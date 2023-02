Netizen rần rần với thông tin 'Địa ngục độc thân' sẽ có mùa 3

Trong các show truyền hình trên Netflix, Địa ngục độc thân (Single's inferno) là một trong những cái tên được khán giả yêu thích nhất. Dù mùa 2 mới khép lại không lâu, thế nhưng Netflix đã sớm mang đến tin vui cho các fan với việc thông báo sẽ sản xuất tiếp mùa 3.

Được biết, show hẹn hò này sẽ có những sự thay đổi lớn về quy định cũng như địa điểm ghi hình. Trước thông tin nói trên, nhiều netizen đang cảm thấy rất phấn khích. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Mùa 2 xem thích lắm , mỗi tội chờ hơi lâu nên nếu được thì 1 tuần ra 7 tập luôn đi nhé Netflix ơi. - Hóng quá. Xem mùa 2 mình thấy hay và chân thật lắm. - Thích cả 2 mùa đầu nên rất mong chờ mùa 3. - Huhu, OTP mùa 2 đã không thành rồi thì mùa 3 phải thành nhá. - Quá đã. Mùa 2 các thí sinh có profile đỉnh lắm. Mong mùa 3 cũng "cuốn" như mùa 2. Nguồn: K Love

Single's inferno mùa 3 sẽ có những sự đổi mới trong quy định và địa điểm ghi hình - nguồn: Netflix

Nói thêm về Địa ngục độc thân, đây là một show hẹn hò giúp những người đang cô đơn tìm kiếm một nửa của mình. Trong khoảng thời gian mùa 1 diễn ra, Song Ji A là cái tên đặc biệt được yêu thích. Tuy nhiên sau đó, mỹ nhân này lại vướng vào một loạt lùm xùm và phải lên tiếng xin lỗi.

Còn ở mùa 2, Lee So E cùng với Lee Nadine là những cái tên được khán giả Việt quan tâm. Cho những ai chưa biết, Lee Nadine là một cô nàng cực kỳ tài giỏi. Cô là sinh viên của khoa Khoa học Thần kinh tại trường Y thuộc đại học Havard.

Địa ngục độc thân mùa 2 quy tụ những cái tên với profile cực đỉnh và khán giả mong mùa 3 cũng sẽ như vậy - nguồn: Instagram diễn viên

Chưa hết, Lee Nadine còn là một chuyên viên y tế khẩn cấp làm việc tại Harvard CrimsonEMS và giữ chức Giám đốc điều hành quan hệ nội bộ của Synapse National, tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích đem đến sự hỗ trợ cho những người bị chấn thương não.

Về phần Lee So E, cô là một diễn viên trẻ của màn ảnh Hàn ngữ. Cô đã có những vai nhỏ trong các bộ phim Hoa tuyết điểm (Snowdrop), Những người ứng cứu đầu tiên (The first responders) và Vinh quang trong thù hận (The glory).