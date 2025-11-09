Nếu muốn dưỡng gan và tăng cường hệ miễn dịch trong mùa đông, bạn nên ăn thường xuyên món này

Vào mùa thu đông, việc bảo vệ gan là vô cùng quan trọng! Có rất nhiều loại rau tốt cho gan, bạn có thể kết hợp với các nguyên liệu để nấu thành món ăn ngon cho gia đình bảo vệ sức khỏe. Trong số các loại rau mùa đông thì bông cải xanh có lẽ được nhiều người yêu thích nhất. Loại rau tuy bé nhỏ này cũng rất tốt cho việc dưỡng gan bởi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

Bông cải xanh chứa protein, carbohydrate, chất béo, khoáng chất, vitamin C và carotene . Nó cực kỳ giàu vitamin C, có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển, cũng như tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình giải độc gan.

Hơn nữa, bông cải xanh và tôm là sự kết hợp hoàn hảo.

Tôm chứa khoảng 18-20g protein trên 100g, và chứa nhiều loại axit amin thiết yếu, và ít chất béo, dễ tiêu hóa và hấp thụ. Khi kết hợp với bông cải xanh, giàu chất chống oxy hóa và chất xơ, sự kết hợp này thúc đẩy quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời đáp ứng nhu cầu ít chất béo, ít calo, rất phù hợp cho những người đam mê thể hình, những người muốn kiểm soát cân nặng và cho chế độ ăn uống lành mạnh hàng ngày.

Nguyên liệu để làm món bông cải xanh xào tôm

500g tôm tươi, 1 cây bông cải xanh, một ít hạt ngô ngọt, 5 tép tỏi và gừng băm nhỏ, 2 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh dầu hào, gia vị.

Cách làm món bông cải xanh xào tôm

Bước 1: Bạn rửa sạch tôm sau đó bóc bỏ vỏ, dùng dao rạch sống lưng để loại bỏ chỉ tôm. Sau đó cho tôm đã sơ chế vào bát, thêm chút muối và bột tiêu vào ướp trong khoảng 10 phút. Bông cải xanh bạn cắt rời các nhánh sau đó thái thành miếng vừa ăn. Rửa sạch bông cải xanh với nước pha chút muối và 1 thìa canh bột mì để loại bỏ tạp chất. Rửa lại bông cải xanh cho thật sạch rồi để ráo.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi, cho một ít muối và vài giọt dầu ăn vào. Sau đó thả bông cải xanh vào chần sơ. Khi nước sôi, vớt ra và xả một lúc dưới vòi nước lạnh. Sau đó tiếp tục chần ngô và vớt ra. Tiếp tục đun sôi nước trở lại, cho một ít rượu nấu ăn vào, sau đó thả tôm vào chần sơ đến khi tôm chuyển màu. Vớt tôm ra và để ráo nước.

Bước 3: Làm nóng chảo, cho một ít dầu ăn vào, phi thơm tỏi và gừng băm nhỏ. Sau đó, đổ tất cả nguyên liệu vào, kể cả ngô ngọt. Xào trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Rưới một ít rượu nấu ăn dọc theo mép chảo, thêm dầu hào, chút xíu muối tiếp tục xào cho đến khi hỗn hợp hòa quyện và đậm đà.

Thành phẩm món bông cải xanh xào tôm

Một món xào nhanh và đơn giản nhưng ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Tôm và bông cải xanh rất thích hợp cho trẻ đang lớn; ngon và bổ dưỡng - một món ăn thực sự hoàn hảo. Thêm hạt ngô vào sẽ làm tăng thêm tầng hương hương vị ngọt ngào cho món ăn. Chất cellulose có trong ngô là một loại carbohydrate không được cơ thể hấp thụ, có thể làm giảm nồng độ các chất còn sót lại trong ruột người, giảm sự tích tụ các chất gây thối rữa tiết ra độc tố trong ruột, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột.