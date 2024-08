Vừa qua, Hà Anh Tuấn tham gia trong 1 đêm nhạc hoành tráng tại TP.HCM. Tuy nhiên ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu không bao lâu, khán giả tại đêm nhạc nhận thấy nam ca sĩ bắt đầu lạc giọng và đứng không vững. Sau khi kết thúc ca khúc "Hoàng hôn tháng 8", Hà Anh Tuấn xin lỗi khán giả và ngồi bệt trên sân khấu để nghỉ mệt. Anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, mồ hôi đổ rất nhiều, BTC đã nhanh chóng có mặt trên sân khấu để chăm sóc cho Hà Anh Tuấn.

Hà Anh Tuấn không thể đứng vững sau khi trình bày ca khúc "Hoàng hôn tháng 8"

Sau vài phút, Hà Anh Tuấn đứng dậy và cố gắng giới thiệu bài hát thứ 2 "Tháng mấy em nhớ anh". Tuy nhiên anh lại tiếp tục loạng choạng, chao đảo đứng không vững, một lần nữa Hà Anh Tuấn khụyu chân và buộc phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Khán giả bên dưới sân khấu bắt đầu hoang mang. "Ngồi xuống đi anh ơi! Nghỉ chút đi anh ơi", nhiều khán giả hô to khi thấy tình trạng bất ổn của Hà Anh Tuấn. Dù rất mệt mỏi, Hà Anh Tuấn vẫn không ngừng xin lỗi khán giả và trấn an BTC: "Không sao, các bạn cứ đi vào đi".

Khán giả lo lắng với tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ

Sau hơn 5 phút, Hà Anh Tuấn trông có vẻ ổn hơn, anh cởi bỏ áo vest ngoài và đứng lên tiếp tục hát tặng và trò chuyện cùng khán giả.

"Xin lỗi khán giả nhé! Mọi người hôm nay có phải đi về làm gì không? Đáng lẽ hôm nay Tuấn chỉ hát 6 bài nhưng Tuấn sẽ hát gấp đôi. Bảo vệ và BTC khóa cửa lại, không ai được về hết. Lâu lâu mới đi hát, Tuấn không thể để như thế này được. Hôm nay Tuấn sẽ bịa ra và hát đến khi nào khán giả mệt thì thôi nhé! Xin lỗi BTC, đây là thế giới của Tuấn, khán giả còn ngồi là Tuấn còn hát", nam ca sĩ chia sẻ. Khán giả đồng loạt hò reo và cổ vũ cho sự cống hiến của Hà Anh Tuấn dù sức khỏe của anh đang thật sự bất ổn.

Hà Anh Tuấn liên tục xin lỗi khán giả dù sức khỏe không tốt

Và Hà Anh Tuấn đã hát rất nhiều, anh còn đi xuống hàng ghế khán giả vừa hát vừa giao lưu. Không những thế nam ca sĩ còn nhún nhảy hết mình trong vài ca khúc. Sau buổi biểu diễn, nam ca sĩ cũng có dòng tâm sự trên trang cá nhân để trấn an người hâm mộ: "Đêm nay trên sân khấu thật 'drama'. Trải nghiệm ấy thật kỳ lạ, khi tất cả đen mờ và chầm chậm đi. Chỉ còn một ý chí mỏng như sợi chỉ, là phải hát không được bỏ cuộc. Rồi thì vẫn là quý vị là người đưa tôi quay về với nhịp đập của âm nhạc. Nhờ vậy mà được hát bù lại nhiều gấp đôi. Cũng hay. Dù thế nào cũng là sống và sót trong âm nhạc. My dear, you are the reason!".

Liên lạc với Hà Anh Tuấn, nam ca sĩ nhắn nhủ: "An tâm. Lâu lâu nó sụp nguồn ấy mà. Tuấn ổn rồi!". Về phía ekip cũng cho biết đó là 1 sự cố "thót tim", và trong ngày 18/8, mọi người đã thu xếp để đưa nam ca sĩ đi khám sức khỏe.

Hà Anh Tuấn xuống tận hàng ghế khán giả để vừa hát vừa giao lưu

Nam ca sĩ nhún nhảy khi trình diễn ca khúc "Chợt nghe bước em về"

Đây không phải lần đầu, Hà Anh Tuấn gặp vấn đề về việc bị tụt huyết áp trên sân khấu. Đầu tháng 6 vừa qua, khi về quê nhà Ninh Bình biểu diễn, anh suýt ngất xỉu, loạng choạng và ngồi xuống khi đang trình diễn ca khúc "Xin chào Việt Nam (Bonjour Vietnam)". Khán giả khá lo ngại cho tình hình sức khỏe hiện tại của Hà Anh Tuấn.

Anh từng gặp tình trạng tụt huyết áp khi biểu diễn tại Ninh Bình đầu tháng 6/2024

Sau 2 đêm diễn "Live concert SKETCH A ROSE" thành công tại Singapore hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, vào 29/9/2024 tới đây, Hà Anh Tuấn sẽ mang concert này đến Nhà hát Con Sò (Sydney Opera Hall) Úc. Được biết, toàn bộ 2600 vé của đêm nhạc này đã được khán giả mua sạch chỉ vài tiếng sau khi mở bán.