Bạn có thể nghe chồng nói “Anh làm tất cả vì gia đình” nhiều đến mức thành quen tai. Nhưng nếu nhìn kỹ, câu đó vừa là tình thương, vừa là một lời thú nhận: anh đang gánh. Và gánh lâu, ai cũng mỏi.

Báo cáo State of the World’s Men 2026 của Equimundo nói thẳng điều mà nhiều gia đình chỉ dám nói nhỏ: “gia đình” vừa là nơi đàn ông tìm ý nghĩa, vừa là nơi đàn ông chịu áp lực nặng nhất. Báo cáo ghi nhận một con số rất “đánh thức”: hơn 80% các ông bố nói rằng làm bố là công việc quan trọng nhất thế giới, và các ông bố có khả năng báo cáo cảm giác sống có mục đích cao gấp đôi so với đàn ông không có con. Nói cách khác: với đàn ông, làm cha không phải chuyện phụ. Nó là nguồn động lực sống.

Nghe vậy có thể thấy ấm lòng. Nhưng ở mặt khác, chính vì làm cha quan trọng như vậy, nên khi đàn ông cảm thấy mình “không làm tròn”, họ dễ rơi vào một trạng thái rất nguy hiểm: im lặng, tự trách, và lao vào gồng thêm.

Đàn ông được dạy rằng tình yêu là cung cấp. Cung cấp tiền, cung cấp an toàn, cung cấp sự ổn định. Còn phần cảm xúc như lắng nghe, nói lời thương, xin lỗi, thừa nhận yếu đuối thường bị xem là “không cần thiết” hoặc “sến”. Vấn đề là: con cái (đặc biệt là con gái) không đo tình yêu bằng số giờ tăng ca. Con đo bằng sự hiện diện: bố có nghe con nói không? bố có nhìn thấy con buồn không? bố có đứng về phía con khi con sợ không?

Ở rất nhiều gia đình, đàn ông làm rất giỏi phần “làm” nhưng kém phần “có mặt”. Và chính sự lệch đó làm phụ nữ mệt. Người vợ vừa thấy chồng gánh nhiều, vừa thấy mình cô đơn. Mình không thiếu người sống chung nhà. Mình thiếu một đồng đội.

Equimundo mô tả áp lực của chuẩn mực giới như một cái kẹp: xã hội ngày càng yêu cầu đàn ông là “người cha hiện diện”, nhưng đồng thời vẫn thưởng cho họ khi họ là “người đàn ông làm được, chịu được, không than”. Đây là chỗ sức khỏe tinh thần của đàn ông dễ nứt nhất: họ bị kẹt giữa hai thông điệp trái chiều.

Thế nên, nếu bạn là phụ nữ muốn chăm sức khỏe bạn đời, câu hỏi không phải “làm sao để anh ấy đỡ mệt”, mà là “làm sao để anh ấy có thể nói ‘anh mệt’ mà không thấy mình kém”. Khi đàn ông có thể nói mệt, họ ít phải xả mệt bằng cáu gắt. Khi đàn ông có thể xin giúp, họ bớt dùng im lặng như tường. Và khi đàn ông cảm thấy được hiểu, họ dễ bước vào vai người cha “có mặt” hơn, thay vì chỉ là trụ cột.

Một gợi ý thực tế: hãy đổi cách mở lời. Đàn ông phản ứng rất mạnh với cảm giác bị đánh giá. “Anh vô tâm” thường khiến họ thủ thế. Nhưng “Em thấy dạo này anh căng hơn, em lo cho anh” có thể mở một cánh cửa. Cũng hãy biến chăm sức khỏe thành việc đôi: “Mình đi khám tổng quát cùng nhau”, “Mình đi bộ 20 phút sau ăn tối”. Khi nó là việc đôi, đàn ông ít thấy bị kiểm tra hơn.

Và quan trọng nhất: thiết kế lại vai trò trong nhà. Một người đàn ông khó “có mặt” nếu anh ta chỉ có một vai: kiếm tiền. Gia đình bền hơn khi vai trò của bố không chỉ là cung cấp, mà còn là chăm sóc. Và chăm sóc không phải “phụ”. Chăm sóc là năng lực.

Bạn sẽ thấy điều này rất rõ ở một nghịch lý: nhiều đàn ông chỉ thật sự “chuyển hệ” sau khi họ có thời gian chăm con đủ lâu (nghỉ cho bố, ở nhà với con…). Không phải vì họ trước đó không thương, mà vì họ chưa có điều kiện thực hành tình thương theo cách con cần. Chính sách nghỉ phép cho bố vì vậy cũng là một chủ đề không nên xem nhẹ. OECD có hẳn báo cáo về nghỉ phép cho bố, cho thấy đa số nước có, nhưng thời lượng thường ngắn và việc chia đều giữa bố–mẹ vẫn là bài toán lớn.

Nếu phải chốt bài bằng một câu, mình muốn nói thế này: sức khỏe đàn ông không chỉ nằm ở chỉ số. Nó nằm ở việc anh ấy có một ngôi nhà nơi anh ấy được phép là con người, không chỉ là trụ cột.