5 kiểu group chat người EQ thấp hoạt động tích cực nhất

Group chat vốn được tạo ra để kết nối bạn bè, đồng nghiệp hay những người có chung một mối quan tâm. Thế nhưng, cách một người xuất hiện và tương tác trong nhóm đôi khi cũng phần nào phản ánh khả năng ứng xử của họ.

Có những người không phải lúc nào cũng nói nhiều, nhưng cứ bước vào một group chat là dễ khiến người khác mệt mỏi vì những kiểu tương tác thiếu tinh tế. Dưới đây là 5 kiểu nhóm mà người có EQ thấp thường đặc biệt "nhiệt tình" tham gia.

Group chat chuyên soi mói và bàn chuyện của người khác

Đây có lẽ là kiểu group chat khiến người có EQ thấp hoạt động năng nổ nhất. Chỉ cần có một câu chuyện mới xuất hiện, một người vừa đăng ảnh, vừa chia tay, vừa được thăng chức hay gặp một chuyện không như ý, cuộc trò chuyện lập tức trở nên sôi nổi.

Họ có thể dành hàng giờ để phân tích một bài đăng, đoán ý nghĩa đằng sau một câu nói hoặc bình luận về lựa chọn của người khác, dù bản thân hoàn toàn không liên quan. Những câu chuyện riêng tư đôi khi cũng trở thành chủ đề giải trí trong nhóm.

Điều đáng nói là người có EQ cao thường hiểu ranh giới giữa quan tâm và xâm phạm đời tư. Họ có thể nghe một câu chuyện, nhưng không nhất thiết phải biến nó thành chủ đề để cả nhóm cùng mổ xẻ. Trong khi đó, người có EQ thấp dễ xem việc biết càng nhiều chuyện của người khác càng thú vị và không nhận ra rằng cách nói chuyện ấy có thể khiến người khác mất thiện cảm.

Ảnh minh hoạ

Group chat chuyên than thở nhưng không muốn nghe lời khuyên

Một kiểu group khác cũng rất dễ thu hút người có EQ thấp là nơi họ có thể liên tục kể về những vấn đề của bản thân. Công việc áp lực, đồng nghiệp khó chịu, chuyện tình cảm không thuận lợi, gia đình xảy ra mâu thuẫn... tất cả đều có thể trở thành nội dung được chia sẻ mỗi ngày.

Việc tìm một nơi để tâm sự hoàn toàn không có gì sai. Vấn đề nằm ở chỗ họ chỉ muốn người khác đồng tình với mình. Khi ai đó đưa ra một góc nhìn khác hoặc góp ý chân thành, họ lập tức phản ứng, cho rằng người kia không hiểu mình hoặc đang bênh vực đối phương.

Người có EQ cao biết rằng chia sẻ và tìm kiếm sự đồng cảm là hai chuyện khác với việc bắt người khác phải xác nhận rằng mình luôn đúng. Họ có thể lắng nghe lời khuyên ngay cả khi chưa chắc đồng ý, đồng thời hiểu rằng người khác không có nghĩa vụ phải đứng về phía mình trong mọi tình huống.

Group chat để khoe thành tích và ngầm so sánh

Người có EQ thấp đôi khi không trực tiếp nói rằng mình giỏi, nhưng lại rất thích tìm cách đưa thành tích của bản thân vào cuộc trò chuyện. Một tấm ảnh check-in, món đồ mới mua, chuyến du lịch, mức thu nhập hay một lời khen từ cấp trên đều có thể trở thành cơ hội để họ thể hiện mình đang "hơn" người khác.

Khi trong nhóm có ai đó chia sẻ thành tích, họ cũng dễ lập tức đưa câu chuyện về bản thân: người khác vừa được thăng chức thì họ kể về công việc của mình, ai đó vừa mua món đồ mới thì họ nhắc đến món đồ đắt tiền hơn mà mình đang sử dụng.

Kiểu tương tác này khiến group chat dần biến thành một cuộc so sánh ngầm. Người có EQ cao thường không cần biến mọi cuộc trò chuyện thành sân khấu để chứng minh giá trị của mình. Họ có thể vui trước thành công của người khác mà không cảm thấy mình cần phải tìm một thành tích khác để "cân bằng".

Group chat chuyên tranh cãi, ai nói gì cũng phải phản bác

Có những người gần như không thể nhìn thấy một ý kiến trái chiều mà không tham gia. Một câu chuyện về phim ảnh, giáo dục, công việc hay những vấn đề đang được quan tâm cũng có thể nhanh chóng biến thành cuộc tranh luận kéo dài hàng chục tin nhắn.

Họ thường muốn là người nói cuối cùng, liên tục đưa ra lập luận mới và rất khó chấp nhận việc người khác có quan điểm khác mình. Thậm chí, những cuộc trò chuyện vốn chỉ mang tính vui vẻ cũng có thể trở nên căng thẳng vì họ quá nghiêm túc trong việc chứng minh ai đúng, ai sai.

Người có EQ cao hiểu rằng một group chat không phải lúc nào cũng là nơi để phân định thắng thua. Có những chuyện chỉ đơn giản là mỗi người có một góc nhìn khác nhau. Biết dừng lại đúng lúc đôi khi còn thể hiện sự trưởng thành hơn việc đưa ra thêm một câu phản bác.

Group chat để gửi những nội dung tiêu cực rồi chờ người khác phản ứng

Một kiểu hoạt động khác thường thấy là liên tục gửi tin tức tiêu cực, video gây tranh cãi, ảnh chụp màn hình những cuộc khẩu chiến hoặc nội dung dễ khiến mọi người phẫn nộ. Mục đích đôi khi không phải để trao đổi thông tin mà chỉ đơn giản là muốn kéo cả nhóm vào cùng một trạng thái cảm xúc.

Sau mỗi lần gửi, họ có thể liên tục tag người khác, hỏi "Mọi người thấy thế nào?", hoặc tiếp tục đẩy cuộc trò chuyện đi xa dù không mang lại thêm thông tin hữu ích.

Người có EQ cao thường ý thức được cảm xúc của cả nhóm. Họ hiểu rằng một cuộc trò chuyện liên tục xoay quanh tiêu cực có thể khiến mọi người mệt mỏi. Vì vậy, họ biết khi nào nên chia sẻ, khi nào nên dừng lại và không biến group chat thành nơi để cả nhóm cùng "xả" những cảm xúc nhất thời.

Ảnh minh hoạ

Không phải cứ nói nhiều trong group chat là EQ thấp, cũng không phải người ít nói luôn có EQ cao. Điều quan trọng nằm ở cách một người tương tác với những người còn lại.

Một người có EQ tốt có thể rất hoạt náo, thường xuyên gửi tin nhắn và tạo không khí cho cả nhóm nhưng vẫn biết lắng nghe, tôn trọng ranh giới và không khiến người khác cảm thấy bị áp lực. Ngược lại, một người chỉ cần vài tin nhắn mỗi ngày nhưng liên tục phán xét, tranh cãi hoặc kéo người khác vào những câu chuyện tiêu cực cũng có thể tạo ra cảm giác rất mệt mỏi.

Sau cùng, group chat không chỉ là nơi để chúng ta nói điều mình muốn nói. Đó còn là nơi cần biết khi nào nên lên tiếng, khi nào nên lắng nghe và khi nào nên dừng lại. Những điều tưởng rất nhỏ ấy lại chính là cách EQ được thể hiện rõ nhất trong giao tiếp hằng ngày.