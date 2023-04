Nền nhiệt ở Tây Ban Nha “đặc biệt cao” trong tháng 4

Đây là dự báo của Dịch vụ Thời tiết quốc gia Tây Ban Nha.

Trong bối cảnh người dân nước này đang chìm trong nắng nóng, truyền thông đưa tin, Bộ Y tế Tây Ban Nha sẽ xem xét triển khai kế hoạch phòng chống nắng nóng sớm hai tuần để giúp các khu vực ứng phó với tác động của thời tiết ấm áp trái mùa.

Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) cho biết, nhiệt độ "đặc biệt cao" trong tháng 4 do một khối không khí rất ấm và khô đến từ Bắc Phi.

Năm 2022 là năm nóng nhất ở Tây Ban Nha kể từ kỷ lục nắng nóng vào năm 1961, và cũng là năm khô hạn thứ sáu của nước này bất chấp sự hiện diện của hiện tượng thời tiết La Niña, làm giảm nhẹ nhiệt độ trung bình toàn cầu.

Chính phủ Tây Ban Nha đã yêu cầu các quỹ khẩn cấp từ Liên minh châu Âu để hỗ trợ nông dân và chủ trang trại trong điều kiện hạn hán khắc nghiệt ở các vùng trung tâm nông nghiệp của nước này, bao gồm cả Thung lũng Guadalquivir.

Là nước xuất khẩu dầu ô liu lớn nhất thế giới, Tây Ban Nha cũng là nhà sản xuất trái cây và rau quả quan trọng cho thị trường châu Âu. Hạn hán đã đẩy giá dầu ô liu của Tây Ban Nha lên mức cao kỷ lục.

(Ảnh: Sky News)

Hiện tại, 27% lãnh thổ Tây Ban Nha được xếp vào tình trạng hạn hán "khẩn cấp" hoặc "cảnh báo", theo Bộ Chuyển đổi Sinh thái Tây Ban Nha, và trữ lượng nước ở mức 50% công suất trên toàn quốc.



Theo Dịch vụ Thời tiết quốc gia Tây Ban Nha, một số khu vực ở nước này đã ghi nhận nhiệt độ cao hơn 15 - 20oC so với mức trung bình hàng năm. Thành phố Seville, miền Nam nước này ghi nhận nhiệt độ lên tới 40oC.

Giới chức Tây Ban Nha cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết khắc nghiệt.

Hạn hạn kéo dài cũng đã khiến cháy rừng xảy ra sớm hơn so với bình thường. Trong tháng 3 vừa qua, Tây Ban Nha đã ghi nhận các vụ cháy lớn đầu tiên trong năm. Đến nay, các đám cháy rừng đã tàn phá khoảng 54.000 ha đất ở Tây Ban Nha, so với chỉ hơn 17.000 ha trong cùng thời điểm năm 2022.

Trong khi đó, tình trạng thiếu mưa đặc biệt nghiêm trọng ở vùng Đông Bắc Catalonia, nơi các hồ chứa nước chỉ còn 1/4 công suất.