng "một trong những bài kiểm tra mà tôi muốn thực hiện để xem liệu một ứng viên có khả năng quan sát chi tiết hay không là đặt một con ruồi chết trong lò sưởi hoặc trên thảm".

Sau khi đã sắp đặt sẵn tình huống, bà chờ xem liệu ứng viên có nhận thấy sự hiện diện của con ruồi hay không và nếu có thì cơ hội được nhận vào làm của người đó sẽ cao hơn.

Bà Tracey nói thêm: "Sau khi đặt xong con ruồi chết, tôi sẽ đưa thí sinh vào phòng. Đó là một bài kiểm tra tuyệt vời". Bà giải thích rằng chỉ "một trong số 10 ứng cử viên sẽ thực sự cúi xuống và nhặt con ruồi lên". Những người để ý tiểu tiết và phát hiện được con ruồi chết là những ứng cử viên nổi bật. "Đó là người quản gia đặc biệt", bà nói.

Người giúp việc trong gia đình hoàng gia cần tuân thủ nhiều quy tắc, trong đó không được bình luận về trang phục của Kate.

Kate và William có những quy tắc khác đối với giúp việc trong gia đình mình. Nhưng nhiều quy tắc trong số này thực sự được cho là để đảm bảo tính thân mật và bầu không khí làm việc tốt hơn là tuân thủ những truyền thống cứng nhắc của hoàng gia.

Theo cuốn sách "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" của tác giả Valentine Low, vợ chồng xứ Wales cũng khuyến khích những người giúp việc không cần phải mặc trang phục quá trang trọng trong hầu hết thời gian, đặc biệt là khi ở cạnh con cái họ.

Một giúp việc trong gia đình William đã nói với Valentine Low rằng: "Bọn trẻ thường chạy quanh văn phòng làm việc của anh ấy và William không muốn nó trở nên ngột ngạt. Nếu chúng tôi có những sự kiện quan trọng hoặc sắp đến Cung điện Buckingham thì mới mặc vest hoặc quần áo trang trọng hơn".

Nguồn: Mirror