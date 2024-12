Tối ngày 28/12, tập 11 Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã chính thức lên sóng, khép lại Công diễn 4 vô cùng khắc nghiệt. Trước thềm Công diễn 5 và Chung kết sắp tới, các Chị Đẹp buộc phải dấn thân vào hành trình khốc khốc liệt, đòi hỏi sự đột phá và sáng tạo cho tấm vé thành đoàn chung cuộc. Do vậy, những nhân tố yếu thế dần dần lộ diện trong lúc loạt ứng cử viên sáng giá vẫn tiếp tục chinh phục khán giả nhờ tài nghệ nổi trội.

Tuy nhiên, trong 1 gameshow tuyển tú phụ thuộc chính vào độ chịu chơi và quy mô của cộng đồng người hâm mộ, 1 vài Chị Đẹp không nói chuyện bằng năng lực. Như đã biết, kết quả của Công diễn 4 đã đưa cả 2 team Vận May và Lướt Sóng vào tình thế nguy hiểm do tổng điểm trình diễn thấp hơn điểm chuẩn. 4 Chị Đẹp với điểm hoa sóng thấp nhất sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây.

Team Vận May

Và team Lướt Sóng đều rơi vào vòng nguy hiểm

Không nằm ngoài dự đoán, Hậu Hoàng, Châu Tuyết Vân, Vũ Ngọc Anh và Maitinhvi - lần lượt với số điểm 210, 100, 80, 60 - chính thức ra về. Bùi Lan Hương vươn lên đầy ngoạn mục với lượt bình chọn 700 điểm, thuộc top cao của dàn Chị Đẹp lần này. “Tiên tóc” nức nở khóc, mong muốn nhường suất cho 1 trong 3 thành viên cùng team. Tuy nhiên, lời nói này không được BTC chấp thuận vì luật chơi đã được đề ra từ đầu và các Chị Đẹp đã “đâm lao phải theo lao”. Điều gây tiếc nuối chính là lượng vote thấp kỷ lục dành cho 4 Chị Đẹp, khiến netizen sốc vô cùng.

Maitinhvi dừng cuộc chơi cũng là lúc Chị Đẹp Đạp Gió 2024 mất đi 1 main dancer cốt cán

Nếu Maitinhvi gây tiếc nuối khi Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã đánh mất 1 main dancer với lợi thế nền tảng Hip-hop và Locking thì Vũ Ngọc Anh cũng không kém cạnh khi cô được dự đoán sẽ vào thẳng chung kết. “Thiếu muối” là vậy nhưng cuộc phiêu lưu truyền cảm hứng của “bà xã Cường SEVEN” đã ghi điểm trong mắt khán giả đại chúng. Cô luôn nỗ lực hết mình để đem đến một sân khấu chỉn chu và trọn vẹn nhất. Và không thể quên được pha “mở phong ấn” của Tóc Tiên với Chân Ái, nơi Vũ Ngọc Anh chạm đỉnh bứt phá, tỏa sáng hơn bao giờ hết xuyên suốt sự nghiệp cầm mic của mình.

Vũ Ngọc Anh gây tiếc nuối vì cô đã thực sự bứt phá khỏi vùng an toàn của mình

Châu Tuyết Vân cũng là 1 nhân tố mới lạ của chương trình. Xuất phát điểm là 1 vận động viên, Châu Tuyết Vân gặp nhiều bất lợi khi lần đầu thử sức tại 1 sân chơi đòi hỏi khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn nghệ thuật. Qua từng công diễn, Châu Tuyết Vân đã chứng tỏ bản thân là 1 chiến binh thực thụ, “lăn xả” hết mình. Chỉ có điều do không hoạt động showbiz nên lượng fan cứng của cô gần như là không có. Châu Tuyết Vân đã làm hết sức mình và không còn gì để nuối tiếc.

Châu Tuyết Vân là 1 trong những Chị Đẹp nỗ lực và truyền cảm hứng nhất show năm nay

Hậu Hoàng - vốn là 1 YouTuber và Tiktoker nổi tiếng, độ nhận diện trong lớp trẻ không thua kém ai nhưng cả 4 Công diễn đều nhận về điểm hoa sóng thuộc top nguy hiểm. Điều này dấy lên 1 câu hỏi: “Liệu có thế lực nào ‘nhúng tay’ vào kịch bản Chị Đẹp Đạp Gió 2024?”. Giả thuyết này càng thêm phần giá trị khi những gương mặt như Misthy, Ngọc Thanh Tâm và Phạm Quỳnh Anh vẫn bám trụ đến Công diễn 5



Hậu Hoàng danh tiếng ổn định nhưng luôn nằm trong top cuối

Misthy chưa tạo được dấu riêng xuyên suốt cả mùa giải. Khán giả chỉ nhớ đến cô nhờ khả năng “ngoại giao” top đầu và các khoảnh khắc “chemistry” ăn ý với các Chị Đẹp khác. Nhiều người tin rằng, Misthy sẽ tiến thẳng vào chung kết, thậm chí chắc suất thành đoàn nhờ lượng fan đông đảo. Không phải tự nhiên cô sở hữu điểm hoa sóng cao nhất nhì gameshow. Misthy đóng vai trò là “quân bài” truyền thông, góp phần duy trì độ thảo luận và tương tác cho Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

MisThy có lượng fan hậu thuẫn đông hùng hậu, song, chưa phô diễn được điểm mạnh nào

1 trong những Chị Đẹp mờ nhạt nhất phải gọi tên Ngọc Thanh Tâm. Qua 11 tập, ái nữ thủy sản chưa thể hiện được điểm mạnh nào, mãi giậm chân tại chỗ khiến netizen ngán ngẩm. Tuy nhiên, cô nàng lại may mắn được “gánh còng lưng” khi liên tục góp mặt vào các đội hình mạnh, thế nên dù điểm hoa sóng ra sao thì Ngọc Thanh Tâm vẫn được vào vòng trong.

Ngọc Thanh Tâm bị chê nhạt, dấu ấn qua 11 tập đều khó nhớ

Phạm Quỳnh Anh cũng bị cho là.. nhạt không kém. Nữ ca sĩ “thơm lây” từ các team mạnh nên hiện giờ, cô vẫn trong diện an toàn. Cô bị chỉ trích vì kỹ năng hát nhảy lẫn trình diễn chưa tới, còn quá an toàn so với thâm niên gần 20 năm trong nghề, nhưng lại hay “kể khổ” chuyện đời tư. Việc Phạm Quỳnh Anh chưa ra về vẫn là 1 điều khiến netizen khó hiểu. Tuy nhiên có thể thấy, tuổi nghề cùng với chặng đường sự nghiệp nhiều hit của Phạm Quỳnh Anh sẽ giúp nữ ca sĩ khó mà ra về sớm tại Chị Đẹp năm nay.

Phạm Quỳnh Anh chưa thể hiện được kỹ năng của 1 nữ ca sĩ có gần 20 năm kinh nghiệp trong nghề

Người hâm mộ chương trình không khỏi ngao ngán, chán chường khi loạt Chị Đẹp tiềm năng lần lượt nối đuôi nhau ra về. Do vậy, không ít người cho rằng BTC đã “xào nấu” ít nhiều kết quả thực sự. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng vì format Chị Đẹp Đạp Gió 2024 phụ thuộc vào lượng vote nên dù nghệ sĩ có tài năng đến đâu nhưng lượng fan yếu thì cũng khó tránh khỏi tình cảnh ra về. Do vậy, khán giả nên hoan hỉ và tận hưởng gameshow 1 cách vui vẻ.