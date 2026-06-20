Nếu chưa biết thế nào là cuộc sống dâu hào môn "chuẩn sách giáo khoa", hãy để Tăng Thanh Hà chỉ cho bạn

Không phải là túi hiệu, không phải là tiệc tùng ở penthouse hay khoe du thuyền ngày cuối tuần. Cuộc sống dâu hào môn trong mắt Tăng Thanh Hà trông như thế này, một chiếc mũ lưỡi trai hồng, đôi giày thể thao, con đường mòn giữa rừng cây Nhật Bản, và nụ cười quay lại nhìn ống kính. Caption chỉ có một câu: "A beautiful walk on a blooming day."

Cuối tuần này, cô đang ở Nhật, và loạt ảnh vừa đăng lên Instagram cá nhân thu về gần 6.000 lượt thích chỉ sau 5 giờ. Không phải vì cô mặc gì đắt tiền, mà vì nhìn vào khung hình đó, người ta thấy một thứ còn khó đạt hơn cả vật chất sự thảnh thơi thực sự.

Tăng Thanh Hà năm nay 39 tuổi, là vợ của doanh nhân Louis Nguyễn, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, và là mẹ của ba đứa con nhỏ.

Bước sang tuổi 39, cô chia sẻ mình đang học cách yêu chính bản thân, chấp nhận những thay đổi về ngoại hình bằng lòng biết ơn, và cảm thấy hạnh phúc vì đang ở giai đoạn đẹp của cuộc đời. Không phải câu nói của người đang cố thuyết phục bản thân, mà là của người đã thực sự tìm ra cách sống với chính mình.

Chuyến đi Nhật lần này diễn ra không lâu sau khi cô hoàn thành ghi hình Hoàng Hậu Cuối Cùng , dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của cô sau hơn một thập kỷ. Bộ phim về Nam Phương Hoàng hậu bấm máy tại Huế từ tháng 3/2026, và đến cuối tháng 4 đã đóng máy. Xong việc, cô đi. Không họp báo, không sự kiện, không ở lại để tận dụng momentum truyền thông. Chỉ là đặt vé, xách túi, và đi bộ giữa rừng cây xanh mướt.

Thay vì chia sẻ những khoảnh khắc lung linh hay khoe cuộc sống đủ đầy, Tăng Thanh Hà chỉ chọn đăng tải những lát cắt đời thường, góc bếp nhỏ, giàn cây xanh hay khoảnh khắc lấp ló của các nhóc tỳ. Suốt hơn một thập kỷ kể từ khi kết hôn và rút lui khỏi showbiz, cô xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội theo đúng nguyên tắc đó ít nhưng có chọn lọc, không ồn ào nhưng lần nào xuất hiện cũng khiến người ta dừng lại nhìn.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân, cô tâm sự: "Tôi đã biết người đặc biệt này được 15 năm và sau 12 năm kết hôn, chúng tôi vẫn trò chuyện ngày đêm mỗi khi ở bên nhau. Chúng tôi vẫn không hết chuyện để nói, và còn nhiều dự định tương lai để mơ mộng".

Không một chi tiết nào về biệt thự hay xe sang, nhưng đọc câu đó lại thấy giàu hơn bất kỳ bức ảnh flex nào.

Đó có lẽ mới là định nghĩa dâu hào môn đáng học nhất không phải người có nhiều nhất, mà là người biết tận hưởng những gì mình có, từ cuộc hôn nhân bền vững, ba đứa con được bảo vệ kỹ khỏi ánh mắt công chúng, cho đến một buổi sáng đi bộ một mình giữa rừng cây Nhật Bản và thấy điều đó là đủ.