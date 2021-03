Nếu hiểu những điều này, thật buồn vì bạn yêu nhầm người mất rồi

Người đến rồi đi, đừng yêu nhau trong vô vọng, năm tháng còn dài, đừng tự làm khổ mình.

Về chuyện tình cảm, chỉ cần đã yêu thì sẽ có tổn thương. Yêu nhầm người không đáng sợ, đáng sợ là rõ ràng biết mình yêu nhầm người nhưng vẫn ngốc nghếch cho rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

01

Khi cãi nhau

Bạn lúc nào cũng phải nhượng bộ, phải mềm lòng trước, dần dần bạn quên mất cả cảm giác được dỗ dành, được cưng nựng là như thế nào. Người ta cãi nhau chỉ là mâu thuẫn lời ra tiếng vào, các bạn không thế, đã cãi là sẽ cãi lớn. Cứ cãi nhau một cái, anh ấy lại lôi chuyện đạo lý ra nói, lại áp cái định kiến đàn ông - đàn bà ra mà đè nén bạn.

Nhưng, đạo lý ai chẳng hiểu, nóng nảy ai chẳng có, chẳng qua bạn yêu nhiều hơn nên bạn chọn nhẫn nhịn, chịu đựng, không cãi thắng thì thôi bỏ qua chứ biết làm gì nữa.

Ngày tháng trôi qua, bạn vẫn không thể làm được cái gọi là nói buông tay sẽ buông tay.

Tình yêu mà bạn muốn không chỉ có cãi vã, mà là cãi vã xong rồi vẫn hạnh phúc bên nhau. Bạn không sợ cãi vã, chỉ sợ mỗi khi tranh cãi xong, bạn sẽ hiểu rõ hơn sự thật rằng anh ấy không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ, bởi anh ấy chẳng bao giờ lo lắng xem liệu bạn có bị tổn thương vì những lời nói của anh ấy hay không, và anh ấy cũng không buồn quan tâm đến tâm trạng của bạn.

Trong Charlotte Troubles, Charlotte từng nói: “Mấy người trẻ ở bên nhau lâu rồi, đừng dùng chút đam mê, nhiệt huyết duy nhất của cả hai cho việc cãi vã”.

Thế nhưng, ai đó nào đâu có hiểu.

02

Khi ở một mình

Bạn luôn lo lắng chuyện được mất, không có cảm giác an toàn, bạn cho rằng bản thân quá nhạy cảm, thực tế bạn thực sự nhạy cảm như vậy đấy.

Anh ấy có thể tốt với bạn nhưng cũng tốt với người khác, bạn sợ mất anh ấy vì anh ấy không thích bạn, nhưng bạn lại càng sợ anh ấy bỏ rơi bạn vì thích người khác. Anh ấy có thể không quan tâm đến bạn, khi ở trước mặt bạn thì điện thoại di động còn hấp dẫn hơn bạn, khi không ở trước mặt bạn thì giống như bốc hơi khỏi thế giới luôn. Hai người rõ ràng là người yêu của nhau, nhưng bạn lại thấy cô đơn hơn cả hồi còn độc thân.

Bạn muốn tạo cho mình cảm giác an toàn nhưng lại không thể. Bạn muốn hỏi xin anh ấy một chút cảm giác an toàn, nhưng bạn cũng biết rằng cảm giác an toàn ấy chẳng đáng một xu.

Nếu yêu bạn, anh ấy sẽ chủ động tạo cho bạn cảm giác an toàn, không bao giờ để bạn rơi vào cảm giác bất an, lo sợ như thế.

03

Khi biết anh ấy có bạn khác giới

Bạn không phải là người ích kỷ, nhưng khoảng cách giữa anh ấy và những cô gái khác thực sự khiến bạn không thể làm ngơ. Bạn ghét tất cả những cô gái trong danh sách inbox của anh ấy, ghét tất cả những cô gái cứ gặp anh ấy là có thể nói chuyện ầm trời, ghét tất cả những cô gái từng ngồi xe của anh ấy khi bạn đi vắng. Khi bạn muốn anh ấy giữ khoảng cách với các cô gái khác, anh ấy lại nói bạn nhỏ nhen, đa nghi, đó chỉ là những mối quan hệ xã giao hết sức bình thường của anh ấy.

Trên thực tế, những người có con mắt tinh tường sẽ hiểu đó có phải là tương tác xã hội bình thường giữa các cá nhân hay không.

Bạn không quá ngơ để bị anh ấy lừa dối chỉ bằng vài lời nói, bạn chỉ quá ngốc, tình nguyện bị anh ấy lừa cũng không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc. Có thể anh ấy cũng thích bạn, nhưng anh ấy không chỉ thích bạn, anh ấy chưa thể gom hết trái tim mình từng đi ban phát khắp nơi lại một chỗ và dành trọn chúng cho bạn.

04

Khi bạn bị ốm

Có lẽ bạn chưa từng bị bệnh nặng nhưng những cơn ốm vặt lại thường hành hạ người ta nhiều hơn cả bệnh nặng.

Anh ấy chưa bao giờ thực sự lo lắng cho bạn, bạn có thể đến bác sĩ một mình, tự truyền nước, mạnh mẽ như thể từ trước tới nay bạn vẫn chỉ có một mình. Mà bạn có muốn gì nhiều đâu, dù anh ấy chỉ mua thuốc rồi nhờ ship tới cho bạn, bạn cũng cảm thấy ấm lòng rồi, nhưng thứ bạn nhận được chỉ là câu nói “Ốm nhẹ ấy mà, em sợ thì cứ đi bệnh viện xem sao”.

Bạn thường nghĩ: Có phải tới khi em mắc trọng bệnh rồi thì anh mới chịu thương em? Hay là biết em không cứu chữa được nữa, anh sẽ bỏ của chạy lấy người luôn?

Nếu anh ấy ốm, bạn sẽ rất lo lắng, vì người yêu thì chỉ có một, không lo thì lo cho ai?

Khó khăn mới thấy chân tình, khi ốm đau bệnh tật bạn mới có thể nhìn ra một người có thực sự lo lắng, quan tâm mình hay không.

05

Khi bạn làm việc nhà một mình

Khi còn độc thân, bạn chỉ cần rửa bát của một người, giặt quần áo của một người, dọn dẹp phòng của một người, không cần tị nạnh, không cần thất vọng, dẫu có chút cô đơn.

Bây giờ có 2 người, những việc cần phải làm trước đây vẫn thế, thậm chí còn nhiều đầu việc hơn. Cho dù trước có bừa bộn chút, bạn cũng chẳng chê bai chính mình; vậy mà giờ chăm chỉ dọn dẹp hơn cuối cùng lại bị nói ra nói vào, sao quần áo không giặt, sao sàn nhà vẫn bẩn…

Người từng hứa sẽ không để bạn phải chịu một chút thiệt thòi nào nay lại để bạn gánh chịu bao ấm ức trong “tổ ấm” này. Bạn không cần anh ấy phải làm hết thay bạn, chỉ mong khi anh ấy tận hưởng thành quả lao động của bạn, anh ấy có thể hiểu được sự vất vả của bạn, khen ngợi sự cống hiến của bạn và dành tình cảm cho bạn nhiều hơn.

Nhưng việc nhà đã không san sẻ với bạn, còn khiến bạn phải hy sinh thời gian sự nghiệp để chăm lo cho gia đình, điều này chứng tỏ anh ấy chưa đủ yêu và cũng chưa đủ quan tâm bạn.

06

Khi bạn thấy người khác thể hiện tình cảm

Bạn ghen tị, bạn ngưỡng mộ, và lòng bạn thêm sầu muộn. Bạn biết rất rõ rằng có đôi khi không yêu có lẽ còn thoải mái hơn tìm bừa một người để ở bên, bạn muốn thuận theo tự nhiên nhưng lại sợ đủ thứ.

Trong tiểu thuyết Tình Yêu Không Đẹp có một câu thế này:

“Chúng tôi cam tâm tình nguyện bị quấy rầy bởi những câu chuyện tình yêu của người khác. Bởi lẽ chúng tôi chỉ nhìn thấy những gì chúng tôi muốn thấy, hoặc chỉ thấy những gì người khác muốn cho chúng tôi thấy”.

Chính là thế, bạn thích xem những bộ phim ngọt ngào, không thích xem phim buồn bã, bạn mong nam chính nữ chính ai cũng có happy ending, bạn thích thả mình vào góc nhìn của nữ chính, để cảm nhận tình yêu đẹp đẽ ấy.

Những câu chuyện tình yêu tốt đẹp ấy suy cho cùng vẫn ấm lòng hơn những thăng trầm cay đắng bản thân bạn đang phải trải qua.

07

Khi cuộc sống/công việc của bạn gặp vấn đề

Bạn không vui, anh ấy biết nhưng anh vẫn chẳng an ủi bạn, hoặc giả nếu có an ủi thì cũng là những lời qua loa, không chút quan tâm chân thành.

Nói trắng ra là anh ấy không hiểu bạn.

Cuộc sống này có vô vàn những căng thẳng vất vả, anh ấy luôn nói bạn chịu áp lực kém nhưng lại không bao giờ hỏi bạn đã trải qua những gì. Bạn muốn tâm sự với anh ấy, bạn nghĩ nếu nói ra được thì lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhưng anh ấy sẽ không bao giờ cho bạn cơ hội này, anh ấy sẽ nóng nảy, sẽ bắt bạn tự điều chỉnh tâm trạng, thậm chí sẽ lôi cái gọi là triết lý sống ra để dạy đời bạn.

Rõ ràng bạn chỉ cần một cái ôm, một câu nói “Em là tuyệt nhất, cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện đâu sẽ có đó” là có thể ung dung vượt qua khó khăn này. Vậy mà anh ấy chẳng những không sưởi ấm cho bạn lại còn tạt nước lạnh vào đầu bạn.

Khi hai người ở bên nhau, chẳng phải là động viên nhau, sưởi ấm cho nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn và trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau sao?

Cô đơn nhưng không được thấu hiểu, không được lý giải, bạn rất muốn hỏi anh ấy rằng: Em còn cần anh làm gì nữa?

08

Khi bạn kiệt sức

Thất vọng em gom góp từng ngày, và ra đi là một quyết định dài quá đỗi.

Tình yêu cũng giống như một ngôi trường nơi bạn có thể học cách yêu người khác, cách yêu thương chính mình, cách ứng xử với các mối quan hệ giữa người với người, và cả cách để biết được nhân tình thế thái ấm lạnh ra sao chỉ mình hay.

Nếu bạn gặp đúng người, hãy trân trọng và dùng hơi ấm của mình để đáp lại người ấy cũng như tình yêu của người ấy.

Nếu yêu nhầm người, đừng tự chuốc lấy tổn thương, hãy kịp thời dừng lại để không lạc lối trong đó.

Hoa sẽ vẫn nở, mặt trời vẫn mọc, trăng và sao vẫn chiếu sáng, quãng đời còn lại của bạn vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều thời gian tốt đẹp trước mắt và vẫn còn rất nhiều người đáng để bạn yêu thương, chờ đợi.

