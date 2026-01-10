Nếu còn tự trọng mỹ nhân này đừng xuất hiện nữa: Nợ 1100 tỷ không trả, tội lỗi kinh hoàng không thể tha thứ

Một trong những câu chuyện thu hút nhiều sự quan tâm nhất làng giải trí hiện tại là việc Trịnh Sảng dường như đang manh nha tái xuất showbiz. Bằng chứng là việc mới đây, cô nàng đã tạo tài khoản Tiểu Hồng Thư và có những tương tác với fan hâm mộ.

Trịnh Sảng tìm cách để trở lại nhưng ngay lập tức bị khóa tài khoản.

Dẫu vậy, tài khoản của mỹ nhân sinh năm 1991 đã nhanh chóng biến mất chỉ sau khoảng 1 ngày. Đây rõ ràng là động thái cứng rắn từ phía nền tảng trong việc ngăn nữ diễn viên đã bị phong sát trở lại.

Trịnh Sảng từng có một sự nghiệp huy hoàng trước khi bị phong sát.

Chỉ xuất hiện trên mạng xã hội một cách chớp nhoáng, thế nhưng những động thái của Trịnh Sảng vẫn gây chú ý lớn trên mạng xã hội, cho thấy sức nóng của cái tên Trịnh Sảng vẫn rất lớn sau hơn 4 năm từ ngày bị đuổi khỏi làng giải trí. Dẫu vậy, điều này không đồng nghĩa với việc khán giả mong cô quay về, bởi lẽ những sai lầm mà Trịnh Sảng đã mắc phải trong quá khứ là không thể tha thứ.

Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên với món nợ khổng lồ.

Cho những ai chưa biết, Trịnh Sảng từng là cái tên nổi như cồn ở Cbiz. Thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, người ta hay nói rằng Trịnh Sảng trời sinh để nổi tiếng. Bởi lẽ dù khả năng diễn xuất còn hạn chế, Trịnh Sảng vẫn được đông đảo khán giả yêu thích, gây ấn tượng mạnh qua loại dự án nổi tiếng khắp châu Á như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ và đặc biệt là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đóng cùng nam thần quốc dân Dương Dương.

Nhờ bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, mỹ nhân sinh năm 1991 từng trở thành người tình trong mộng của hàng triệu đàn ông khắp châu Á.

Dẫu vậy, vào năm 2021 Trịnh Sảng đã vướng phải loạt scandal nghiêm trọng khi bị khui ra chuyện trốn thuế và tìm người mang thai hộ. Những hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm đạo đức khiến cô đang trên đỉnh vinh quang bỗng "thân bại danh liệt".

Hành vi trốn thuế và mang thai hộ đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Trịnh Sảng.

Không chỉ bị đuổi khỏi showbiz, Trịnh Sảng còn vướng vào khoản nợ khổng lồ từ các nhãn hàng do cô làm đại diện. Nữ diễn viên bị tòa án yêu cầu bồi thường tới 299 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 1124 tỷ đồng). Đến nay, do không còn hoạt động showbiz nên Trịnh Sảng không có khả năng trả nợ. Bởi lẽ đó, việc cô muốn tái xuất nếu đúng thì cũng hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng rõ ràng, muốn là một chuyện còn được hay không lại là câu chuyện khác hoàn toàn.

Bình luận của netizen về vụ việc mới nhất của Trịnh Sảng: