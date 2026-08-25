Lý do Trấn Thành cả đời không dám yêu cầu bà xã Hari Won sinh con

Trấn Thành - Hari Won là cặp vợ chồng được nhiều người mến mộ. 10 năm sau lễ cưới rình rang, họ có sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thắc mắc là cho đến nay cả hai vẫn chưa có con chung. Hari Won nhiều lần vướng nghi vấn mang thai nhưng sau đó đều phủ nhận.

Trấn Thành và Hari Won có hôn nhân hạnh phúc.

Trong một lần livestream, Trấn Thành đã có những trải lòng về chuyện sinh con. Đạo diễn phim "Thỏ ơi!!" nói thẳng: "Chuyện có con với vợ chồng tôi thực sự là dễ quá đi, vấn đề là chúng tôi có muốn hay không mà thôi. Vợ chồng tôi chưa muốn có con, nói thiệt là như vậy".

Một lần khác, Trấn Thành tâm sự rất thương vợ và không bao giờ dám yêu cầu Hari Won sinh con. "Em giờ em thấy lo cho vợ em quá. Em thương vợ em quá. Mai mốt Hari Won muốn đẻ thì đẻ không muốn đẻ thì thôi chứ em không dám yêu cầu", anh nói.

Nam MC cũng không ngại giải đáp thắc mắc của mọi người về cuộc hôn nhân của mình: "Nhiều người cứ thắc mắc vì sao Trấn Thành và Hari Won cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con.

Thưa quý vị, mỗi người có một hạnh phúc riêng. Có nhiều người người ta thấy có con với vui. Còn với vợ chồng tôi, như vậy là hạnh phúc rồi. Chúng tôi cảm thấy không có đủ thời gian để sống với nhau nữa. Vợ chồng tôi chưa cảm thấy việc có con hiện giờ là cần thiết".

Trấn Thành luôn yêu thương và đồng cảm với vợ.

Ở tuổi 27, Hari Won từng đối mặt với cú sốc lớn khi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung. Nhờ duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, cô phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và sau đó trải qua hai lần phẫu thuật để điều trị.

Tuy nhiên, quá trình điều trị khiến cổ tử cung của nữ ca sĩ bị tổn thương và ngắn hơn bình thường, từ đó ảnh hưởng đáng kể đến khả năng mang thai và hành trình thực hiện ước mơ làm mẹ.

Dù từng có thời gian lo lắng và suy sụp vì căn bệnh, Hari Won dần học cách đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn, trân trọng cuộc sống và giữ tinh thần lạc quan.

Ở tuổi 27, Hari Won từng đối mặt với cú sốc lớn khi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung.

Hiện tại, cô và ông xã Trấn Thành vẫn tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đồng thời nữ ca sĩ duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ để chủ động theo dõi tình trạng của bản thân.

Trấn Thành nhiều lần lên tiếng bảo vệ Hari Won trước những bình luận tiêu cực từ dư luận, đặc biệt liên quan đến chuyện con cái. Nam nghệ sĩ từng không ít lần bày tỏ sự đồng cảm và thương vợ khi cô phải đối mặt với những áp lực từ bên ngoài.

Trấn Thành khẳng định vợ chồng anh sống hạnh phúc và cảm thấy việc có con là chưa cần thiết.

Trong một lần chia sẻ đầy xúc động, Trấn Thành nghẹn ngào nhắn nhủ Hari Won hãy sống vui vẻ, nhẹ nhàng gác lại những chuyện buồn trong quá khứ, bởi anh muốn cô được tận hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên mình: "Thế giới để anh lo".



