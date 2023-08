Netizen không đồng tình trước hình ảnh buổi offline hội antifan Hoa hậu Ý Nhi, có cả băng rôn đòi tước vương miện

Chiều 5/8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là các thành viên trong nhóm antifan Hoa hậu Ý Nhi tổ chức offline tại Hà Nội. Theo những thông tin đăng trên các diễn đàn, có 1 nhóm người xuất hiện tại một quán ăn, họ còn in tấm bảng to có hình Hoa hậu Ý Nhi khóc kèm dòng chữ: "Off anti Ý Nhi. Hãy trả lại vương miện". Những người này cười nói vui vẻ khi cầm tấm bảng yêu cầu tước vương miện nàng hậu 21 tuổi.

Dưới phần bình luận của các bài đăng liên quan đến buổi offline này, cư dân mạng đa số bình luận đây là việc làm không nên, sẽ tạo sức ép tiêu cực đến Ý Nhi.

Chiều ngày 5/8 một nhóm người xuất hiện ở quán ăn và còn mang băng rôn đòi tước vương miện Ý Nhi ra chụp ảnh

Nhiều người không đồng tình trước hành động cầm tấm băng rôn cười tươi vui vẻ

Một số ý kiến của cư dân mạng đã được đưa ra về vấn đề này: "Làm như thế này là dồn người ta đến đường cùng luôn sao?", "Làm gì cũng chừa cho người ta 1 con đường sống, cũng là chừa cho mình đường lui. Lời nói là vũ khí vô hình sắc bén có thể mang lại hậu quả lớn đó", "Ý Nhi có sai thì cũng vừa phải, ai cũng có sai lầm",...

Nhiều người không đồng tình với hành động tạo sức ép như off hội antifan. Hiện chưa biết thực hư của những bức hình này ra sao nhưng thông tin buổi offline vẫn đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội

Cách đây 1 ngày, bố của Hoa hậu Ý Nhi cho biết ông buồn, mất ngủ vì cả con gái và bản thân đều bị dân mạng tấn công. Bố Ý Nhi đã bật khóc mong sự tha thứ cho con gái mình: "‏Bản thân cháu nó nhỏ giờ sinh ra lớn lên ở vùng quê. Hết cấp 3 thì cháu nó vô học đại học. Cháu nó ít tiếp xúc truyền thông bên ngoài, có thể trong lời ăn tiếng nói không được trọn vẹn. Tôi chỉ mong sao mọi người cả nước thương cháu cho cháu cơ hội sửa sai. Tôi tin Ý Nhi là một người tốt, chỉ là cháu còn non nớt trong phát ngôn trước báo chí. Bản thân tôi khi nói chuyện với một người lạ như bạn, tôi thú thật rất sợ. Còn cháu mới bước ra đời, đi phỏng vấn - gặp gỡ nhiều bên như vậy có thể là cháu đã sơ suất, tôi mong mọi người có cái nhìn trọn vẹn vấn đề".

Hoa hậu Ý Nhi giữ im lặng sau bài đăng nhận lỗi và mong cơ hội sửa sai

Về phương diện Pháp luật, luật sư Trần Vũ Hoàng (giám đốc Công ty Luật TNHH AEC) cũng có những chia sẻ liên quan đến việc Hoa hậu Ý Nhi bị lập nhóm antifan. Theo vị luật sư, căn cứ Khoản 3, Điều 16 Luật Anh ninh mạng, các hành vi như: xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác… đều bị cấm. Vì vậy, việc lập ra các "group anti" người nổi tiếng để thực hiện những hành vi trên là trái pháp luật. Đồng thời, nếu vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

