Netizen chọn ra 4 cặp đôi màn ảnh Việt “chemistry” tệ nhất: Nam - Long "Hương vị tình thân" cũng bất ngờ góp mặt

- Cặp cuối mình thấy có mà

- Mình thấy cặp đầu tiên được đấy chứ. Có cái là kịch bản cho đến với nhau có phần hơi gượng ép

- Ngoại trừ cặp Diệp và Dũng với cặp Phố Trong Làng ra thì hai cặp còn lại đều có chemistry hết. Nhưng vì chemistry không tới hoặc chemistry làm lố lăng quá thành ra bị sượng với nhạt

- Nên sửa lại là theo cảm nhận của bạn thôi, vì trong này có đôi vẫn được rất nhiều người đẩy thuyền. Dù thích hay không nhưng sự thật là nếu một cặp đôi được rất nhiều người ship và ủng hộ thì chắc chắn giữa 2 người không thể dừng ở mức "không có chem" rồi

