Trong phong thủy, “khí” quý ở sự lưu thông. Mặt tiền thông thoáng, đón ánh sáng và gió lành giúp người bán vui vẻ, khách ghé ung dung, tiền bạc vào ra mạch lạc. Ngược lại, cửa mở ra nơi bức bí, xung sát hay chướng ngại thì giống như cổ họng bị nghẹn, nuốt không trôi cơ hội. Đây là 11 điều tối kỵ ngay trước cửa tiệm dưới góc nhìn dân dã và dễ áp dụng. Không phải để mê tín, mà để nhắc mình sắp xếp không gian hợp lý, nâng trải nghiệm của khách, bảo vệ sức khỏe tinh thần của nhân viên và cải thiện dòng tiền một cách tự nhiên, bền vững.

1. Ngõ cụt bít khí

Phong thủy coi trọng đường đi của gió và ánh sáng. Cửa tiệm mở ra ngõ cụt khiến khí lưu thông bị chặn đứng. Bầu không khí trong tiệm dễ nặng nề, người bán mỏi mệt, người mua thấy “khựng” ngay từ bước đầu. Về kinh doanh, dòng khách khó duy trì, tiền vào nhỏ giọt. Nếu không thể đổi vị trí, hãy tăng sáng, mở thêm cửa sổ, đặt cây lá xanh tươi và dùng màu sáng để kéo khí đi tiếp. Biển hiệu nên rõ ràng, có đèn ấm, gọi người dừng chân trước khi họ quay lưng.





2. Đường thẳng lớn đâm thẳng vào cửa hoặc ngã ba hình chữ T

Đây là thế “lộ xung”, dòng xe cộ như dòng sông xiết lao thẳng vào cửa. Khí quá mạnh khiến trường năng lượng trong tiệm bất ổn, khách khó đứng lâu để chọn lựa, nhân viên dễ căng thẳng. Giải pháp là chỉnh hướng mở cửa lệch khỏi trục xông thẳng, bố trí tiền sảnh nông mà êm, dùng vật trang trí chắn mềm như vách lam, kệ cây, rèm hạt gỗ để giảm lực xung. Một tấm gương bát quái hoặc đá núi giả ngoài hiên đôi khi được dân gian dùng như biểu tượng trấn sát, nhưng quan trọng nhất vẫn là cải tạo luồng di chuyển và ánh sáng.

3. Ngã ba ba hướng mà một hướng đâm thẳng vào mặt tiền

Khí ở giao lộ này phức tạp và nhiễu. Chủ tiệm phải quyết nhiều thứ cùng lúc rất dễ rối trí, lúc nóng lúc nguội, chiến lược thay đổi liên tục. Cách làm đơn giản là tạo lối vào uốn nhẹ, dùng thảm dẫn đường và đèn dẫn lối để “mời” khách đi theo đường cong êm, tránh trục đâm thẳng. Biển chỉ dẫn nên rõ ràng và đẹp mắt để thu gom ánh nhìn về một điểm, giúp năng lượng tập trung.

4. Đường hình kéo cắt ngay trước cửa

Hai con đường mở ra như lưỡi kéo, giao nhau trước cửa tiệm. Cảm giác ở đây là chao đảo, dễ sinh tranh cãi và trục trặc trong giao tiếp. Nếu không đổi được vị trí, hãy bù lại bằng bố cục vững: Quầy thu ngân đặt ở nơi có “lưng tựa”, ghế ngồi ổn định, lối đi gọn, hạn chế vật sắc nhọn chỉa ra cửa. Không gian nên ấm áp, nhạc nhẹ đều để làm dịu các dòng khí chéo.





5. Đường phản cung ôm lưng cửa hàng nhưng miệng cung quay ra

Hình ảnh như một cây cung kéo ngược đẩy khách đi xa. Cửa hàng có thể đông thời điểm nhưng khó giữ khách trung thành, tiền vào bao nhiêu chi ra bấy nhiêu. Khắc phục bằng cách tạo “điểm neo” ở mặt tiền như hiên nhỏ có ghế ngồi, kệ trưng bày hấp dẫn, chương trình tích điểm và trải nghiệm dịch vụ nán lại. Bề mặt trước nên bo tròn, hạn chế cạnh sắc để khí bớt bị hất ra.

6. Khe gió giữa hai tòa nhà chiếu thẳng vào cửa

Dân gian gọi là “thiên trảm sát”, gió hun hút từ khe hẹp thổi như lưỡi dao. Biểu hiện thường thấy là việc vặt phát sinh đều đều, doanh số thất thường. Nên dùng mái che mềm, màn gió trong suốt, cây tán rộng nhưng gọn gàng để hãm luồng gió, đổi góc mở cửa nếu có thể. Bố trí quầy thu ngân tránh thẳng trục khe gió để nhân viên không bị “đón gió” cả ngày.

7. Cây to hoặc cột điện đứng chình ình ngay trước cửa

Cây xanh lành nhưng nếu tán quá rậm che khuất mặt tiền thì lại thành rào chắn. Cột điện thì cô độc và khô cứng, dễ làm người qua đường nản lòng. Hãy tỉa gọn tán cây, xin phép chính quyền nếu cần, sắp đèn ấm rọi từ dưới lên để tạo cảm giác mở. Với cột điện, khéo léo đặt bồn cây thấp, ghế nghỉ hoặc mảng xanh nhỏ để “hóa giải” sự khô cứng, đồng thời đẩy điểm nhấn thị giác về phía logo và ô cửa trưng bày.

8. Nhiều bậc thang cao trước cửa

Ba bậc trở lên, khách đã thấy mệt từ trong đầu, nhất là người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, khách bế trẻ nhỏ. Về phong thủy, nhiều bậc như chặn dòng khí, người ngại bước, tiền ngại vào. Giải pháp là làm dốc thoải chống trượt, thêm tay vịn, lót thảm dẫn lối, gắn biển mời thân thiện. Đèn bậc thang nên ấm và đều để an toàn, đẹp mắt, giúp khách yên tâm tiến gần.





9. Đối diện nơi gây ngại như ống khói, nhà vệ sinh, bệnh viện, nhà tang lễ

Mùi khó chịu, hình ảnh gợi sự e dè khiến người mua bản năng né tránh. Cách hữu hiệu là đóng kín phần mặt tiền dễ bị tác động bằng kính hai lớp, tăng lọc không khí, máy tạo mùi thơm dịu, cây hấp thụ mùi, nhạc nền dễ chịu. Vách trang trí nên dày và tinh tế để tách hẳn không gian cảm xúc bên trong khỏi cảnh quan bên ngoài.

10. Cửa quá hẹp như cổ chai

Cửa là “miệng” của cửa hàng. Miệng hẹp thì nuốt không kịp người và khí. Lúc đông khách dễ tắc, lúc vắng lại trông co ro. Nên mở cửa đủ rộng theo tiêu chuẩn an toàn, tạo tiền sảnh nhỏ đón khách, sắp quầy kệ tránh chắn luồng vào ra. Khu trưng bày ngay sau cửa nên thoáng và sáng, chào khách bằng điểm nhấn rõ ràng để họ muốn bước sâu thêm.

11. Hai cửa đối gió thẳng nhau khiến khí vụt vào vụt ra

Không ít tiệm mở thêm cửa sau cho tiện, nhưng hai cửa thẳng hàng khiến khí chưa kịp tụ đã thoát. Hãy đặt kệ giữa, quầy bar, bục trưng bày hoặc bình phong nhẹ để giữ khí và giữ chân khách. Nếu là quán ăn, mùi thơm và ánh sáng ấm ở giữa không gian là hai “neo” rất hiệu quả.

Phong thủy của mặt tiền, nói theo cách hiện đại, chính là khoa học về trải nghiệm khách và dòng di chuyển. Khi người thấy dễ chịu, muốn dừng lại, muốn đi sâu vào, cơ hội bán hàng tự nhiên tăng. Khi ánh sáng, gió, mùi, tiếng động và lối đi hài hòa, tinh thần nhân viên ổn định, dịch vụ mượt mà, doanh thu hiếm khi phản bội công sức. Không phải cửa nào cũng sửa được ngay. Nhưng chỉ cần bắt đầu từ những chỉnh sửa nhỏ như thêm sáng, dọn gọn, đổi hướng gió, đặt điểm nhấn mời gọi, bạn đã giúp mặt tiền thở tốt hơn. Mặt tiền thở tốt thì cửa hàng cũng thở tốt. Và khi cửa hàng thở tốt, khách sẽ mỉm cười bước vào, còn bạn thì yên tâm làm nghề.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)