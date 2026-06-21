Trang Pháp vào thẳng chung kết Đạp gió ở Trung Quốc

Trang Pháp giới thiệu đặc sản Việt Nam

Vòng công diễn thứ hai của chương trình Đạp gió 2026 ghi nhận màn thể hiện nổi bật của Trang Pháp khi nữ ca sĩ không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu mà còn thể hiện vai trò đội trưởng trong việc dẫn dắt đồng đội.

Đội của đại diện Việt Nam giành chiến thắng với số điểm cao nhất trong công diễn 5, ngày thi thứ hai.

Trang Pháp tiếp tục gây ấn tượng ở Đạp gió.

Đội hình mang tên An Tranh Tường Trang gồm Trang Pháp, An Kỳ, Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường. Trong khi An Kỳ là ca sĩ chuyên nghiệp, Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường đều xuất thân từ lĩnh vực diễn xuất và chưa có nhiều kinh nghiệm về ca hát, vũ đạo.

Đáng chú ý, Tiêu Tường từng là đối thủ của Trang Pháp ở công diễn trước, nhưng khi trở thành đồng đội, Tiêu Tường vẫn tích cực hỗ trợ đại diện Việt Nam trong việc giao tiếp và kết nối với các thành viên.

Là đội trưởng nắm quyền lựa chọn đối thủ, Trang Pháp quyết định đối đầu đội của Đạm Đạm, một trong những đội được đánh giá cao về khả năng trình diễn. Theo nữ ca sĩ, việc lựa chọn đội có thế mạnh tương đồng nhằm tạo nên màn đối đầu cân sức và hấp dẫn hơn cho khán giả.

Tại vòng thi này, luật chơi cũng được nâng độ khó khi các đội thắng ở phần đối kháng vẫn phải bước vào vòng đối đầu cá nhân 1:1 để xác định đội được an toàn. Điều này buộc các đội phải xây dựng chiến lược kỹ lưỡng và chuẩn bị tiết mục đủ sức cạnh tranh ở cả hai vòng thi.

Trang Pháp tận dụng lợi thế vũ đạo.

Ở phần mở đầu chương trình, các thí sinh giới thiệu đặc sản quê hương. Trong khi nhiều nghệ sĩ mang đến sản vật địa phương, Trang Pháp lựa chọn kẹo lạc để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Nữ ca sĩ giới thiệu món quà bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung, đồng thời gửi lời mời khán giả đến thăm Việt Nam.

Trong phần thi chính, đội của Trang Pháp trình diễn ca khúc Ego holic của Thái Y Lâm. Tiết mục gây chú ý với phần x-part do chính Trang Pháp sáng tác. Không chỉ nữ ca sĩ, các thành viên khác cũng tham gia viết phần rap riêng, tạo dấu ấn cá nhân trong tổng thể màn trình diễn.

Đây được xem là tiết mục đầu tiên của Đạp Gió 2026 có X-part. Một trong những câu rap của Trang Pháp với nội dung “tôi sớm đã là quán quân” cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Khoảnh khắc các thành viên đồng thanh cổ vũ trở thành điểm nhấn cảm xúc của tiết mục, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các thành viên và thông điệp giao lưu văn hóa.

Trong tập mới của Đạp gió, nhiều du học sinh Việt Nam ở Trung Quốc tới trường quay để thăm Trang Pháp. Khi gặp lại đồng hương, Trang Pháp vô cùng vui mừng và nói rằng: "Cuối cùng cũng được nói tiếng Việt".

Trang Pháp cùng nhóm du học sinh giới thiệu món bánh trôi và chia sẻ về ngày Tết Đoan ngọ.

Bùng nổ mạng xã hội

Bên cạnh phần trình diễn, Trang Pháp tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ khả năng hát tiếng Trung ngày càng tiến bộ, kết hợp cùng phần rap tiếng Việt tự tin.

Sau khi chương trình phát sóng, tiết mục nhanh chóng xuất hiện trong nhóm chủ đề được quan tâm trên Weibo. Kết quả, đội của Trang Pháp giành 884 điểm, vượt qua đối thủ và trở thành đội có số điểm cao nhất trong đêm đầu tiên của công diễn.

Đồng đội An Kỳ cũng chiến thắng ở vòng PK cá nhân, giúp đội hoàn tất chiến thắng trọn vẹn.

Đại diện Việt Nam có suất ở chung kết Đạp gió diễn ra cuối tháng 6.

Trên mạng xã hội Weibo, Trang Pháp đồng thời xuất hiện ở hai vị trí trong top 50 bảng xếp hạng tìm kiếm của lĩnh vực giải trí. Chủ đề liên quan đến tiết mục kết hợp giữa Trang Pháp và An Kỳ tăng chỉ số nhiệt gần gấp đôi chỉ sau 15 phút.

Ở vai trò đội trưởng, Trang Pháp cũng được ban giám khảo đánh giá cao nhờ khả năng tổ chức, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm tới tập thể. Những yếu tố này được thể hiện xuyên suốt quá trình luyện tập cũng như trên sân khấu công diễn.