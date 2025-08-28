Người giàu bí mật trồng 5 cây cảnh trong nhà: Vận khí thăng hoa, "ăn sạch" bụi bẩn như chưa từng tồn tại

Người trồng hoa, hoa nuôi người – câu nói xưa nay chưa bao giờ sai. Từ lâu trong nếp sống Á Đông, việc chăm chút cây xanh trong nhà không chỉ để làm đẹp không gian, điều hòa không khí mà còn giúp tinh thần thư thái, cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt, có những loài cây được xem như bảo bối phong thủy, vừa dễ trồng vừa mang lại may mắn, sung túc cho gia chủ. Sau đây là 5 loại cây được nhiều người giàu lựa chọn để đặt trong nhà.

1. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ với dáng lá thẳng đứng, hoa văn tựa vệt hổ mang vẻ uy nghi, mạnh mẽ như thanh kiếm cắm vào đất. Đây là loài cây gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích, dễ chăm sóc, hầu như không cần tưới nhiều nước nên rất hợp với người bận rộn. Lưỡi hổ còn nổi tiếng với khả năng lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde hay benzene, giúp không gian trong lành hơn, đặc biệt hữu ích với những ngôi nhà mới xây hay mới cải tạo. Thêm vào đó, ban đêm cây còn nhả oxy, góp phần cải thiện giấc ngủ.

2. Cây trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ hay còn gọi là monstera, sở hữu những chiếc lá độc đáo, tách khía như mai rùa, tạo cảm giác nghệ thuật và sang trọng. Đây là loại cây từng gây sốt và nhanh chóng trở thành biểu tượng trang trí hiện đại. Trầu bà lá xẻ không chỉ đẹp mà còn giúp cân bằng không khí, hấp thụ khí CO2 và tăng lượng oxy, giúp gia chủ cảm thấy dễ chịu, giảm căng thẳng sau nhiều giờ làm việc.

3. Cây sống đời

Sống đời tuy có hoa nhỏ nhưng nở thành từng chùm rực rỡ với nhiều sắc màu như đỏ, hồng, vàng. Tên gọi của cây đã mang ý nghĩa cát tường, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ, vì thế mỗi dịp Tết đến xuân về nhiều gia đình đều chọn đặt trong nhà để cầu may. Sống đời dễ trồng, ít công chăm, cứ có ánh sáng là cây cho hoa. Đặc biệt, ban đêm cây còn thải oxy, được ví như máy lọc không khí tự nhiên”giúp giấc ngủ sâu và ngon hơn.

4. Cây lan quân tử

Lan quân tử mang dáng vẻ quý phái ngay từ cái tên. Lá xanh bóng, hoa cam rực rỡ như những chiếc kèn nhỏ, tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, lan quân tử còn giúp lọc bụi, hấp thụ khói bụi và giữ cho không khí trong nhà luôn trong lành. Cây không ưa nắng gắt, cũng không cần tưới nhiều, chỉ cần chăm chút một chút là mỗi năm lại cho ra hoa đẹp mắt.

5. Cây ngũ gia bì

Ngũ gia bì, thường gọi là cây chân vịt hay cây ngọc bích xanh, với lá xòe thành từng chùm như bàn tay, trông sinh động và giàu sức sống. Cây sinh trưởng nhanh, dễ tạo dáng nên thường được đặt ở phòng khách hay văn phòng. Theo quan niệm phong thủy, ngũ gia bì tượng trưng cho tài lộc bốn phương, mang lại vận khí hanh thông. Đặc biệt, loại cây này có khả năng lọc khói thuốc và hấp thụ formaldehyde rất hiệu quả, đồng thời giúp tăng độ ẩm không khí, thích hợp với môi trường máy lạnh hoặc nơi khô hanh.

Nuôi dưỡng cây xanh trong nhà không chỉ đơn thuần là thú vui, đó còn là cách sống tích cực và tinh tế. Khi chăm sóc những mầm cây mỗi ngày, gia chủ không chỉ tô điểm cho không gian mà còn nhận lại sự trong lành, sức khỏe và một nguồn năng lượng an yên bền vững.