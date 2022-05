Netizen Việt khen hết lời Doctor Strange 2: Cực phẩm kinh dị nhất Marvel nhưng vẫn lấn cấn vì kịch bản đơn điệu

Ngày 4/5, bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã phát hành rộng rãi ở các cụm rạp trên toàn quốc. "Phim hay nhất phase 4", "phê", "đáng sợ", "kinh dị" thậm chí là "máu me ghê rợn" là những từ mà cư dân mạng Việt dùng để mô tả Doctor Strange phần 2. Bộ phim được đánh giá là làm hài lòng cả fan nguyên tác lẫn khán giả đại chúng.

Bom tấn đáng xem nhất thời điểm hiện tại

Tuy nhiên, cũng như nhiều phim bom tấn khác, Doctor Strange chưa thật sự trọn vẹn về cách giải quyết tình huống và có một số lỗ hổng trong kịch bản. Những nhân vật mới xuất hiện gây tranh luận trái chiều. Khó có thể chấm điểm 10/10 nhưng bét nhất cũng được 8,9 nha.

Cảm giác cả rạp đứng dậy vỗ tay thì chỉ đi công chiếu mới thấy phê tới nóc

Khán giả nhận định Doctor Strange hay hơn cả No Way Home, các nhân vật chính diễn rất đỉnh

Phim kinh dị nhất của Marvel nha, nhưng cách giải quyết hơi đơn điệu

Toàn thấy ĐÁNG SỢ với BẤT NGỜ thế này thì phải ra rạp rồi

Hành động nhiều hơn cả Endgame ư?

Lại một bài review khen đánh đấm đã phết, nhưng phần ending thì 50/50 nha

Fan tinh mắt nhận ra những điểm trùng hợp giữa Doctor Strange với Ma Cây và Spider Man 2

Phần giải quyết tình huống bị chê theo lối mòn và nhân vật mới có năng lực quá lớn

Doctor Strange in the Multiverse of Madness hiện đang công chiếu tại các rạp.

