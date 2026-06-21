Netizen phát sốt với "size gap" của vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin: Vợ nhỏ bé như búp bê bên bờ vai thái bình dương của chồng

Ngày 21/6, Son Ye Jin tiếp tục cập nhật loạt ảnh du lịch trên trang Instagram cá nhân với caption "The 4th day of the trip", thu hút hơn 228.000 lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải.

Điểm nhấn của bộ ảnh lần này là những tấm chụp cùng Hyun Bin dưới nền hoàng hôn rực rỡ, dù anh vẫn giữ thói quen che mặt bằng sticker sư tử quen thuộc. Nhìn vào khung hình, điều đầu tiên đập vào mắt không phải là cảnh biển hay ánh tà dương mà là sự chênh lệch chiều cao và vóc dáng rõ rệt giữa hai người.

Hyun Bin cao lớn, vai rộng, mặc áo tank top đen để lộ cánh tay săn chắc, trong khi Son Ye Jin đứng bên cạnh với chiều cao khiêm tốn, mặc áo thun kẻ sọc casual, trông nhỏ nhắn đến mức cô gần như chỉ đến ngang vai chồng. Cái "size gap" đó, kết hợp với nụ cười không che được của cô khi đang ôm lấy chồng, tạo ra một khung hình đẹp theo kiểu rất thật, không cần dàn dựng.

Netizen lập tức đổ xô vào bình luận, không chỉ khen cảnh hoàng hôn mà còn trầm trồ về vóc dáng của cả hai. Hyun Bin ở tuổi 42 vẫn giữ được thân hình cực kỳ chuẩn, cánh tay và vai rõ ràng là người vẫn tập luyện đều đặn dù đã lui về cuộc sống gia đình yên tĩnh hơn. Còn Son Ye Jin 44 tuổi trông nhỏ bé và trẻ trung đến mức khó tin đây là một người mẹ đã có con 3 tuổi. Nhiều fan để lại bình luận đại ý rằng nhìn hai người đứng cạnh nhau, không ai nghĩ đây là một cặp vợ chồng đã kết hôn được bốn năm mà cứ như đang ở giữa thời kỳ hẹn hò ngọt ngào nhất.

Thực ra đây không phải lần đầu "size gap" của cặp đôi này khiến mạng xã hội dậy sóng. Từ hồi còn đóng chung trong "Crash Landing on You", sự chênh lệch chiều cao giữa Hyun Bin 1m85 và Son Ye Jin 1m61 đã là một trong những điểm khiến fan mê mẩn. Đến tận bây giờ, sau hôn nhân và con cái, khung hình đó vẫn không thay đổi, thậm chí còn có thêm chiều sâu của một tình cảm đã được kiểm chứng qua thời gian.





Cặp đôi kết hôn tháng 3/2022 sau hai năm hẹn hò và chào đón con trai Kim Woo-jin vào tháng 11 cùng năm. Họ vốn hiếm khi chia sẻ hình ảnh đôi lứa công khai, nên loạt cập nhật liên tục từ chuyến đi lần này được fan xem như một món quà bất ngờ cuối tuần