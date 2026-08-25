Netizen kêu gọi "giải cứu" mỹ nhân này: Gánh nợ cho chồng cũ, còn bị chồng mới thao túng

Đổng Tuyền từng trải qua cuộc hôn nhân nhiều biến cố với Cao Vân Tường, một mình chăm sóc con gái và đối mặt với những khoản nợ kéo dài nhiều năm. Đến khi bước vào cuộc hôn nhân mới với Trương Duy Y, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi quá nhún nhường trước chồng. Không ít khán giả vừa thương vừa sốt ruột, thậm chí kêu gọi "giải cứu" Đổng Tuyền vì cho rằng cô đang quá mù quáng trong tình yêu.

6 năm gánh khoản nợ từ cuộc hôn nhân cũ

Nhắc đến Đổng Tuyền thì không thể bỏ qua quãng thời gian cô phải tự mình xoay xở sau biến cố của Cao Vân Tường. Khi Cao Vân Tường bị điều tra vì tội cưỡng dâm ở Australia, sự nghiệp của anh cũng sụp đổ theo. Thời điểm đó, người đẹp Tuyết Hoa Nữ Thần Long đã phải dùng 14,65 triệu tệ (khoảng 57 tỷ đồng) để bảo lãnh cho chồng.

Ngay cả khi đã ly hôn, những khoản nợ liên đới vẫn khiến Đổng Tuyền phải chật vật. Để giải quyết khoản tiền này, Đổng Tuyền từng thế chấp bất động sản, bán trang sức và nhiều tài sản cá nhân, đồng thời liên tục đóng phim, tham gia các hoạt động thương mại để trả nợ. Theo trang 163, cô đã trả 38,7 triệu tệ (khoảng 151 tỷ đồng) và đến tháng 3/2026, khoản nợ vẫn còn 49,42 triệu tệ (khoảng 193 tỷ đồng) do lãi và tiền phạt phát sinh.

Một người phụ nữ vừa nuôi con, vừa gánh áp lực tài chính, lại phải duy trì sự nghiệp trong ngành giải trí vốn đầy cạnh tranh rõ ràng không phải hình mẫu của người dễ dàng phụ thuộc vào người khác. Bởi vậy, khi Đổng Tuyền tái hôn, nhiều người kỳ vọng cô sẽ tỉnh táo hơn bao giờ hết trong chuyện tình cảm.

Từng được khuyên đừng cưới Trương Duy Y

Trương Duy Y kém Đổng Tuyền 9 tuổi và đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của nam diễn viên. Ngay từ khi 2 người công khai tình cảm, một bộ phận khán giả cho rằng Trương Duy Y có tính cách khá gia trưởng và thích quyết định mọi chuyện theo ý mình. Không ít người từng khuyên Đổng Tuyền nên suy nghĩ kỹ trước khi bước vào cuộc hôn nhân này.

Đổng Tuyền vẫn chọn cưới Trương Duy Y mặc kệ việc bị công chúng ngăn cản.

Ban đầu, 2 người thống nhất không sinh con chung. Đổng Tuyền đã có con gái riêng, trong khi bản thân cô cũng không muốn trải qua một lần mang thai và sinh nở nữa. Tuổi tác và những ảnh hưởng sức khỏe từ lần sinh con trước khiến quyết định này càng trở nên rõ ràng. Trương Duy Y từng thể hiện sự đồng thuận, anh nói không nhất thiết phải có con ruột, đồng thời sẵn sàng cùng Đổng Tuyền chăm sóc con riêng của cô.

Thế nhưng, một vấn đề bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân. Trương Duy Y không trực tiếp ép vợ sinh con nhưng vẫn nhiều lần thể hiện khao khát có một đứa con. Những khoảnh khắc anh quan tâm đến trẻ nhỏ, những chia sẻ về mong muốn làm cha hay câu chuyện gia đình dần khiến Đổng Tuyền cảm thấy áy náy. Từ "tuyệt đối không sinh", cô bắt đầu chuyển sang "thuận theo tự nhiên", đây chính là điểm khiến dân mạng lo lắng.

47 tuổi, cô có thực sự cần đánh đổi?

Đổng Tuyền hiện đã 47 tuổi, nếu lựa chọn mang thai và sinh con ở độ tuổi này, những rủi ro đối với sức khỏe chắc chắn là vấn đề không thể xem nhẹ. Mỹ nhân 7x từng không muốn sinh thêm cũng bởi cô hiểu cơ thể mình đã trải qua những gì. Chỉ là trước tình cảm và mong muốn của người chồng trẻ, cô lại bắt đầu cân nhắc.

"Đổng Tuyền không phải không hiểu rủi ro, cô ấy chỉ quá muốn giữ gìn cuộc hôn nhân đó", những bình luận như này xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Có lẽ vì thế, lời kêu gọi "giải cứu Đổng Tuyền" mới xuất hiện. Không phải giải cứu khỏi một người chồng, mà là mong cô đừng vì tình yêu mà quên mất chính mình.

Ở ngưỡng tuổi U50, Đổng Tuyền không còn cần chứng minh rằng mình có thể hy sinh bao nhiêu cho một cuộc hôn nhân. Sau những gì đã trải qua, điều công chúng mong nhất có lẽ là cô được sống một cuộc đời nhẹ nhõm hơn. Không phải gánh thêm món nợ nào, không phải mang trên vai kỳ vọng của bất kỳ ai và càng không phải đánh đổi sức khỏe chỉ để chứng minh tình yêu của mình.