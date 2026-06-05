Tăng Thanh Hà đã làm gì với gương mặt mà phải dụi mắt mãi mới nhận ra?

Từ lâu, Tăng Thanh Hà vẫn được xem là một trong những "ngọc nữ" hiếm hoi của Vbiz giữ được hình ảnh gần như không thay đổi suốt nhiều năm. Chính vì thế, mỗi lần xuất hiện với một diện mạo khác lạ, bà xã Louis Nguyễn đều nhanh chóng khiến mạng xã hội bàn tán.

Mới đây, Tăng Thanh Hà đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân và lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc được cắt tỉa khác thường cùng phần mái thưa trẻ trung. Kết hợp với layout makeup sắc nét hơn thường lệ, gương mặt của Tăng Thanh Hà trở nên cá tính và có phần lạ lẫm đến mức nhiều người phải dụi mắt nhìn lại.

Tăng Thanh Hà xuất hiện với diện mạo lạ mắt

Khác với hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng quen thuộc, lần xuất hiện này mang đến một Tăng Thanh Hà hoàn toàn mới. Nhiều người nhận xét nếu chỉ lướt qua, họ khó có thể nhận ra đây là ngọc nữ màn ảnh Vbiz. Ngay cả chính chủ cũng bất ngờ với màn "lột xác" này. Chia sẻ cùng loạt ảnh, Tăng Thanh Hà hài hước viết: "Đứng trước gương không biết nhỏ này là ai".

Dưới phần bình luận, không ít bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước diện mạo mới của nữ diễn viên. Nhiều người dành lời khen cho kiểu tóc và phong cách trang điểm lần này vì giúp Tăng Thanh Hà trông trẻ trung, hiện đại và có phần nổi loạn hơn so với hình ảnh quen thuộc.

Một số netizen còn cho rằng đây là một trong những lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà thử nghiệm phong cách khác biệt đến vậy sau nhiều năm. Thậm chí, nhiều bình luận còn khuyến khích cô duy trì kiểu tóc này bởi vừa tôn đường nét gương mặt vừa mang đến cảm giác mới mẻ.

Nhiều người dành lời khen có cánh trước vẻ ngoài khác lạ của Tăng Thanh Hà

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà nhận nhiều chú ý giữa loạt thông tin cô sắp trở lại màn ảnh với dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng . Từ việc "makeup artist" xuất hiện ở buổi cúng khai máy tại Huế cho đến những động tĩnh đáng ngờ từ Tăng Thanh Hà khiến cư dân mạng không thôi bàn tán. Chưa hết, nhiều nguồn tin còn đồn đoán cô sẽ đóng cặp cùng Ma Ran Đô trong bộ phim này.

Cách đây không lâu, Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ hình ảnh check-in tại một địa điểm có view đồi núi, phía xa là hồ nước rộng, mang tông màu trầm đặc trưng. Góc chụp từ phía sau cùng khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng khiến bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" là trước đó, Ma Ran Đô cũng đăng tải hình ảnh tại một địa điểm có khung cảnh gần như tương đồng: đồi thông, hồ nước phía xa, bố cục và góc máy khá giống nhau. Sự trùng hợp này ngay lập tức thêm nghi vấn cả hai cùng quay phim ở địa điểm trên.

Hint đáng ngờ làm nghi vấn Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô đóng cặp trong Hoàng Hậu Cuối Cùng

Tối 8/5, ekip phim Hoàng Hậu Cuối Cùng tổ chức tiệc đóng máy nội bộ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và thành viên đoàn phim. Trong số những cái tên bị cư dân mạng réo gọi nhiều nhất có Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô. Không nằm ngoài dự đoán, Ma Ran Đô có mặt tại bữa tiệc đóng máy. Nam diễn viên được nhiều khán giả chờ sẵn bên ngoài để tặng bánh và giao lưu. Anh thoải mái xuất hiện để nhận bánh, trò chuyện ngắn với người hâm mộ sau đó quay vào trong.

Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà. Theo ghi nhận, nữ diễn viên cũng có mặt trong buổi tiệc cùng ekip. Tuy nhiên, "ngọc nữ" không lộ diện thoải mái như Ma Ran Đô hay Thân Thuý Hà. Xe ô tô của cô dựng sẵn ngay trong khuôn viên diễn ra bữa tiệc. Sau khi kết thúc tiệc, xe của Tăng Thanh Hà âm thầm di chuyển đến nhà hàng của cô.

Theo quan sát, dù quãng đường từ xe vào nhà hàng khá ngắn, Tăng Thanh Hà vẫn được nhân viên che ô đen kín mít khi bước xuống xe, gần như không để lộ bất kỳ hình ảnh rõ mặt nào trước ống kính bên ngoài.

Ma Ran Đô thoải mái lộ diện, Tăng Thanh Hà kín bưng tại tiệc đóng máy Hoàng Hậu Cuối Cùng

Ảnh: IGNV