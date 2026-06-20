Tình trạng xuống cấp của “anh sếp showbiz” sau khi yêu nàng thơ kém tuổi, còn đâu hình tượng được hàng triệu cô gái mê mẩn?

Chiều 19/6, tờ Osen đưa tin, “anh sếp showbiz” kiêm tài tử đình đám Eric (nhóm Shinhwa) vừa tới dùng bữa tại 1 nhà hàng Trung Quốc. Tại đây, nam diễn viên kiêm ca sĩ ghi điểm lớn với thái độ thân thiện khi nhiệt tình nhận lời chụp ảnh với chủ quán.

Thế nhưng, không phải thái độ thân thiện mà chính ngoại hình của Eric ở thời điểm hiện tại mới là điều khiến anh lọt hot search ầm ầm trong chiều 19/6. Trước ống kính, thành viên Shinhwa khiến công chúng phải “ngã ngửa” trước diện mạo xuống cấp đến mức khó tin. Không còn vẻ ngoài sắc sảo, góc cạnh và khí chất lãng tử từng khiến hàng triệu khán giả mê mẩn ngày nào, Eric giờ đây gây choáng váng khi lộ diện với khuôn mặt khác lạ cùng vóc dáng phát tướng rõ rệt. Gương mặt anh bỗng trở nên tròn trịa, đầy đặn hơn hẳn trước đây, làm mất đi hoàn toàn đường xương hàm sắc lẹm trứ danh ngày nào. Nam ca sĩ giờ đây mang dáng vẻ 1 ông chú trung niên và chẳng còn chút ánh hào quang nào của 1 nghệ sĩ nổi tiếng. Chưa dừng lại đó, thần sắc mệt mỏi cùng làn da kém đàn hồi hằn rõ dấu vết tuổi tác càng khiến tổng thể ngoại hình của Eric thêm phần khó nhận ra, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của anh.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả không tin vào mắt mình khi xem xong hình ảnh mới nhất của Eric, đồng thời ngạc nhiên tột độ trước việc nam tài tử bỗng trở nên lão hóa, xuống sắc với tốc độ chóng mặt sau khi cưới nàng thơ Na Hye Mi (phim Gia Đình Là Số 1).

Eric gây ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo xuống sắc, phát tướng tới mức không nhận ra nổi. Hình ảnh ngày ấy (ảnh phải) và bây giờ của anh đúng là “1 trời 1 vực”. Ảnh: Naver

Khán giả vội lục lại loạt hình cũ thời hoàng kim nhan sắc của Eric ra ngắm nghía, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối. Ảnh: Nate

Trước đó, Eric cũng từng gây xôn xao khi xuất hiện với diện mạo xuống cấp đến khó tin. Khi ấy, anh thậm chí còn dính phải tin đồn mắc bạo bệnh, và nghi vấn này xuất phát từ diện mạo khó nhận ra của nam ngôi sao.

Vào thời điểm đó, nam ca sĩ đình đám xuất hiện với gương mặt khác lạ, trông dừ hơn hẳn so lúc trước. Trước ống kính, Eric còn lộ ra đôi mắt thâm quầng và làn da không còn hồng hào như những hình ảnh trong quá khứ. Từ đây, thành viên Shinhwa bất ngờ vướng tin đồn thay đổi diện mạo vì bạo bệnh. Ngoài ra, việc Eric không nhận phim mới suốt nhiều năm qua cũng khiến netizen đặt ra nghi vấn nam tài tử đang tạm dừng hoạt động để tập trung chữa bệnh.

Ngay sau đó, 1 người quen đã thay mặt Eric đứng ra phản bác lại tin đồn liên quan tới sức khỏe của nam ca sĩ: “Gần đây tôi có gặp gỡ Eric. Không hề có chuyện anh ấy sa sút sức khỏe vì bệnh tật”. Ngoài ra, nguồn tin thân cận cũng hé lộ nguyên nhân khiến thành viên Shinhwa vắng bóng khỏi showbiz trong nhiều năm: “Anh ấy đang muốn dành thời gian tập trung chăm lo cho gia đình. Tôi nghe nói Eric chưa có kế hoạch quay lại với các hoạt động nghệ thuật”.

Ngoại hình xuống cấp của Eric vào thời điểm đó khiến anh dính tin đồn mắc bạo bệnh, phải tạm dừng mọi hoạt động ở showbiz để đi chữa trị. Ảnh: Naver

Eric sinh năm 1979, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 19 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa. 6 năm sau đó, anh lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng gặt hái được những thành công vang dội. Sau hơn 15 năm miệt mài đóng phim, Eric đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với loạt vai diễn ấn tượng ở các tác phẩm truyền hình ăn khách như Nhân Viên Siêu Hạng, Chim Lửa, Lại Là Oh Hae Young… Bên cạnh đó, nam ngôi sao còn được biết đến là CEO của Shinhwa Company - công ty phụ trách các hoạt động cho nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa.

Vào năm 2017, Eric kết hôn với nàng thơ xinh đẹp Na Hye Mi kém 12 tuổi trong sự chúc mừng của người hâm mộ. Sau đó, cặp đôi hạnh phúc chào đón 2 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu lần lượt vào các năm 2023 và 2025.

Eric từng có sự nghiệp lừng lẫy ở showbiz Hàn nhưng đáng tiếc, trong những năm qua, anh đã quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tổ ấm của mình.

Eric từng gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ ở cả 2 lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Ảnh: Naver